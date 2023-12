Niederlande: Neues Parlament - wird Geert Wilders Premier?

Den Haag In den Niederlanden wird zwei Wochen nach den Neuwahlen das neue Parlament vereidigt. Unklar ist noch immer, wer Regierungschef wird.

Zwei Wochen nach der Wahl in den Niederlanden tritt das Parlament in seiner neuen Zusammenstellung erstmals zusammen. Die 150 Abgeordneten werden am Mittwoch in Den Haag vereidigt.

Unklar ist noch immer, wer Regierungschef wird. Der Rechtspopulist Geert Wilders hatte mit seiner Anti-Islampartei PVV überraschend deutlich gewonnen und wurde mit 37 Mandaten stärkste Kraft.

Er braucht mindestens zwei Parteien für eine Mehrheit. Die Gespräche verlaufen aber stockend. Der bisherige Premier Mark Rutte war 13 Jahre Regierungschef und nicht mehr angetreten.

Wilders will gerne mit der rechtsliberalen VVD von Rutte eine Koalition bilden sowie mit der neuen Mitte-Rechts-Partei NSC und der rechtspopulistischen BBB. Doch sowohl VVD als auch NSC lehnen das vorerst ab. Die VVD wäre aber bereit, eine Minderheitsregierung zu tolerieren. (dpa)

