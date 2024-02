Der Kampf gegen Straßenlöcher – „Ein Fass ohne Boden“

Moers Aufgrund des Wetters sind viele Straßen von Schlaglöchern übersät. Die Enni in Moers zeigt, wie sie geflickt werden. Äußert aber auch Kritik.

Um 7 Uhr beginnt für Ingo Höner und Christopher Tuna ihr Arbeitstag bei der Enni in Moers. Die beiden sind gelernte Straßenwärter und -bauer und unter anderem dafür zuständig, Schlaglöcher im Stadtgebiet zu flicken. Und davon gibt es aktuell einige, denn: Von November bis April werden die meisten Schlaglöcher gemeldet.

Regenfälle und niedrige Temperaturen sorgen für zahlreiche Schlaglöcher

Die niedrigen Temperaturen, Schnee und Frost sowie die starken Regenfälle seit November begünstigen die Entstehung von Schlaglöchern. Durch Risse in der Fahrbahn dringt Wasser in den Asphalt, das sich beim Gefrieren ausdehnt. Steigt die Temperatur, schmilzt das Eis und lässt instabile Hohlräume zurück. Der so angegriffene Asphalt bricht dann unter der Verkehrsbelastung zusammen.

Um die Löcher zu beseitigen, wird am Morgen das Flickfahrzeug, mit dem Ingo und Christopher den ganzen Tag unterwegs sind, mit Kalt-Asphalt und Sand beladen. Danach machen sich die beiden auch schon auf den Weg zu ihrer ersten Station. Die Straßenwärter haben dabei eine festgelegte Route, die auf den Daten der erfassten Schlaglöcher basiert.

Das Flickfahrzeug der Enni in Moers wird mit Kalt-Asphalt und Sand beladen. Mit dem Mischgut beseitigen Ingo Höner und Christopher Tuna die Straßenlöcher. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Dafür sind drei Straßenkontrolleure regelmäßig in Moers unterwegs, um das 430 Kilometer lange Straßennetz zu überwachen und ein Schadensbild zu erstellen. Vor Ort vergeben die Mitarbeiter verschiedene Prioritäten der Schadensbehebung. Ähnlich geht auch Oberhausen vor. Dort werden die Schlaglöcher nämlich von den Kolonnen der Wirtschaftsbetriebe erfasst.

Anders in Hamminkeln. Dort wird eine externe Firma beauftragt, die mehrere Monate lang mit einem Auto auf den Straßen unterwegs ist, um die Schäden zu erfassen. Zudem können die Bürgerinnen und Bürger Schlaglöcher bei den jeweiligen Verantwortlichen melden.

Mit Kalt-Asphalt flicken Ingo und Christopher die Straßenlöcher im Moerser Stadtgebiet

Nach wenigen Minuten Fahrt halten Ingo und Christopher zum ersten Mal. An der Kampstraße haben sie gleich mehrere Schlaglöcher zu flicken. Die Straße ist nicht stark befahren, daher können sie mit der Reparaturarbeit ungestört beginnen. Mit einem Besen fegen sie zunächst die Straßenlöcher aus, um Regenwasser und Schutt zu entfernen. Danach greifen die beiden zur Schaufel und füllen die Löcher mit dem Kalt-Asphalt. Einer schwarzen Masse, die an bröckeligen, aber dennoch leicht feuchten Teer erinnert. Darauf trägt Christopher eine dünne Schicht Sand auf, damit die Masse besser bindet.

„Das Material ist extra für den Winter gedacht und besteht aus Kaltbitumen und Edelsplitt. Wird die Masse gestampft, wird sie immer fester und die Fahrbahn sofort wieder befahrbar“, erklärt Frank Cornelius, Sachgebietsleiter für die kleinflächige Instandhaltung öffentlicher Verkehrsflächen.

Um die Masse festzudrücken, greifen Ingo und Christopher zur Rüttelplatte, die sie vom Fahrzeug herunterheben. Per Handzug setzt Christopher die Maschine in Gang. Unter einem lauten und brummenden Geräusch wird mithilfe der Maschine der Kalt-Asphalt festgestampft. Für kleinere Löcher nutzen sie einen Handstampfer.

Die Bürger haben für die Arbeit der Straßenwärter immer weniger Verständnis

Hinter den Straßenwärtern hat sich eine kleine Autoschlange gebildet. Während die beiden weiter die Straße flicken, fahren die Autos auf der Gegenspur an ihnen vorbei. „Die Leute scheinen heute relativ geduldig zu sein“, so Ingo.

Erlebt haben die beiden nämlich schon anderes. „Sprüche wie ‚ach, das bringt doch eh nichts‘ bekommen wir schon öfter. Aber wenn wir nichts machen würden, dann könnte man einige Straßen nicht mehr befahren.“ Andere Autofahrer hupen die Straßenwärter auch mal an. Cornelius betont: „Früher hatten die Leute mehr Verständnis. Heutzutage sind sie ständig in Eile und ärgern sich.“

Mit der sogenannten Rüttelplatte wird der Kalt-Asphalt fest gepresst und das Schlagloch somit verschlossen. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Einige Verkehrsteilnehmer schenken Ingo und Christopher aber auch ein Lächeln oder winken ihnen aus den Autos heraus zu, wie auch an der Schillerstraße, die häufig angefahren werden muss. Der Anblick der Straße erinnert an einen Flickenteppich. „Die müsste eigentlich komplett saniert werden.“ Da sei aber die Stadt gefragt. „Wir können die Schäden nur provisorisch flicken“, erklärt Cornelius.

Einige Straßen befinden sich in einem sehr schlechten Zustand – ein Flicken folgt auf das Nächste

Ein Loch beseitigt, gehen Ingo und Christopher nur wenige Schritte weiter, bevor das nächste Schlagloch auf sie wartet. Durch den kaputten Zustand der Straße müssen sie zum Verschließen der neuen Schlaglöcher ältere Flicken mit einer Brechstange raus hacken. Damit entfernen sie die gelockerten Altmassen und verhindern so, das Entstehen eines neuen Schlaglochs.

„An solchen Straßen steige ich auch nicht mehr ins Fahrzeug ein, sondern laufe hinter Ingo und dem Wagen her“, sagt Christopher. „Teilweise sind wir von morgens 7 Uhr bis nachmittags 15.30 Uhr nur auf einem Straßenzug unterwegs.“

Sachbereichsleiter Frank Cornelius kritisiert, dass in den vergangenen Jahren zu wenig in die Straßensanierung investiert wurde. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Bis zu 150 Schlaglöcher flicken die beiden an einem Tag. Ein zweites Team ist parallel zu ihnen unterwegs. Der Kalt-Asphalt hält dabei bis zu einem Jahr – zumindest, wenn es trocken bleibt. „Sollte es die kommenden Wochen aber weiter regnen, sind wir in ein paar Wochen wieder hier“, so Cornelius. Er betont: „Es wurde viel zu lange nicht in die Straßensanierung investiert, das Ergebnis sehen wir jetzt. Ein Fass ohne Boden.“

Wer haftet für Schäden am Auto? Je nach Zuständigkeit sind entweder Bund, Länder, Kreise, Gemeinden oder auch eine Privatperson für den Zustand der Straße verantwortlich. Auf viel befahrenen Straßen müssen mehrmals wöchentlich Kontrollen erfolgen. Auf weniger befahrenen Straßen reicht eine einmalige Kontrollfahrt pro Woche oder alle paar Wochen aus. Kommt es dennoch zu einem Unfall, ist es wichtig, zeitnah Beweismittel zu sichern. Der ADAC rät dazu, das Schlagloch, die betroffene Straße sowie das beschädigte Fahrzeug zu fotografieren, die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu notieren und Namen und Anschriften möglicher Zeugen festzuhalten. Vorsorglich sollten Polizei und Kfz-Versicherung informiert werden. Der ADAC macht zudem darauf aufmerksam, dass Schlaglochschäden am Fahrzeug nur bei einer Vollkaskoversicherung übernommen werden. Ein Schadensersatzanspruch kann zudem ganz entfallen oder gekürzt werden, wenn die Schlaglöcher gut erkennbar waren, eine Warntafel vorhanden war oder die aufgrund der Gefahrenstelle angeordnete Geschwindigkeitsbeschränkung nicht eingehalten wurde.

Allein in Moers werden bis zu 10.500 Straßenlöcher pro Jahr geflickt. Alternativ dazu gibt es die Möglichkeit, Asphalt-Dünnschichtbeläge auf die Straßen zu ziehen. „Dabei wird eine etwa ein Zentimeter dicke Decke auf die Straße gezogen, die aus einer Art Kalt-Asphalt besteht. Dieser besteht aus Gesteinskörnungsgemisch mit abgestufter Korngrößenverteilung, polymermodifizierter kationischer Bitumenemulsion, Zusätzen und Wasser und hält bis zu 15 Jahre.“

Bis alle Straßen intakt gesetzt sind, bedarf es aber Zeit. Solange werden Ingo und Christopher weiter einzelne Schlaglöcher flicken.

