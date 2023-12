Dank an NRW: „Ihr helft, dass Kinder eine Zukunft haben“

Die Kinder spielen in der Pause vor der neuen Schule in Gunde Ahsan.

Essen/Gunde Ahsan Um Fluchtursachen zu bekämpfen, unterstützt die Caritas Essen eine Schule im Nordirak - auch dank Spenden unserer Leserinnen und Leser.

Die Kinder tanzen auf dem Schulhof einen Reigen, die Sonne scheint. Es ist noch warm in dem kleinen Dorf am Fuß des Berges, obwohl November ist. Hazem Kajo steht am Rand des Hofes und sieht sehr zufrieden aus, als er mit Deutschland videotelefoniert. Ein Traum ist für ihn und seine Mitstreiter in Erfüllung gegangen. Die kleine Schule, deren Leiter Herr Kajo ist, sie wächst.

Er weiß jetzt, dass es eine gute Entscheidung war, nicht in Deutschland zu bleiben, sondern wieder in die Heimat zurückzukehren, um den Kindern in der Shingal-Region im Nordwesten des Irak eine bessere Zukunft aufzubauen. Die Leserinnen und Leser der NRZ haben ihm dabei geholfen.

Fanatiker des Islamischen Staats haben die Region vor neun Jahren überfallen

Hazem Kajo, 50, ist Jeside, so wie alle Menschen, die in Gunde Ahsan leben. Gunde Ahsan ist eine kleine Siedlung, nur wenige hundert Meter entfernt vom 800 Jahre alten Tempel von Scherfedin, dem zweitwichtigsten Heiligtum der Jesiden. Vor neun Jahren ist hier heftig gekämpft worden. Die Fanatiker des sogenannten Islamischen Staates hatten damals die Region überfallen und Jagd auf die jesidischen Menschen gemacht, die hier seit Jahrhunderten leben. Jesiden gelten den islamistischen Fanatikern als Teufelsanbeter. Sie ermordeten Tausende Menschen, verschleppten Tausende Frauen und Kinder, vertrieben Hunderttausende. Hunderte Dörfer und Kleinstädte wurden zu Geistersiedlungen.

Nur in der Gegend um Scherfedin hielten jesidische Kämpfer dem Ansturm stand. Das Terrorkalifat des Islamischen Staates ist Geschichte. Die Narben der Herrschaft der Fanatiker haben sich aber tief ins kollektive Gedächtnis der Jesiden eingebrannt. Noch heute leben viele von ihnen in Flüchtlingscamps in der Autonomen Region Kurdistan, die östlich der Shingal-Region liegt.

Hazem Kajo leitet die Schule in der Shingal-Region im Nordirak. Foto: Jan Jessen / NRZ

Sie haben Angst, in die alte Heimat zurückzukehren, weil dort verschiedene militante Gruppen um Einfluss streiten. Die irakische Zentralregierung in Bagdad unternimmt wenig für den Wiederaufbau. Viele Jesiden sind in den vergangenen Jahren ins Ausland gegangen, weil sie für sich keine Zukunft mehr im Irak sehen. Seit 2014, dem Jahr, in dem der Völkermord an ihnen verübt wurde, sind rund 93.000 nach Deutschland gekommen, wo die größte jesidische Diaspora lebt. Es ist ein Exodus.

Aus Minden zurück in die Heimat, um als Lehrer zu arbeiten

Auch der Lehrer Hazem Kajo war in Deutschland. Er stammt aus Borek, einer Kleinstadt in der Nähe von Scherfedin. Als die Terroristen im August 2014 die Region stürmen, flieht er mit seiner Frau und den acht Kindern in die Autonome Region Kurdistan und findet dort Obdach in einer Kleinstadt namens Khanke. Im März 2018 gelangt er mit seiner Frau und den beiden kleinsten Kindern nach Deutschland. Er lebt ein halbes Jahr in Minden. Noch bevor über seinen Asylantrag entschieden worden ist, macht er sich aber wieder zurück den Weg in die Heimat. „Mir ist in Deutschland klar geworden, wie wichtig Bildung für die Kinder ist.“ Er entscheidet sich, wieder als Lehrer zu arbeiten.

Als die islamistischen Fanatiker vor neun Jahren die Shingal-Region heimsuchen, retten sich viele Menschen auf den Gebirgszug, der der Gegend den Namen gegeben hat. Heute siedeln sich manche derjenigen, die es wagen, wieder in die Heimat zurückzukehren, in der Nähe des Berges an. Sie wollen sicher sein, wenn sie wieder überfallen werden sollten.

Gunde Ahsan ist eine der neuen Siedlungen. Hazem Kajo gründet hier vor vier Jahren mit einigen Mitstreitern eine kleine Schule. Sie unterrichten die Kinder in Zelten und in einem Rohbau. Es ist ein Provisorium. Seit einem Jahr aber können sie die Kinder und Jugendlichen in einer richtigen Schule auf das Leben vorbereiten. Die Caritas Flüchtlingshilfe Essen hat ein neues Gebäude errichtet.

Unterricht mit einem Dach über dem Kopf – selbstverständlich war das für die jesidischen Kinder und Jugendlichen bislang nicht. Foto: Rabeea Khidir

Dabei geholfen haben unter anderem die Leserinnen und Leser der NRZ, die bei unserer Weihnachtsaktion Geld für die Schule gespendet haben. „Früher haben die Kinder in der Kälte gesessen, jetzt können sie geschützt vor Kälte und Regen lernen“, sagt Hazem Kajo. Er ist dankbar für die Hilfe aus Deutschland: „Ihr helft dabei, dass unsere Kinder eine Zukunft haben.“

In dem neuen Schulgebäude unterrichten Kajo und die anderen Lehrer Schülerinnen und Schüler der Klassen sieben bis neun. Die Jüngeren haben Unterricht in einer Schule, die eine japanische Hilfsorganisation direkt nebenan gebaut hat. 165 Schüler sind es insgesamt. Der Andrang ist groß. „Im ersten Jahrgang sitzen seit diesem Schuljahr 25 Kinder. Vorher waren es 15“, erzählt Kajo.

Ende Mai haben die ersten zwölf Jugendlichen die Prüfung bestanden, die sie zum Besuch einer Art gymnasialer Oberstufe in Borek qualifiziert. Nachmittags öffnet das Team die Schule für die Bevölkerung des Dorfes. Dann bieten sie Computerkurse an und Englisch- und Alphabetisierungskurse. „Die Schule ist zu einem Zentrum für das ganze Dorf geworden“, sagt Kajo, und er klingt stolz. Selbst offizielle Konferenzen für die Schulleitungen aus der ganzen Region sind hier schon abgehalten worden.

Warme Kleidung ist gefragt

Die Caritas Flüchtlingshilfe Essen will das Projekt weiter unterstützen. „Bildung ist der Schlüssel zu einer besseren Zukunft, für Frieden und für Stabilität“, erklärt der Vorsitzende Markus Kampling. „Wir erhoffen uns von diesem Projekt, dass wir dazu beitragen, Fluchtursachen zu bekämpfen.“

Schulleiter Kajo hat schon konkrete Vorstellungen davon, was er braucht: „Wir würden gerne die Umgebung der Schule begrünen und den Hof überdachen. Es wäre auch schön, wenn wir die bedürftigeren Schüler mit Schulmaterialien und warmer Winterkleidung versorgen könnten oder noch mehr Computer für unsere Kurse hätten.“

Wer spenden möchte, kann das hier tun:

Caritas Flüchtlingshilfe Essen, Bank im Bistum Essen, DE45 3606 0295 0000 1026 28, Stichwort: Schule Nordirak

