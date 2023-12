Winterspektakel Niederlanden: Eisskulpturen-Kunst in Zwolle bewundern

Zwolle Sagenhafte Gestalten und mystische Geschichten: Beim Eisskulpturenfestival in der Hansestadt Zwolle (Niederlande) wird aus Eis Kunst.

Was haben Ikarus, Robin Hood und das Monster von Loch Ness gemeinsam? Sie erwachen beim Niederländischen Eisskulpturenfestival in Zwolle zu eisigem Leben. Seit dem 16. Dezember 2023 und noch bis zum 25. Februar 2024 wird die atemberaubende Welt des kristallklaren Eises und des glitzernden Schnees in den IJsselhallen Einzug halten.

Die besten Eiskünstler der Welt sind in die niederländische Hansestadt gekommen, wo sie in einer 1.200 Quadratmeter großen Halle 700 Tonnen Eis und Schnee in eine magische Welt verwandelt haben – bei durchschnittlich 8 Grad unter Null. Nach dem Besuch der Sagenwelt lohnt sich ein Streifzug durch die malerische Hansestadt Zwolle.

2022 lautete das Thema des Eisskulpturenfestivals -What a wonderful world (Foto: Nederlands Ijsbeelden Festival) Foto: NRZ

„Mythen und Legenden” lautet das diesjährige Thema der Veranstaltung. Mit bis zu sechs Meter hohen Eis- und Schneeskulpturen wurden alte Geschichten zum Leben erweckt. Was die Kunstwerke noch magischer macht, sind die zusätzlichen „Spezialeffekte“: Mithilfe von Licht, Ton und Projektionen scheinen die Skulpturen zum Leben zu erwachen. Während der Weihnachtsfeiertage verwandelt sich die Location in den IJsselhallen in eine warme Winterterrasse, auf der die Besucher das zauberhafte Erlebnis genießen können.

Beeindruckende Kunstwerke

Mit dem Festival sollen die Mythen und Legenden aus verschiedenen Kulturen und Epochen ins Rampenlicht gerückt werden. Von der griechischen Mythologie mit Figuren wie Medusa und Ikarus über die Mystik des chinesischen Tierkreises bis hin zu den uralten Rätseln um das Ungeheuer von Loch Ness: Das Besondere an diesen Geschichten ist ihre Fähigkeit, die Zeit zu überdauern und uns immer wieder neu zu inspirieren.

Sowohl die Heldengeschichte von König Artus als auch die geheimnisvolle Unterwasserwelt von Atlantis sind für Jung und Alt wiedererkennbar und werden in Eis und Schnee zu bestaunen sein. Das niederländische Eisskulpturenfestival verspricht eine Reise durch die Zeit und um die Welt, bei der sich die Schönheit von Eis und Schnee mit der Magie von Mythen und Legenden vereint. Mithilfe von Hammer und Meißel, Kettensägen und Gasbrennern erschaffen die Eiskünstler – auch Carver genannt – eine beeindruckende Szenerie.

Die historische Hansestadt Zwolle hat viel zu bieten (Foto: Heiko Buschmann) Foto: NRZ

Öffnungszeiten und Tickets

Das Eisskulpturenfestival ist bis einschließlich dem 25. Februar 2024 täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet, außerhalb der niederländischen Ferien bleiben die Eishallen montags geschlossen. Am 1. Januar ist ebenfalls Ruhetag. Um lange Warteschlangen zu vermeiden, empfiehlt der Veranstalter, online Tickets und ein Zeitfenster für den Besuch über www.ijsbeelden.nl/de zu buchen. Es gibt aber auch eine Tageskasse vor Ort. Eintrittskarten für Erwachsene sind ab 17,50 Euro erhältlich, für Kinder zwischen 4 und 10 Jahren ab 13,25 Euro.

Besucheradresse: Rieteweg 4, 8011 AB Zwolle, Niederlande. Weitere Informationen hier.

Ein Besuch des Eisskulpturenfestivals lässt sich wunderbar mit einem Einkaufsbummel, einem Museumsbesuch oder einem „Kopje koffie“ in der historischen Hansestadt Zwolle verbinden. Das Zentrum ist nur wenige Gehminuten von den IJsselhallen entfernt.

