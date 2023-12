Autonome Busse: Wie unser ÖPNV der Zukunft aussieht

An Rhein und Ruhr In Monheim haben sich selbstfahrende Shuttles etabliert. Experten sehen großes Potenzial in ihnen. Wie wir uns in Zukunft fortbewegen.

Mit gemütlichen 16 Stundenkilometern zuckelt der „Altstadtstromer“ leise surrend durch die Innenstadt von Monheim am Rhein. Der kleine, elektrische Shuttlebus fährt automatisch und braucht theoretisch keinen Fahrer. In der Praxis ist das Gefährt dann aber nicht ganz autonom und so ist ein „Operator“ genannter Fahrer an Bord, der zur Not eingreift. Seit 2020 fahren die selbstfahrenden Busse durch Monheim. Die Stadt ist von ihnen überzeugt und verweist auf zufriedene Fahrgäste. Ist das der ÖPNV der Zukunft?

Gute Verbindungen im ÖPNV durch Automatisierung

Für Timo Woopen von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen sind kleine, automatisierte Busse definitiv ein Bestandteil der Mobilität von Morgen. Dafür müsse das ganze System aber verbessert werden, sagt Woopen, der in Aachen am Institut für Kraftfahrzeuge den Forschungsbereich Fahrzeugintelligenz und Automatisches Fahren leitet. „Die Verkehrsträger müssen dann im Mobilitätssystem interagieren.“

Gemeint sind damit auch gute Anschlüsse an den Schienenverkehr. Gerade im ländlichen Bereich und auf der sogenannten „letzten Meile“, also „der Transport von meinem Startpunkt zum nächsten Punkt, von dem ich mit anderen Verkehrsmitteln weiterkomme. Das ist aus unserer Sicht die Mobilität der Zukunft“, sagt Woopen.

Bei der Frage danach, wie wir uns in Zukunft fortbewegen, müsse man sich erst die aktuellen Probleme ansehen, meint der Forscher. „Das Erste, was auffällt, sind schlechte Taktzeiten und Verbindungen – gerade auf dem Land. Busse fahren alle ein bis zwei Stunden und sind wenig ausgelastet. Das ist ein Henne-Ei-Problem. Wenn ich keine gute Verbindung habe, nutze ich sie auch nicht.“ Und eine gute Verbindung zu schaffen, wenn es keine Nutzer gibt, sei unattraktiv, schließt Woopen. Dazu komme der akute Fahrermangel im ÖPNV.

Stadt Monheim zeigt positive Bilanz für ihre Busse

„Das ist ein Treiber für die Automatisierung.“ Oft lohne sich auch die Nutzung großer Busse nicht. Hier kommen kleine Shuttles, wie jene aus Monheim, ins Spiel. Diese könnte man auch flexibel einsetzen, sagt Woopen. „Dieses Shuttle kommt dann, wenn es gebraucht wird, in einem bestimmten Zeitfenster mit deutlich besserer Taktung.“

In Monheim zieht man nach fast vier Jahren mit den „Altstadtstromern“ eine durchweg positive Bilanz. Ziel sei es gewesen, „die Möglichkeiten des autonomen Fahrens im öffentlichen Verkehr zu erkunden und die Potenziale für den ÖPNV zu identifizieren“, wie die Stadt Monheim mitteilt. Neben der Elektromobilität stelle das autonome Fahren „die wohl wichtigste technologische Innovation für die Mobilität der Zukunft“ dar.

Die „Altstadtstromer“ aus Monheim Seit Februar 2020 verkehren auf der Linie A01 in Monheim selbstfahrende Busse. Die „Altstadtstromer“ genannten Shuttles bieten Platz für bis zu zwölf Fahrgäste, davon sechs Sitzplätze. Zudem ist ein „Operator“ genannter Fahrer an Bord, der, wenn nötig, eingreifen kann. Da die Busse aus Sicherheitsgründen ihre standardisierte Strecke nicht verlassen dürfen, steuern die Fahrer sie manuell um Hindernisse, wie anliefernde Lkw oder in zweiter Reihe parkende Autos herum. Monatlich fahren 2500 Fahrgäste mit den kleinen Shuttles. Die Anschaffung der ersten fünf Fahrzeuge habe nach Angaben der Stadt Monheim 1 Million Euro gekostet, die durch Fördermaßnahmen Landes NRW finanziert wurden. Derzeit seien bereits fünf Fahrzeuge der zweiten Generation im Einsatz sowie zur Erprobung drei der dritten Generation.

Ähnliche Projekte gab es auch in anderen Kommunen. Im bayrischen Oberfranken ist die Deutsche Bahn daran beteiligt, autonome Busse im ländlichen Raum zu testen. Und beim Zollverein in Essen wurden selbstfahrende Busse als Leihgabe aus Monheim getestet. Hier fuhren sie eine Woche lang mit gemütlichen 10 Kilometern pro Stunde über das Welterbe-Gelände.

Monheim sieht Shuttles als Lösung für ÖPNV-Probleme

Für die Stadt Monheim habe es drei Hauptprobleme im öffentlichen ÖPNV gegeben, wie ein Sprecher auf Anfrage erklärt: Sicherheit, Erreichbarkeit und Technologieakzeptanz. 90 Prozent der Verkehrsunfälle, so der Sprecher, seien auf menschliches Versagen zurückzuführen. Die historische Monheimer Altstadt mit ihren engen Gassen lade zwar zum Flanieren ein, stelle herkömmliche Bussen jedoch vor Herausforderungen. Und schließlich wolle man bei den Menschen für Akzeptanz für neue Technologien sorgen, indem man sie nutzbar macht.

Rückblickend sehe man, dass alle drei gesetzten Ziele erreicht worden sind, resümiert der Monheimer Stadtsprecher. Die Shuttles hätten keine Unfälle verursacht und bieten eine regelmäßige Verbindung durch die Altstadt. Die Rückmeldungen von Fahrgästen „zeichnen ein sehr positives Bild“, so der Sprecher. „Das ist ein wichtiger erster Schritt für die Akzeptanz des fahrerlosen Betriebs der Shuttles.“

Dabei musste zwischendurch aber auch nachjustiert werden. „Es gab niemanden, der echte Erfahrungen im Betrieb von automatisierten Shuttles im fließenden Verkehr hatte“, so der Sprecher. Man habe zahlreiche Prozesse im ÖPNV-Betrieb anpassen müssen, um die selbstfahrenden Kleinbusse zu integrieren.

Am Anfang mussten auch die Busse noch lernen

Außerdem habe man auch den Bussen gewisse Dinge beibringen müssen. „Da es bei der französischen Herstellerfirma in Marseille offenbar weniger bis gar nicht schneit, sind beim ersten Monheimer Schneegestöber alle Busse erstmal stehengeblieben, weil ihre empfindlichen Sensoren den Schnee als Hindernis wahrgenommen haben“, berichtet der Sprecher. Auch vor einem Auto, das in zweiter Reihe parkt, oder anderen Hindernissen, bleiben die Busse stehen.

Hier muss der „Operator“ genannte Fahrer eingreifen und den Bus um das Hindernis herum steuern, denn selbstständig darf das Fahrzeug seine festgelegte Strecke nicht verlassen. Als großes Ziel formuliert die Stadt den komplett fahrerlosen Betrieb der Fahrzeuge. „Um dies zu erreichen, muss eine Fahrzeugplattform zur Verfügung gestellt werden, die in Deutschland für einen fahrerlosen Betrieb zulassungsfähig ist.“

Forschung entwickelt komplett autonome Fahrzeuge

Monheim habe den Weg genommen, eine Technologie schnell auf die Straße zu bringen, um Akzeptanz zu schaffen, auch wenn das System noch nicht perfekt ist, ordnet Timo Woopen ein. An der Uni in Aachen habe man einen anderen Weg gewählt. „Wir versuchen die Fahrzeuge und deren Funktionen so zu gestalten, wie wir sie für echtes fahrerloses Fahren benötigen. Damit nähern wir uns Schritt für Schritt an.“

Doch auch wenn einmal flächendeckend autonome Kleinbusse im Einsatz sein sollten, würden diese den klassischen ÖPNV nicht ersetzen, betont der Experte. „Die klassischen Linien rentieren sich, wenn sie ausgelastet sind und man wird dafür weiter Fahrer brauchen.“ Autonome Shuttles seien eher eine Ergänzung. „Für den ländlichen Raum und die ‚letzte Meile‘ ist automatisiertes Fahren interessant.“ In den nächsten zehn Jahren werden solche Transportmittel wahrscheinlich mehr Einzug halten.

Dann müssen sie, aber auch Radfahrer und Fußgänger in das Mobilitätssystem integriert werden, „um die Stadt von Morgen zu gestalten“, sagt Woopen. „Denn wir möchten ja weg von mit Autos überfüllten Innenstädten. Das bietet die Automatisierung an, aber nur, wenn man das Verkehrssystem als gesamtes betrachtet und nicht als Individualverkehr. Denn sonst automatisieren wir alle Autos, gewinnen aber wenig für das Gesamtsystem.“

