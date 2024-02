Dating mit dem Doktor: Die Nebenwirkungen von Termin-Apps

An Rhein und Ruhr E-Rezept, elektronische Patientenakte: Das Gesundheitswesen wird digitaler. Arzttermine gibt es per App. Zu den Risiken und Nebenwirkungen.

Noch häufiger als Herztöne hört man bei Ärztinnen und Ärzten das Besetztzeichen: Wer schon mal montags morgens versucht hat, seine Praxis zu erreichen, wünscht sich womöglich, dass man Termine vielleicht schon am Sonntagabend machen kann: Per App für die Sprechstunde einchecken, mit wenig Wartezeit drankommen. Dating mit dem Doktor könnte so einfach sein.

Ist es auch, versprechen zahlreiche Terminvergabe-Apps, die sich zunehmend auf dem lukrativen Markt breitmachen. Wer eine Facharztpraxis mit vielen Ärztinnen und Ärztinnen besuchen muss, um beispielsweise ein orthopädisches, urologisches oder neurologisches Problem abzuklären, wird womöglich auf der Internetseite der Praxis nur mit Jameda, Dubidoc, Doctolib, Samedi oder irgendeiner anderen Terminvergabe-App weiterkommen.

Jede fünfte Praxis nutzt Terminvergabe-Apps

Und der Möchtegern-Patient wird oft gezwungen, zumindest seine Handynummer und oder seine Mailadresse rauszurücken. Eine Entwicklung mit Risiken und Nebenwirkungen, das sehen auch die Verbraucherzentrale, die Stiftung Warentest und die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) so. Noch ist erst nach Schätzungen rund ein Fünftel der Arztpraxen mit irgendeiner Terminvergabe ausgestattet. Der Markt also wächst.

Davon profitiert derzeit vor allem Doctolib. Ein finanzstarkes Unternehmen aus Frankreich, das sich in zahlreichen Untersuchungen einen eher zweifelhaften Ruf erarbeitet hat. 2021 wurde das Unternehmen sogar mit dem „Big Brother Award“ ausgezeichnet: Es gab Informationen unter anderem an den Meta-Konzern weiter.

Für den Patienten erklärt sich so, warum er kurz nach seinem Urologie-Termin beispielsweise Hinweise für Inkontinenzprodukte in seinen Social-Media-Kanälen erhält. Oder in seinem Mailpostfach von Doctolib freundliche Erinnerungen an Vorsorgetermine erhält.

Dating mit dem Doktor: Startup-Unternehmerin und Medizinerin Dr. Shabnam Fahimi-Weber aus Essen hat ebenfalls eine Terminvergabe-App etabliert. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Dabei sind die Regelungen aus Datenschutzsicht eigentlich recht klar: Ziel einer Terminvergabesoftware darf einzig die Terminvergabe sein. Geschäftszweck einer Arztpraxis ist die Behandlung von Patienten, nicht die Datengewinnung, heißt es bei der KVNO recht unmissverständlich.

Doch bei den Daten lauert der Gewinn: Doctolib, das derzeit offenbar mit großer Finanzkraft in den Markt drängt, bietet seine Software den Arztpraxen für knapp 140 Euro im Monat an. Immer noch ein Schnäppchenpreis, wenn dafür ein Sprechstundenhelfer für die Terminvergabe eingespart werden kann.

Kein Wunder, dass etliche Arztpraxen ihre Patientinnen und Patienten mit sanftem Druck Richtung Terminvergabe-Apps drängen. Im Kreis Kleve etwa tun Arztpraxen das aus nackter Not: Der Ärztemangel ist so groß, dass ohne Terminvergabe-App die Praxis überlastet wäre.

Platinstatus gegen Extra-Zahlung

Jameda hingegen hat mit dem umgekehrten Weg von sich reden gemacht: Profilseiten nahezu aller Arztpraxen angelegt und dann den Medizinern angeboten, gegen Geldzahlung im Premium-Paket Gold- oder Platinstatus zu bekommen und potenziellen Patienten dadurch eher ins Auge zu fallen.

Der Markt ist derzeit mächtig in Bewegung, laut Kassenärztlicher Vereinigung. Das Angebot der Terminvergabe-Apps reicht von relativ einfachen Systemen bis hin zu komplexen Praxisverwaltungs- und Abrechnungssystemen. „Auch für uns und unsere Mitglieder ist der Markt maximal intransparent“, lässt die KVNO verlauten.

Der Experte von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein beschreibt das Angebot wie auf dem Automarkt: Vom Billigvehikel bis zur Luxuskarosse ist alles dabei. Die Frage ist, wie viel die Praxis investieren mag und wie viel Zuverlässigkeit sie möchte. „Wir wollen für unsere Ärzte Transparenz schaffen: Für welches Geld kann ich was erwarten und wo werde ich womöglich ausgespielt?“, so der Experter der KVNO.

Keine Pflicht zur Terminvergabe am Telefon

Übrigens. Eine Verpflichtung zur telefonischen Terminvergabe für Arztpraxen – außer bei den Psychotherapeuten und -therapeutinnen – gibt es so nicht. Allerdings muss eine Terminvergabe vor Ort ermöglicht werden. Auch die Kassenärztliche Vereinigung selbst ist mit einer Terminvergabesoftware am Markt. Die Datensicherheit beim „eTerminservice“ der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hat Stiftung Warentest immerhin mit „sehr gut“ bewertet – Bestnote.

Bei dem Vergleich von acht Terminvergabe-Apps, allerdings bereits vom Januar 2021, bekamen DoctoLib und Samedi beim Basisschutz persönlicher Daten gerade mal ein ausreichend, Jameda belegte mit „Gut“ da den zweiten Platz. Nicht mit im Test seinerzeit: das Essener Start-Up „Dubidoc“, das vor allem die Terminvergabe auf bereits bestehenden Internetseiten der Arztpraxen im Blick hat.

Gedrängel im Wartezimmer? Auch das soll sich dank Terminvergabe-Apps reduzieren lassen. Foto: Ulrich von Born / FUNKE Foto Services

Doctolib und Jameda indes fokussieren sich weniger auf die Hausärzte als auf den Facharztbereich, bieten den Patientinnen und Patienten vor allem Suchfunktionen an: Wo finde ich zeitnahe einen Termin bei einem Orthopäden? Ähnlich funktioniert auch die Terminvergabesoftware der Kassenärztlichen Vereinigung unter 116117. Wer dort anruft, bekommt einen Facharzttermin, der Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung findet diesen mit einer Terminvergabesoftware.

Experten erwarten Exitus kleinerer Anbieter

Der Markt, so beschreibt es auch die KVNO, ist gerade sehr in Bewegung: Noch gibt es etliche Startups, viele Anbieter und eine große Unübersichtlichkeit bei stark steigenden Anforderungen: Die diversen Programme müssen und sollten strengen Sicherheitsstandards genügen, womöglich mit den übrigen Praxissystemen und im Idealfall auch noch mit den Dutzenden Abrechnungssoftwaren der Krankenkassen Schnittstellen haben.

Das schafft Software-Probleme, die oft nur Unternehmen mit großen IT-Teams beherrschen können. Insofern rechnen Experten damit, dass sich der Markt der Terminvergabe-Apps in den kommenden Jahren lichten könnte. Die Frage ist, ob aus Patientensicht die sichersten und zuverlässigsten Anbieter übrig bleiben.

