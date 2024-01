„Inspiration für ein ganzes Leben“ im „Atlas der Reiselust

Aus den Niederlanden Amsterdam ist dabei, Rotterdam natürlich, aber auch ein paar Geheimtipps. Der „Atlas der Reiselust“ animiert zum nächsten Urlaub.

Im „Atlas der Reiselust“, wer will darin nicht stöbern? Die nächste Reise kommt bestimmt, Anregungen dafür liefert ein üppiger Band aus dem Dumont-Verlag. „Inspiration für ein ganzes Leben“, heißt es noch – und in der illustren Umgebung von Traumzielen wie dem Krüger-Nationalpark in Südafrika, Kathmandu in Nepal, den Maya-Tempeln in Mexiko oder dem Taj Mahal in Indien – um nur einige zu nennen – hat auch unser kleines Nachbarland seine Nische gefunden. Die Hauptstadt Amsterdam und Boomtown Rotterdam sind klar, aber auch der Keukenhof findet in dem fast 400 Seiten dicken und großformatigen Schmöker Erwähnung.

Bis die Tulpenpracht im Keukenhof wieder so blüht, dauert es noch ein paar Monate. Ab Mai öffnen sich in Lisse die Türen für Gäste. Foto: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Der „Atlas der Reiselust“ ist in verschiedene Kapitel aufgeteilt, los geht’s mit „Wunder der Natur“, ehe bei den City-Trips zum ersten Mal die Niederlande ins Spiel kommen. Zu den laut Autoren „50 Städten, die man besucht haben sollte“, zählt eben auch Amsterdam – hier als Partystadt gelistet.

Party und Heringsfest

Im Kapitel „Feste und Festivals“ ist „Mysteryland“ dabei, das im August die Partycrowd nach Haarlemmermeer lockt. Einen krassen Kontrast zu „Mysteryland“ bietet das jährlich im Juni stattfindende „Heringsfest“ in Den Haag, das in diesem großartigen Buch in der Rubrik „Die schrägsten Feste der Welt“ läuft – Tradition verpflichtet!

Das Heringsfest, zum Beispiel in Den Haag, gehört zu den Klassikern in den Niederlanden. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Und dann noch ein Klassiker: „Abenteuer Outdoor“ heißt es ab Seite 244, zunächst können Leserinnen und Leser in „Tauchspots der Superlative“ schnorcheln, doch dann ist es da: das Fahrrad. Unter „Radlerparadiese rund um den Globus“ kommt die Redaktion natürlich nicht an unserem Nachbarland vorbei. Amsterdam wird als Königreich der Drahtesel genannt. Um ehrlich zu sein, hätten es in diesem wunderbaren Band auch andere Städte wie Utrecht verdient gehabt, als Fietser-Traum geadelt zu werden.

Der „Atlas der Reiselust“ ist toll illustriert und wartet mit vielen nützlichen Informationen auf (Quelle: Dumont). Foto: NRZ

„Atlas der Reiselust – Inspiration für ein ganzes Leben“, Dumont, 400 Seiten, 39,90 Euro, Dumont-Verlag

