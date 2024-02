Lochem. In der niederländischen Grenzrprovinz Gelderland ist es zu einem schweren Unfall auf einer Baustelle gekommen. Zwei Menschen starben.

Beim Bau einer Brücke sind im niederländischen Lochem nach Angaben der Behörden zwei Menschen getötet worden. Zwei weitere Personen wurden verletzt, wie die Behörden am Mittwoch über die Social-Media-Plattform X mitteilten.

Ein Brückenteil war den Angaben zufolge aus dem Baukran auf mehrere Menschen gefallen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Der Unfall geschah in Lochem in der Provinz Gelderland etwa 40 Kilometer von der deutschen Grenze zu Nordrhein-Westfalen entfernt. Dort wird zurzeit eine Brücke über einen Kanal gebaut.

Am Mittwochmorgen sollte ein Bogen der Brücke auf die Pfeiler gelegt werden. Zahlreiche Schaulustige waren daher an der Baustelle. Reporter berichteten, dass das Brückenteil auf ein Baugerüst gefallen sei. Zwei Rettungshubschrauber wurden eingesetzt, um Verletzte zu bergen.

Auch der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte reagierte am Mittwochnachmittag auf der Plattform X auf den tödliche Unfall in der Provinz Gelderland: „Tragische Berichte über das schwere Unglück in Lochem (...) Ich wünsche allen Hinterbliebenen und Betroffenen und viel Kraft.“ (mh/dpa)