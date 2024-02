In Brabant wuchs der niederländische Maler auf

In Brabant sind etliche kreative Routen zu erleben, ob zu Fuß oder per Rad. Einige drehen sich um den berühmtesten Sohn der Provinz, Vincent van Gogh.

In Brabant ist 2024 viel los: Festivals, Neueröffnungen und Thementouren locken unter anderem nach Den Bosch, Eindhoven und Breda.

Wer auf der Suche nach spannenden Ausflugszielen an die Niederlande denkt, findet in der grenznahen Region Brabant ein breitgefächertes Angebot für jedes Interesse. Städtereisende haben die Wahl zwischen dem mittelalterlichen Charme von ‚s-Hertogenbosch oder Breda und den kreativen Designstädten Eindhoven und Tilburg, während Naturfreunde sich auf spannenden Themenrouten durch die malerische Landschaft bewegen können. Das Beste dabei ist, dass die Höhepunkte Brabants nah beieinander liegen und sich daher einfach kombinieren lassen. Für Abwechslung sorgen auch 2024 ein reich gefüllter Festivalkalender, neue Gastro-Konzepte und kulturelle Höhepunkte.

Van Gogh‘s Gordina im Noordbrabants Museum. Foto: Visit Brabant / Niederrhein

Van Gogh in ‚s-Hertogenbosch und in der Natur

Die Spuren von Brabants berühmtestem Sohn findet man überall in der Region. Vom Van Gogh Village Museum in Nuenen, gleich neben Eindhoven, bis zu Rad- und Wanderrouten, auf denen Besucher seine Inspirationsquellen hautnah erleben. Eine weitere Inspirationsquelle Van Goghs ist nun für sechs Monate im Het Noordbrabants Museum in ‚s-Hertogenbosch zu bewundern: das Porträt der Bauerntochter Gordina de Groot. Eine Heimkehr nach 120 Jahren, denn das Gemälde entstand in Nuenen. Gordina posierte oft für den Künstler und ist ebenfalls auf seinem Meisterwerk „Die Kartoffelesser“ zu sehen. Nun haben Besucher die seltene Chance, das ausdrucksvolle Porträt live zu erleben, bevor es wieder in den Privatbesitz eines englischen Sammlers zurückgeht. Ein weiteres wiederkehrendes Motiv Van Goghs erstrahlt an ganz anderer Stelle. Die weltberühmten „Sonnenblumen“ wachsen im Sommer als feldfüllendes Motiv auf dem Hof Menmoerhoeve in Etten-Leur. Das Naturkunstwerk entsteht im Rahmen des „Jahres der Sonnenblume 2024“.

Cool und modern: Eindhoven lockt mit der „Dutch Design Week“ und dem Lichtfestival „Glow“. Foto: Visit Brabant

Breitgefächerter Festivalkalender

Die Städte Brabants laden auch 2024 zu bunten Festivals voller Musik, Kunst und Kreativität ein. In Eindhoven findet im Juni mit dem Graffiti-Festival Step in the Arena eine wahre Farbschlacht statt, wenn mehr als 150 internationale Künstler das Gelände der Berenkuil mit Schriftzügen, Cartoons und hyperrealistischen Motiven bereichern. Mitmachen statt nur Zuschauen heißt es vom 1. bis 11. August beim Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Zur 40. Ausgabe kehrt das Festival, bei dem sich alles um Theater, Musik und Begegnungen dreht, wieder ins Stadtzentrum zurück. Bunt und etwas anarchisch geht es anschließend beim Festival Kaapstad in Tilburg zu. Vom 18. bis 20. August wird die Innenstadt von Pop-up-Kunst „gekapert“, dazu gehören auch Mitmach-Aktionen und bunte Erfindungen.

„Danse Macabre“ heißt eine der vielen spannenden Themenwelt im Freizeitpark Efteling. Foto: Visit Brabant

Wer sich für Fotografie begeistert, dem sei das Festival BredaPhoto empfohlen. Es findet vom 13. September bis 3. November in Breda statt und präsentiert Ideen rund um das diesjährige Thema Reisen. Die Dutch Design Week, die vom 19. bis 27. Oktober stattfindet, erstreckt sich auf das gesamte Stadtgebiet Eindhovens. Hunderte Kreative aus aller Welt zeigen auf Workshops, in Ausstellungen und im öffentlichen Raum ihre innovativen Ideen rund um eine lebenswerte Zukunft. Vom 9. bis 16. November erstrahlt Eindhoven dann in einem besonderen Licht, wenn die Kunstwerke des Lichter-Festivals GLOW Einwohner und Besucher zusammenbringen.

Die Liberation Route Europe führt auch durch Brabant. Am Denkmal zur Befreiung der Region im September 1944 ist die Geschichte des zweiten Weltkriegs und die Zeit der Besatzung der Niederlande durch Nazi-Deutschland nachzuerleben. Foto: Visit Brabant

80 Jahre Befreiung: Ein Fest für die Freiheit

Im Herbst 2024 feiert Brabant 80 Jahre Befreiung von der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs. Neben den beeindruckenden Ausstellungen im Museum Overloon – benannt nach dem Ort, an dem eine der entscheidenden Befreiungsschlachten geschlagen wurde – erwartet die Besucher eine besondere Erfahrung. Auf einer neu angelegten Route kann man den Weg der kanadischen Alliierten während der Befreiung nachwandern. Er ist Teil der Liberation Route Brabant, einem Großprojekt aus neun Fahrradrouten, das neben der Geschichte der Befreiung auch die persönlichen Geschichten der Bewohner erzählt. Nicht nur im Gedenkjahr lohnt sich ein Besuch der KZ-Gedenkstätte Vught, dem einzigen SS-Konzentrationslager außerhalb Nazi-Deutschlands. Das Erlebnis wurde 2023 offiziell als „kidsproof“ (kindertauglich) ausgezeichnet: eine eigene Junior-Audiotour führt Besucher ab zehn Jahren durch die Welt „hinter dem Stacheldraht“.

In Oudenbosch können Besucherinnen und Besucher Geschichte erleben. Foto: Visit Brabant / Niederrhein

Radfahren und Wandern auf besonderen Spuren

Es gibt noch weitere Themenrouten, die 2024 auf ihre ersten Besucher warten. Dazu gehören eine Grenzgeschichten-Route auf den Spuren von Schmugglern, eine Tour entlang des Flusses Dommel und eine Klosterwanderung zu den „Neun Wundern von Oudenbosch“. Der Ort im Westen Brabants ist für seine exakte Kopie des Petersdoms in Rom bekannt. Auch die Städte Brabants können per Themenroute erkundet werden. In Breda zeigt die App „Explore Breda“ verschiedene Stadtspaziergänge zu aktuellen Themen an. So geht es entweder entlang von besonders nachhaltigen Orten und Läden durch „Green Breda“ oder man erkundet die kreativen Hotspots der Stadt auf der Route „Creative Breda“. Aktuell wird darüber hinaus an der Lancierung einer „königlichen“ Route auf den Spuren des Hauses Nassau gearbeitet.

„Green Breda“ und „Creative Breda“ heißen zwei der Touren durch die Stadt, in der das niederländische Königshaus Nassau früher residierte. Foto: Visit Brabant

Actionreiche Ausflüge für Familien

Giraffen, Nashörner und Elefantenjunge: strahlende Kinderaugen sind im Safaripark Beekse Bergen vorprogrammiert. Ab Herbst 2024 ist auch bei schlechtem Wetter beste Laune angesagt, denn dann eröffnet der Park einen großen neuen Indoor-Spielplatz, und das Afrika-Dorf bekommt ein neues Restaurant. Familien, die ihre mitreisenden Teenager glücklich machen möchten, sei die größte Kirmes der Benelux-Länder in Tilburg vom 19. bis 28. Juli empfohlen. Auch die neue Attraktion des Freizeitparks Efteling, die in diesem Jahr eröffnet, richtet sich an Kinder ab acht Jahren. Anders als im benachbarten Märchenwald erwarten die Besucher im Themengebiet „Danse Macabre“ keine niedlichen Adaptionen bekannter Volkssagen, sondern ein düsteres Erlebnis zum Schaudern. Perfekt für alle Wednesday-Fans.

Kulinarischer Genuss darf in Brabant nicht zu kurz kommen. Foto: Visit Brabant

Genuss à la Brabant

Das Sahnehäubchen auf jedem Besuch in Brabant ist die bereits sprichwörtliche Lebensfreude und Gastfreundschaft der Einwohner, die sich auch in der Kulinarik widerspiegelt. Allerorts warten traditionelle Brauereien, hervorragende Restaurants, gemütliche Cafés und besondere Produkte direkt vom Erzeuger auf probierfreudige Besucher. Von Sternedinner über pflanzenbasierte Tastings bis zum ersten KI-Restaurant der Niederlande BUNKR in Eindhoven reicht das Angebot. So mancher Besuch in Brabant ist einfach zu kurz, da hilft nur Wiederkommen.

Eine Fahrradbrücke führt durch das useum Overloon. Foto: Visit Brabant

