Ein Wollhaarmammut streift durch die Steppe - natürlich nicht wirklich, aber als Nachbildung in der Scahu „Eiszeit & Zoo“ (Foto: Mira Meijer / Koninklijke Burgers‘ Zoo).

Freizeit Niederlande Tierpark in Arnheim: Eiszeittiere länger im Burgers‘ Zoo

Arnheim Die Mammuts sind beliebt. Wegen des großen Publikumserfolgs hat der Burgers‘ Zoo in Arnheim seine Eiszeit-Schau verlängert.

Aufgrund von zahlreichen positiven Besucherreaktionen verlängert der Königliche Burgers’ Zoo die Laufzeit seines zoopädagogischen Events „Eiszeit & Zoo. Auf den Spuren des Mammuts“. Ursprünglich sollten die Eiszeittiere nur bis zum 7. Januar gezeigt werden. Wegen des großen Publikumserfolgs wird die Veranstaltung nun bis zum 25. Februar 2024 verlängert.

Im Auftrag des Zoos naturgetreu entworfen

Der Burgers’ Zoo hat viel Zeit und Arbeit in die Entwürfe der Eiszeittiere gesteckt, die speziell für den Arnheimer Tierpark angefertigt wurden. „Es war uns wichtig, die Tiere naturgetreu und in den richtigen Größenverhältnissen darzustellen“, erklärt Marketingmanagerin Kim Huijing. „Die vielen begeisterten Reaktionen unserer Besucher sind für uns eine schöne Anerkennung, nachdem wir in dieses Projekt viel Energie investiert haben.“

Auch diese Nachbildung eines Säbelzahntigers ist im Burgers‘ Zoo zu sehen (Foto: Mira Meijer / Koninklijke Burgers‘ Zoo). Foto: NRZ

19 Tierarten aus der Eiszeit

Entlang einer bestimmten Route durch den Tierpark können Besucher des Burgers’ Zoo noch bis Sonntag, 25. Februar 2024, 19 verschiedene Tierarten aus der Eiszeit entdecken. Informationstafeln liefern wissenswerte Details zu jedem Tier. Nach dem Scannen eines QR-Codes mit dem Smartphone nimmt „Snowy der Polarfuchs“ junge – und ältere – Abenteurer mit auf eine interessante Audio-Tour, die an allen Tierfiguren vorbeiführt.

Die Kids haben Spaß im Arnheimer Tierpark (Foto: Mira Meijer / Koninklijke Burgers‘ Zoo). Foto: NRZ

Zusätzliche Aktivitäten an den Wochenenden

An den Wochenenden können Kinder sich als angehende Paläontologen oder künstlerische Neandertaler beweisen, zum Beispiel bei Ausgrabungen von Pyrit und Mammutknochen oder bei der Schaffung ihrer eigenen Höhlenzeichnungen mit leuchtenden Neonstiften.

Alle Informationen, einschließlich Daten und Uhrzeiten, finden sich hier.

