Rotterdam: Prozess gegen Medizinstudenten nach Todesschüssen

Niederländische Polizeikräfte vor dem Erasmus MC am Tag der Tat am vergangenen September (Archivbild).

Aus den Niederlanden Prozessauftakt in den Niederlanden: Ein Medizinstudent soll drei Menschen erschossen und Feuer in einem Krankenhaus gelegt haben.

In den Niederlanden hat der Prozess gegen einen Medizinstudenten begonnen, der im September drei Menschen erschossen und Feuer in einem Krankenhaus gelegt haben soll.

Zum Auftakt des unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfindenden Prozesses am Montag in Rotterdam war der 32-jährige Angeklagte nicht anwesend. Er hatte an der Erasmus-Universität studiert, in deren Krankenhaus er im September Molotow-Cocktails werfend eingedrungen war.

Der 32-Jährige erschoss den Ermittlungen zufolge zunächst in der Wohnung seiner Nachbarn in Rotterdam eine 39-jährige Frau und deren 14-jährige Tochter. Dann drang er in einen Hörsaal der Universitätsklinik ein und erschoss einen 43-jährigen Dozenten. An beiden Orten legte er zudem Feuer.

Der 32-Jährige trug bei seinem Angriff Kampfmontur und eine kugelsichere Weste. Die Polizei hatte die Universität bereits Monate zuvor gewarnt, dass der Student psychische Probleme habe.

Daraufhin wurde von der Universität entschieden, dass er nach Bestehen seiner Medizinprüfung noch einen psychologischen Test ablegen müsse, bevor er seinen Abschluss bekommt. Wut darüber habe offenbar zu der Gewalttat geführt, vermuten die Ermittler. (AFP)

