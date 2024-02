Gastro in Leiden: Gehobene Küche und glutenfreie Snacks

Leiden Die Auswahl ist riesig: Wer in Leiden im Restaurant essen oder nur eine Kleinigkeit snacken möchte, hat die Qual der Wahl.

Gehobene Küche, nur eine Kleinigkeit oder Fast Food: In Leiden ist die Auswahl an kulinarischen Verlockungen groß. Wir haben zwei Lokale getestet: das Café Visscher und Floor’s Coffee & Brunch Bar.

Arie Visscher kommt aus Rotterdam und hat sich im Laufe der vergangenen Jahre bis in die Sterne-Gastronomie gekocht. De Librije in Zwolle und Joelia by Mario Ridder in der Metropole an der Maas gehören zu seinen Stationen, im Café Visscher in der Nähe des Leidener Hauptbahnhofs (Stationsweg 7) bieten er und sein Team gehobene Speisen an, ohne auf einen Eintrag im berühmten Michelin-Guide zu schielen. Das Essen ist top, die Weinkarte ebenso, die Preise für die gebotene Qualität in Ordnung.

Die Tochter gab den Anstoß

Floor’s Coffee & Brunch Bar (Doezastraat 1B) hat sich auf glutenfreie Produkte spezialisiert. Der Grund dafür ist einfach: Floor, eins von drei Kindern von Inhaberin, Irene Cazemier, erkrankt 2018 an Zöliakie, einer Glutenunverträglichkeit. Als die Familie 2020 in Paris ist und dort ein Café findet, das komplett glutenfreie Kost anbietet, kommt Irene die Idee, so etwas auch in Leiden anzubieten. Gute Idee! Am 1. Dezember 2022 eröffnete Floor’s Coffee & Brunch Bar in der Doeza-straat, wie das Cafe Visscher im historischen Zentrum Leidens gelegen, es gibt Frühstück, Snacks zum Lunch und Süßkram. Alles richtig lecker und in einem Ambiente zum Wohlfühlen serviert.

Unsere Reise nach Leiden wurde von Leiden Partners und dem Rijksmuseum Oudheden unterstützt.

