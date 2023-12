Niederlande: Haager Schule widmet sich dem Thema Kinder

Den Haag Von reizenden Kinderporträts bis hin zu Szenen von Kindern bei der Arbeit: Die Haager Schule zeigt ein bisher wenig beachtetes Thema.

Die einzigartige Ausstellung Kinderen van de Haagse School. Spelen, werken, overleven (Kinder der Haager Schule – spielen, arbeiten, überleben) ist seit dem 16. Dezember und noch bis zum 20. Mai 2024 im Museum Panorama Mesdag in Den Haag zu sehen.

Jozef-Israels_Twee-visserskinderen-op-het-strand_particuliere-collectie. Foto: NRZ

Spielen, arbeiten, überleben

Aus der Sicht bekannter Vertreter der Haager Schule wie Hendrik Willem Mesdag, Suze Robertson, Jozef Israëls, den Brüdern Maris und zeitgenössischen Künstler*innen wie beispielsweise Thérèse Schwartze und Barbara van Houten erhalten die Besucher*innen ganz besondere Einblicke in das Leben von Kindern im ausgehenden 19. Jahrhundert. Dabei stehen Darstellungen von Kindern, die harte körperliche Arbeit oder Handarbeit verrichten mussten, um zu überleben, liebevollen Porträts gegenüber, die die Maler der Haager Schule von ihren eigenen Kindern schufen. Diese führten meist ein sorgenfreies Leben. Eines jedoch war allen Kindern gemein: Der Spaß am Spielen.

„Die Ausstellung hat einen sehr erzählerischen Charakter. Es wurden zahlreiche, überaus reizvolle Werke zusammengetragen, viele davon stammen aus Privatbesitz. Zugleich ist es aber auch eine Schau, die berührt und zum Nachdenken anregt“, sagt die Kuratorin Adrienne Quarles van Ufford.

Hendrik-Willem-Mesdag_Ezeltje-rijden_Museum-Panorama-Mesdag. Foto: NRZ

Kinder in der Hauptrolle

Die Maler der Haager Schule sind bekannt für ihre typisch holländischen Landschaften und Strandansichten mit bewegter See oder Impressionen von Freud und Leid der einfachen Bauern und Fischer. Meistens standen die Dargestellten den Malern Modell, und in vielen ihrer Gemälde begegnen uns Kinder. Diese Werke erfreuten sich großer Beliebtheit und waren somit sehr lukrativ. Was erzählen uns die Bilder über jene Zeit und über die Wahrnehmung der Maler*innen? Die Ausstellung richtet den Blick auf die Beschäftigungen der Kinder, die die Künstler*innen in ihren Bildern festhielten. Ihr Spiel, etwa mit einem selbst gebastelten Boot am Strand, wie bei Jozef Israëls, oder mit einer Ziege oder einer Porzellanpuppe, wie bei Matthijs Maris oder Barbara van Houten.

Floris-Arntzenius_Het-lucifermeisje_Haags-Historisch-Museum. Foto: NRZ

Das Interesse galt auch den Freizeitbeschäftigungen der eigenen Kinder wie dem Malen oder Musizieren, das Floris Arntzenius, Jan Hendrik Weissenbruch oder Jacob Maris im Bild festhielten. Thema sind aber auch arbeitende Kinder, so zum Beispiel in der Landwirtschaft, dargestellt in den Werken von Anton Mauve und Jacob Maris, beim Einsammeln von Treibholz, das Philip Sadée zeigt, in der Korbmacherei, einem Werk von Wally Moes, oder als Zündholzverkäuferin, die Floris Arntzenius auf die Leinwand bannte. Der Alltag dieser oft noch sehr jungen Kinder drehte sich ums Überleben.

Das Kinderschutzgesetz von Samuel van Houten

Ein besonders beleuchtetes Thema sind junge Kinder, die häufig unter schlimmen Bedingungen arbeiten mussten. Der liberale Politiker Samuel van Houten, der Bruder von Sientje Mesdag – van Houten, brachte 1874 ein nach ihm benanntes Kinderschutzgesetz auf den Weg. Das Gesetz verbot die Fabrikarbeit für Kinder unter zwölf Jahren und änderte die Situation der arbeitenden Kinder nur bedingt; die Arbeit in der Landwirtschaft, in der Fischerei, im Straßenverkauf oder als Haushaltshilfe war davon unberührt. In der Ausstellung ist auch ein sehr persönliches Porträt von Samuel van Houten in späteren Jahren zu sehen, das seine Tochter Barbara van Houten von ihm schuf (Sammlung Museum Panorama Mesdag).

Anton-Mauve_Jonge-herder-met-koe_particuliere-collectie. Foto: NRZ

Dazu die Museumsdirektorin Minke Schat: „2024 jährt sich die Verabschiedung des Kinderschutzgesetzes von van Houten zum 150. Mal. Dieses Gesetz stellte einen Wendepunkt unserer sozialpolitischen Geschichte dar. Wenngleich die Kinderarbeit bei uns der Vergangenheit angehört, so ist sie in den Niedriglohnländern doch noch weit verbreitet. Und deshalb bietet diese Schau nicht nur einen Rückblick in die eigene Geschichte. Zugleich möchte sie auch unterstreichen, wie wichtig es ist, das Bewusstsein für unmenschliche Zustände und soziale Ungerechtigkeit zu schärfen.“

In den Skizzenbüchern von Hendrik Willem Mesdag haben sich auch Kinderzeichnungen seines Sohnes Klaasje erhalten. Diese Bilder werden nun erstmals gezeigt, gemeinsam mit Familienporträts und Fotografien. Ein Brief, den der Junge an seinen Großvater schrieb, ist ebenfalls in der Ausstellung zu sehen. Klaasje Mesdag, das einzige Kind von Hendrik Willem Mesdag und Sientje Mesdag – van Houten, starb bereits im jungen Alter von sieben Jahren.

Jacob-Maris_Portret-van-Willem_1876_Rijksmuseum-Amsterdam. Foto: NRZ

Meisterinnen ihres Fachs

Auch Künstlerinnen sind auf dieser Ausstellung gut vertreten, darunter Wally Moes, Thérèse Schwartze, Henriëtte de Vries, Froukje Wartena und Barbara van Houten. Doch warum sehen wir auf ihren Bildern nur die Kinder anderer? Die Antwort ist ebenso einfach wie empörend: Die meisten Malerinnen entschieden sich bewusst dazu, ledig und kinderlos zu bleiben, um ihren Beruf ausüben zu können. Es verstieß seinerzeit nämlich gegen die Regeln des Anstands, als verheiratete Frau eigenes Geld zu verdienen – das war den Männern vorbehalten.

Ein winziges Gemälde

Das kleinste Werk in der Ausstellung misst noch nicht einmal sieben mal acht Zentimeter. Die Strandansicht mit spielenden Kindern in der Brandung malte Johannes Akkeringa für das Puppenhaus seiner Kinder. In der intimen Schau werden mehrere kleinformatige Werke präsentiert, darunter ein vierzehn mal zwölf Zentimeter großes Porträt, das Jacob Maris von seinem Sohn Willem malte.

Ausstellung: Die Ausstellung Kinder der Haager Schule – spielen, arbeiten, überleben ist bis zum 20. Mai 2024 im Museum Panorama Mesdag in Den Haag zu sehen. Weitere Infos hier.

Mit mehr als 45 Werken von 29 Künstler*innen wurde eine erlesene Auswahl zusammengestellt, mit Leihgaben des Centraal Museum Utrecht, der Gemeinde Laren, des Haags Historisch Museum, der Jan Menze van Diepen Stichting, Slochteren, des Kunstmuseum Den Haag, Museum Boijmans van Beuningen, Museum Gouda, Nationaal Archief Den Haag, Noordbrabants Museum, Rijksmuseum Amsterdam, Singer Laren und des Stadtarchivs Amsterdam. Darüber hinaus stammen viele Leihgaben aus Privatbesitz. Sie wurden bisher selten oder noch nie öffentlich gezeigt.

Ausstellungskatalog: Begleitend zu der Ausstellung ist ein reich illustrierter Katalog erschienen, der alle Aspekte der Schau behandelt, ergänzt mit Hintergrundinformationen und persönlichen Zeugnissen. Verfasst wurde die Publikation von Adrienne Quarles van Ufford, wissenschaftliche Leiterin des Museums und Kuratorin der Ausstellung, und Jeroen Kapelle, Konservator Kunst des 19. Jahrhunderts am RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Verlag: Uitgeverij Waanders, Umfang: 112 Seiten. ISBN 978 94 6262 527 3.

