Niederlande-Wahl Premier Wilders? So haben Niederländer im Ausland gewählt

Den Haag Bei den niederländischen Parlamentswahlen letzte Woche konnten auch Wahlberechtigte im Ausland abstimmen. Das Ergebnis ist auffällig.

Nach den vorgezogenen Parlamentswahlen in den Niederlanden vergangene Woche ist am Freitag das endgültige Wahlergebnis amtlich bekanntgegeben worden. Während Geert Wilders mit insgesamt 23,5 Prozent dabei als klarer Wahlsieger bestätigt wird, landet seine rechtspopulistische PVV bei niederländischen Wählerinnen und Wählern im Ausland nur auf Platz fünf.

Das geht aus einer Mitteilung der Behörde „Nationaal Briefstembureau“ in Den Haag hervor, die die Wahlbeteiligung und Stimmenverteilung der Wahlberechtigten im Ausland dokumentiert. Demnach liegt das Bündnis GroenLinks/Partij van de Arbeid des Sozialdemokraten Frans Timmermans mit 28,5 Prozent auf Platz eins. Die gemeinsame linke Liste belegt im Gesamtergebnis mit 15,8 Prozent hingegen nur den zweiten Platz – und zwar mit deutlichem Abstand zu Wilders‘ PVV.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus dem Nachbarland mehr verpassen? Dann abonnieren Sie unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Die rechtsliberale Regierungspartei VVD wurde unter Niederländerinnen und Niederländern im Ausland mit 17,4 Prozent auf den zweiten Platz gewählt, schneidet landesweit aber mit 15,3 Prozent etwas schlechter ab (Platz drei). Der Unterschied beim Ergebnis für die im Sommer neugegründete NSC-Partei des Ex-Christdemokraten ist noch geringer: Von der Wählerschaft im Ausland erhielt sie 12,1 Prozent, im Gesamtergebnis 12,9 Prozent.

Ein deutlicher Unterschied zwischen Wählenden im In- und Ausland zeigt sich unterdessen bei der D66: Während die linksliberale Partei von Wählerinnen und Wählern außerhalb der Niederlande 10,5 Prozent bekommt, stürzte sie im Gesamtergebnis auf 6,3 Prozent ab. Der größte Unterschied zeigt sich allerdings bei Geert Wilders‘ PVV: Kann der Rechtspopulist mit 23,5 Prozent in die Regierungsbildung starten, gaben ihm nur 6,3 Prozent der niederländischen Wählerinnen und Wählern im Ausland ihre Stimme.

Grenzregion wählte vor allem Wilders

Damit hat diese Gruppe häufiger als der Gesamtdurchschnitt für eine Partei im Mitte-Links-Spektrum abgestimmt. In nahezu allen niederländischen Gemeinden entlang der Grenze zu Nordrhein-Westfalen hat die rechtspopulistische PVV die meisten Stimmen erhalten – etwa in Zevenaar, Duiven und Gennep bei Kleve oder in Roermond und Venlo, wo Geert Wilders aufgewachsen ist.

Insgesamt haben laut „Nationaal Briefstembureau“ 69.545 Wählerinnen und Wähler im Ausland bei den vorgezogenen Parlamentswahlen ihre Stimme abgegeben, etwa per Briefwahl oder Vollmacht. Das entspreche einer Wahlbeteiligung von 65 Prozent (gesamt 77 Prozent). Von insgesamt rund 13,5 Millionen Stimmberechtigten lebten 107.670 im Ausland.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederlande