Freizeitpark Toverland: Zehn Personen aus Fallturm gerettet

Aus den Niederlanden Ein Stillstand und plötzlich saßen sie fest: Im Freizeitpark Toverland mussten zehn Gäste aus einem Fahrgeschäft gerettet werden.

In dem bekannten niederländischen Freizeitpark Toverland nahe der Grenzstadt Venlo sind am Dienstag zehn Personen aus dem Fallturm „Dragonwatch“ gerettet worden.

Bei einer Fahrt am Dienstagmittag war es offenbar ungeplant zu einem Stillstand gekommen, wodurch die Fahrgäste in 15 Metern Höhe in ihren Gondeln festsaßen. Das teilte die Feuerwehr der Region Limburg-Nord in sozialen Medien mit.

Der Vorfall sei auf eine technische Störung zurückzuführen, heißt es in dem Bericht. Alle Personen seien mit Hilfe eines Höhenrettungsteams sicher aus der Attraktion geholt und durch Rettungskräfte versorgt worden. Es gehe ihnen gut.

