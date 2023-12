Er entwarf das Rijksmuseum und Amsterdams Bahnhof

Roermond Pierre Cuypers hat die Niederlande geprägt. Der Kirchenarchhitekt aus Roermond entwarf einige der berühmtesten Gebäude des Landes.

Der Thron des niederländischen Königshauses, von dem der amtierende Willem-Alexander traditionell seine Neujahrsansprache hält, steht derzeit in Apeldoorn. Im Rahmen der Ausstellung „Power of the Thrones“ ist das Sitzmöbel im Paleis Het Loo zu sehen (siehe nebenstehenden Bericht). Entworfen hat ihn Pierre Cuypers.

Das am 16. Mai 1827 in Roermond geborene jüngste von neun Kindern zeigte schon früh Interesse an zwei großen Themenfeldern: Religion und Architektur. Ein neues Buch erzählt mehr über den Limburger, der später Hand an einige der wohl wichtigsten Bauwerke der Niederlande anlegte. Autor Norbert Schmeiser hat sich intensiv seinem Leben und Werk gewidmet.

Amsterdams Hauptbahnhof ist das Tor zur Stadt, auch dieses Gebäude wurde von Pierre Cuypers gestaltet. Foto: Bernd F. Meier / dpa-tmn

Petrus Josephus Hubertus Cuijpers, so sein kompletter Name und später meist Cuypers geschrieben und Pierre genannt, gilt vor allem als Kirchenarchitekt. In seiner Heimatstadt war er unter anderem an der Restauration der Munsterkerk maßgeblich beteiligt, ebenso an der St.-Bonifatius-Kerk im friesischen Leeuwarden. Dann kam der Ruf aus Amsterdam.

Hauptbahnhof und Rijksmuseum

1875 erhielt Pierre Cuypers den Auftrag, das Empfangsgebäude des Hauptbahnhofs zu gestalten. Das beeindruckende Gebäude ist bis heute eines der Wahrzeichen Amsterdams und natürlich das Tor zur Hauptstadt. Kurz darauf der nächste große Wurf: das Rijksmuseum. Bereits im Jahr 1800 unter dem Namen Nationale Kunstgalerie, sollte zur Zeit der französischen Besatzung der Niederlande auf Befehl von König Ludwig Bonaparte, einem Bruder Napoleons, die Einrichtung nach Amsterdam geschafft werden. Über 60 Jahre später wurde ein Architekturwettbewerb für ein neues Museumsgebäude ausgeschrieben – Pierre Cuypers’ gewann im zweiten Anlauf den Zuschlag.

Von seinen Fähigkeiten erzählt das Fachbuch von Norbert Schmeiser: „Pierre Cuypers – Ein Architekt predigt durch Kirchenbauten“ aus dem Bautz-Verlag.

