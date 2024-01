Maastricht: Hochwasser sorgt für Deichbruch und Bootsunglück

Der Stuwweg in Maastricht, wo ein Teil eines Deiches weggespült wurde.

Aus den Niederlanden Nahe der niederländischen Stadt Maastricht ist wegen anhaltendem Hochwasser ein Deich gebrochen. Ein Boot prallte gegen eine Brücke.

Durch das starke Hochwasser der Maas ist ein Deich nahe der südniederländischen Stadt Maastricht in der Grenzregion Limburg gebrochen. Wohnboote in der Nähe wurden evakuiert, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie liegen in einem Seitenarm des Flusses.

In der Nacht zu Donnerstag rissen die Wassermassen ein Hausboot mit, das gegen eine Brücke prallte. Sowohl das Boot als auch die Brücke wurden dabei schwer beschädigt. Sie ist Medienberichten von Donnerstagmorgen zufolge einsturzgefährdet.

Das Wasser hatte am Dienstag einen Teil der oberen Deichbedeckung weggespült und war daraufhin über ein Naturgebiet geströmt, wie die Wasserbehörde mitteilte.

Der Wasserstand der Maas ist durch viel Regen in Frankreich und den belgischen Ardennen stark angestiegen. Der Höhepunkt wird für Donnerstag erwartet.

Auch im Rest der Niederlande sorgte Hochwasser durch den starken Dauerregen für Probleme. Notpumpen wurden eingesetzt, um Überflutungen zu verhindern.

Radfahrer offenbar durch Sturm ums Leben gekommen

In der Nacht zu Mittwoch hatte Sturmtief Henk mit Starkregen und Windböen für schwerere Schäden und Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Ein Mann kam offenbar durch die Folgen des Sturms ums Leben, wie der öffentlich-rechtliche Sender NOS berichtet. Der 75-Jährige war demnach am Spätabend bei Eindhoven auf dem Rad unterwegs, von dem er wohl durch den starken Wind fiel und verstarb. (mit dpa)

