Buchtipp: Grün unterwegs in der Metropole Rotterdam

In Rotterdam werden zum Beispiel viele Dächer begrünt, teilweise entstehen so komplett neue Parks.

Rotterdam. Die Reihe „Lonely Planet“ stellt in einem neuen Buch „Legendäre Citytrips in Europa“ vor: eine dieser spannenden Touren führt nach Holland.

Vom „Manhattan an der Maas“ war auf diesen Seiten schon häufiger die Rede. In einem neuen Band aus der Reihe „Lonely Planet“, der da „Legendäre Citytrips in Europa“ heißt, ist Niederlande-Kennerin Susanne Völler „Grün unterwegs in Rotterdam“. Die Autorin und Journalistin schreibt, dass sie 20 Jahre nicht mehr in der Stadt war und daher etwas „Muffensausen“ vor dem Wiedersehen hat – aber das aus privaten Gründen. Dass dies völlig unbegründet ist, merkt sie schnell selbst – und lädt die Leserinnen und Leser auf eine acht Kilometer andauernde Route durch die sich in den letzten Jahren extrem neu erfindende Metropole.

Touristische Klassiker wie die Kubus-Häuser von Piet Blom und die Markthalle gegenüber dürfen nicht fehlen – doch wie in Rotterdam Natur und Architektur geschickt miteinander in Einklang gebracht werden, ist einfach beispielhaft für viele andere Städte.

Oben auf der „Salatschüssel“

Im Museumspark ist das Depot Boijmans van Beuningen seit seiner Eröffnung vor zwei Jahren der neue Hingucker. Oben auf der verspiegelten Salatschüssel, so wie das runde Gebäude im Volksmund auch genannt wird, stehen Bäume. Typisch für Rotterdam, wo der längste begehbare Dachpark zum Verweilen einlädt und eine hässliche nicht mehr benutzte Stadtautobahn, der Hofbogen, zu einer weiteren grünen Oase mit viel Aufenthaltsqualität umfunktioniert wird.

Rotterdam befindet sich in diesem schön gestalteten Band in bester Gesellschaft. Die Reise geht von Reykjavik übers Baltikum, Berlin, Sofia, Tirana, Rom, Thessaloniki bis nach Istanbul und endet in Danzig. Menschen mit Entdeckerlust werden hier jede Menge Anregungen für ihren nächsten Trip finden.

