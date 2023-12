Buchtipp: Bilderreise in die faszinierende Welt des Lesens

Die Dominikanen-Buchhandlung in Zwolle befindet sich in einem ehemaligen Kloster

Aus den Niederlanden. Amsterdam, Utrecht und Zwolle haben es in den beeindruckenden Band „Bücherliebe“ geschafft. Zurecht, denn es sind besondere Orte des Lesens.

Liebe kennt keine Grenzen, heißt es. Und in gedruckter Form kommt die Zuneigung umso schöner daher. Kein Wunder also, dass Bibliotheken oft besonders schöne Orte sind. Der Kuhnt-Verlag widmet diesen fast schon heiligen Plätzen nun einen prächtigen Bildband: „Bücherliebe – Eine Bilderreise in die Welt des Lesens“. Drei Städte in den Niederlanden haben es in dieses opulente Werk geschafft: Amsterdam, Utrecht und Zwolle.

Das Rijksmuseum ist sicher nicht nur wegen Rembrandts „Nachtwache“ ein Pilgerort für Kunstfans. In dem von Kirchenarchitekt Pierre Cuypers ab 1870 entworfenen monumentalen Gebäude befindet sich auch die größte und älteste kunsthistorische Bibliothek der Niederlande: die Cuypersbibliothek.

Ein besonders düsteres Kapitel Amsterdamer – und deutsch-niederländischer – Geschichte erzählt das nicht minder bekannte Anne-Frank-Haus. Die Originaltagebücher der 1944 von den Nazis ins KZ Auschwitz-Birkenau deportierten 15-Jährigen befinden sich hier.

Erst 2007 im Hafen auf dem Oosterdokseiland erbaut, bietet derweil die Openbaare Bibliothek Amsterdam auf insgesamt zehn Etagen massig Stoff für Literaturfreundinnen - und freunde.

<„Bücherliebe“, Kuhnt-Verlag, gebunden, 336 Seiten, 39,95 Euro. Foto: kuhnt-verlag

Wie in Amsterdam, wird auch Utrecht in diesem Band mit drei außergewöhnlichen Orten, um die Bücherliebe auszuleben, gewürdigt. Seit 2017 ist Utrecht sogar UNESCO-Literaturstadt, exemplarisch werden hier die Vrouwenbibliotheek Utrecht, das Nijntje-Museum mit der wohl berühmtesten Häsin der Welt im Mittelpunkt, sowie die auf Häuserwänden verewigte Streetart des Utrechter Künstlers Jan Is de Man herausgehoben.

Von A wie Amsterdam bis Z wie Zwolle: In einer ehemaligen Dominikanerkirche befindet sich eine wunderschöne Buchhandlung, die allein einen Besuch in der schönen mittelalterlichen Hansestadt wert ist.

