Aus den Niederlanden Die besten Reisetipps für 2023? Ein bekannter Buchungsanbieter nennt neben weltweiten Zielen einen ganz bestimmten Ort in Südlimburg.

Kleine Stadt, große Empfehlung: Das niederländische Valkenburg in der Grenzprovinz Limburg hat es unter die Top 10 der weltweiten „Trend-Reisedestinationen 2024“ des bekannten Buchungsanbieters „Booking.com“ geschafft. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Amsterdam mit.

„Es gibt deutlich mehr in den Niederlanden als nur die lebendige, berüchtigte Hauptstadt“, heißt es in der Mitteilung. Valkenburg sei das ganze Jahr über zu empfehlen. Im Winter verwandle sich der Ort in „ein feierliches Märchen“, unter anderem mit einem Weihnachtsmarkt in Grotten. Die Stadt nahe Aachen sei wegen der hügeligen Landschaft und Nähe zu Maastricht besonders beliebt bei Reisenden aus den Niederlanden, auch für einen Wanderurlaub.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus dem Nachbarland mehr verpassen? Dann abonnieren Sie unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Neben Valkenburg werden Städte aus aller Welt empfohlen – etwa Mérida in Mexiko, Beppu in Japan oder Cairns in Australien. Die Buchungsplattform legt in ihren Top 10 für 2023 Urlaubeirnnen und Urlaubern auch eine Reise nach Chemnitz nahe. Andere Städte aus den Niederlanden und Deutschland werden nicht genannt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederlande