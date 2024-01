In den Niederlanden musste ein Baby in einem Auto geboren werden (Symbolbild).

Niederlande Gelderland: Baby in Verkehrskreisel bei Doetinchem geboren

Aus den Niederlanden Plötzlich ging es schnell: In den Niederlanden kam eine Frau auf dem Weg ins Krankenhaus nieder - und musste ihr Kind im Auto gebären.

Notniederkunft im Nachbarland: Bei Zelhem in der niederländischen Region Achterhoek ist am frühen Mittwochmorgen ein Baby in einem Verkehrskreisel geboren worden.

Wie der Regionalrundfunk „Omroep Gelderland“ unter Berufung auf die Polizei berichtet, war die Schwangere mit ihrem Mann und ihrer Mutter nach Mitternacht auf dem Weg ins Krankenhaus in Doetinchem.

Doch das Paar glaubte dem Bericht zufolge, es nicht mehr rechtzeitig in die Klinik nahe der Grenze zu NRW zu schaffen – und hielt an.

Unter Begleitung der Mutter der Schwangeren, einer Hebamme, und der benachrichtigten Polizei kam das Kind im Auto zur Welt. Der Junge sei bei bester Gesundheit.

