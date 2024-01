Holland-Karneval: Hier sind die größten Umzüge und Partys

Aus den Niederlanden. Auch in den Niederlanden geht es stramm auf die fünfte Jahreszeit zu. Vor allem im Rheinland, in den Provinzen Limburg und Noord-Brabant, aber auch teilweise in Gelderland und Overijssel hat der „carnaval“ bei unseren Nachbarn eine große Tradition und lockt jedes Jahr tausende Menschen auf die Straßen.

Hier eine Übersicht über die größten Rosenmontagszüge und jecken Partys (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Venlo: Die Grenzstadt feiert den „Vastelaovend“ (so wie „Fastelovend“ in Köln), das bedeutet der letzte Abend vor Beginn der vorösterlichen Fastenzeit, richtig groß. Dieser Abend dauert in Venlo nämlich etwas länger, und zwar von Freitag, 9. Februar, bis Dienstag, 13. Februar. Offiziell wird in Venlo der Karneval zwar erst am Samstag mit der Boètegewoëne Boètezitting (Außergewöhnliche Außensitzung) eröffnet, allerdings füllen sich die Straßen bereits ab Freitagnachmittag mit Narren. Einer der Höhepunkte der Session sind der Umzug am Rosenmontag sowie die Boerenbruiloft (Bauernhochzeit) am Karnevalsdienstag. Die Boerenbruiloft ähnelt der Faschingshochzeit im süddeutschen Raum, bei der in traditionellen Gewändern eine Hochzeit mitten in der Stadt gefeiert wird und alle feiern mit. Deshalb sollten diejenigen, die am Dienstag ,13. Februar, in Venlo Karneval feiern möchten, unbedingt ihr Kostüm auf die Bauernhochzeit umstellen! Weitere Infos hier.

Roermond: Die beliebte Shopping-Stadt verbinden die heiße Phase des Karnevals mit einer kleinen Kirmes. Buden und Fahrgeschäfte werden vom 9. bis 13. Februar auf dem Munsterplein aufgebaut, die Kirmes ist dann nachmittags bis in die späten Abendstunden geöffnet. Auf dem Stationsplein steigt am Freitag, 9. Februar, die „Sjolefestasie“, eine Party für Jugendliche (12.30 - 18.30 Uhr). An selbiger Stelle steigt einen Tag später (Samstag, 10. Februar) im Herzen von Roermond die „Sjtasiefestasie“. Allerdings kostet diese Party erstens Eintritt und ist auch schon ausverkauft. Kostenlos ist in Roermond der Besuch beim „Greune Maondaag“. Ab 12.11 Uhr wird am Rosenmontag auf dem Stationsplein gefeiert, wenn der große Karnevalszug durch die Stadt zieht. Den Abschluss des „carnaval“ in Roermond bildet am Dienstag, 13. Februar, der „Bacchusdrieve“ an der Roerkade (ab 12.11 Uhr).

Auch in den benachbarten Niederlanden wird die fünfte Jahreszeit zünftig gefeiert. Höhepunkt und Abschluss der Festivitäten ist am zweiten Februarwochenende. Foto: Venlo Partners

Maastricht, nach Nijmegen die zweitälteste Stadt der Niederlande, steht am zweiten Februarwochenende ganz im Zeichen des Karnevals. Los geht‘s am Samstag, 10. Februar, mit der Schlüsselübergabe. Der Karnevalspinz erhält an dem Tag um 15.11 Uhr vom Bürgermeister den Schlüssel der Stadt. Damit überträgt ihm das Stadtoberhaupt für drei Tage symbolisch die Macht. Am Sonntag findet der vom Maastrichter Karnevalsverein De Tempeleers veranstaltete Carnavalsoptocht ‘Boonte Störrem’ statt. Der Zug besteht aus einer bunten Mischung von Karnevalswagen, Hermeniekes (örtlichen Musikkappellen), Karnevalsgruppen und -vereinen. Traditionsgemäß zieht am Karnevalsmontag De Femilie- en Kinderoptoch, der Familien- und Kinderzug, durch die Straßen von Maastricht. Jung und Alt schlüpft in bunte Kostüme und nimmt mit fantasievollen, teils selbst angefertigten Wagen, am Umzug teil. Weitere Infos hier.

Bergen op Zoom: In der etwa 70.000 Einwohner zählenden Gemeinde in Noord-Brabant sind bereits seit dem 20. Januar die Narren los. „Krabbegat“ heißt das Karnevalsfest in Bergen op Zoom statt, beginnen mit dem legendären Neuzeball ist bis zum 11. Februar jeden Samstag etwas los. Speziell für die Kleinsten gibt es am Rosenmontag (12. Februar) die bezaubernde Kinderfastennacht auf dem Grote Markt, wo der majestätische Kirchturm „De Peperbus“ die kleinen Nachtschwärmer mit seinen freundlichen Glocken begrüßt. Der große Karnevalsumzug findet in Bergen op Zoom derweil am Dienstag, 13. Februar, statt. Weitere Infos hier.

‘s-Hertogenbosch: Die „Stadt der Frösche“ heißt die Heimatstadt von Hieronymus Bosch in der fünften Jahreszeit. Viele der Einwohner verkleiden sich während „carnaval“ als Frösche und feiern so ihren Fasching. Der 1882 gegründete Verein Oeteldonksche Club 1882 ist der Dachverband, der die Umzüge und Veranstaltungen rund um den Karneval in der Hauptstadt der niederländischen Provinz Noord-Brabant organisiert. Mit einer großen Parade und zum Läuten der Sint-Jans-Kathedrale starteten bereits am 11.11. im historischen Zentrum die Festivitäten, dazu wurde die Stadthymne gesungen. Wie in allen anderen niederländischen Karnevalshochburgen dauern auch in Den Bosch, so nennen die meisten Deutschen der Einfachheit halber die Stadt, bis zum Faschingsdienstag, 13. Februar. Weitere Infos hier. ‘s-Hertogenbosch hat sogar ein Karnevalsmuseum.

