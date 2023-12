Christmette: Trotz Kirchenaustritt sind alle willkommen

Christmette in der Kirche St. Martini in Emmerich.

An Rhein und Ruhr Geht Weihnachten ohne Kirche? Vielleicht. Falls Ausgetretene an Feiertagen zum Gottesdienst wollen, sind sie willkommen, sagen die Kirchen.

Der Witz, den sich schon die Kirchenmäuse erzählen, geht ja so: Ist die Kirche groß genug? „Naja“, sagt da der Pfarrer. „Wenn alle rein gehen, gehen nicht alle rein. Aber wenn nicht alle rein, gehen alle rein.“ In fast jedem Gottesdienst dürften Priester und Besucher froh sein über jeden, der mit ihnen die Reihen füllt.

Aber wie ist das an Weihnachten, wenn scheinbar alle Welt sich aufmacht zur Krippe in der Kirche? Hätten da nicht eigentlich jene, die immer noch Kirchensteuer zahlen und Mitglied sind, zumindest mal das Recht auf einen Platz in der Kirchenbank? Wobei dort, einer Umfrage des Instituts INSA zur Folge, mehr Platz sein dürfte als in früheren Jahren.

Demnach plant nur noch jeder Vierte einen Besuch der Christmette. Wobei offenbar nicht nur Kirchenmitglieder befragt wurden. Macht immerhin eine potenzielle Besucherzahl von rund 20 Millionen. „Früher“, so das Institut ohne genauere Zeitangabe, seien 63 Prozent der Bevölkerung zur Christmette gegangen.

2023 vermutlich deutlich weniger Kirchenaustritte

„Früher“ waren aber auch deutlich mehr Menschen Mitglieder: Nach dem Rekordaustrittsjahr 2022 rechnen Forscher damit, dass 2023 weniger Menschen aus den beiden großen Kirchen austreten werden. Die „Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland“ rechnet mit rund 640.000 Austritten - das der mutmaßlich zweit- oder dritthöchste Wert. 2022 waren es mehr als 900.000 Menschen gewesen.

Aber: „Mir ist nicht zu Ohren gekommen, dass Gemeinden überlegen, Ausgetretenen womöglich keinen Platz in der Kirche einzuräumen“, so Dieter Meier, Pressesprecher der Evangelischen Kirchenkirche im Rheinland. Auch von Seiten der Kirchenleitungen gebe es da keinerlei Empfehlungen oder Weisungen.

„Gotteshäuser sind für alle da“

Ähnlich äußern sich auch die katholischen Bistümer in der Region. „Wir freuen uns über jeden Menschen, der gemeinsam mit uns in einem der rund 900 Weihnachtsgottesdienste in unserem Bistum das Weihnachtsfest feiert“, so beispielsweise ein Sprecher des Bistums Essen.





Das Erzbistum Köln argumentiert mit der Weihnachtsgeschichte der Bibel: Maria und Josef hätten selbst erlebt, dass „in der Herberge kein Platz für sie war“. Diese Erfahrung solle in der Kirche niemand machen. Die Kirchentüren stünden auch und besonders für Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind, weit offen. „Kirchengebäude sind als Gotteshäuser für alle da, die Gott suchen“, so die dortige Pressestelle.

Auch das Bistum Münster betont: „Jede und jeder ist herzlich zu den Weihnachtsgottesdiensten eingeladen.“ Es sei bislang nicht bekannt, dass Kirchenmitglieder Probleme damit hätten, dass auch Ausgetretene zu den Gottesdiensten kämen. „Mal ganz abgesehen davon, dass doch überhaupt niemand wissen, kann, wer gegebenenfalls ausgetreten ist“, so Pressesprecher Stephan Kronenburg. Dazu müsste die Kirche das tun, was das Römische Reiche zu Zeiten Christi Geburt veranlasste: Listen der Steuerzahler führen - und am Kircheneingang kontrollieren. Klingt nicht wie Weihnachten.

