Nimwegen. Der Blick in den Sternenhimmel fasziniert die Menschen. In der Grenzstadt Nimwegen sind Forscher einem Phänomen auf die Spur gekommen.

Albert Einstein hat es gewusst. Raum und Zeit bedingen einander, und wie alles genau zusammenhängt, hat das Physikergenie im Jahre 1905 in seiner berühmten Relativitätstheorie aufgeschrieben. Welche Bedeutung Einsteins Forschungen auf das Verständnis von den unendlichen Weiten der Welt hatten, wie sich Licht verhält und wie es überhaupt berechnet wird, ist derzeit in Nimwegen zu beobachten. „Into the Black Hole“ heißt die Ausstellung im Provisorium des derzeit im Umbau befindlichen Valkhof-Museums auf dem Keizer Karelplein unweit des Hauptbahnhofs.