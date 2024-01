Diese Promis aus NRW unterstützen Projekte in Afrika

Warum Afrika in den Medien so wenig Beachtung findet

Seit mittlerweile fast zwei Jahren zieht uns der russische Angriffskrieg auf die Ukraine in ihren Bann, die Konflikte im Gazastreifen bestimmen das Nachrichtengeschehen seit knapp vier Monaten, doch auch in vielen anderen Ländern und Regionen auf der Welt herrschen Krisen, die allerdings weit weniger Beachtung finden.

Bereits zum achten Mal hat die Hilfsorganisation Care vor Kurzem ihren „Breaking the Silence“-Report veröffentlicht, in dem zehn humanitäre Krisen beleuchtet werden, die in der Berichterstattung die wenigste Beachtung fanden. Dabei geht es in allen Fällen um Länder in Afrika.

Auf dem „schwarzen Kontinent“ fehlt es an Dingen, die für uns selbstverständlich scheinen, wie sauberes Wasser, Schulen oder medizinische Versorgung. An erster Stelle der vergessenen Länder in Not liege Angola, teilte Care mit. In ihrem Report wertete die Organisation fünf Millionen Online-Artikel in den Sprachen Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch aus dem Zeitraum Januar bis September 2023 aus.

Die Krise in Angola sei in der Medienberichterstattung am seltensten aufgetaucht (nur 1049 Artikel), obwohl dort wegen Dürren und Überschwemmungen im vergangenen Jahr 7,3 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen gewesen seien, hieß es in dem Bericht. Insgesamt entfielen auf die zehn Krisen in Afrika (neben Angola unter anderem Sambia, Burundi und der Senegal) 77.062 Artikel. Zum Vergleich: Das neue iPhone 15 sorgte für 273.421 Artikel.

Angesichts neuerer Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten gerieten die seit langer Zeit existierenden Krisen in Afrika in den Hintergrund, erklärte der Generalsekretär von Care Deutschland, Karl-Otto Zentel. Dennoch benötigten auch in diesem Jahr wieder fast 150 Millionen Menschen in Afrika humanitäre Hilfe. Das sei etwa die Hälfte der Hilfsbedürftigen weltweit. Im vergangenen Jahr seien aber nur 35 Prozent der dafür benötigten finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt worden. „Das ist definitiv zu wenig“, kritisierte Zentel.

Medien berichteten unter anderem deshalb wenig über die Konflikte und Katastrophen in Afrika, weil ihnen „Nachrichtenfaktoren“ fehlten, stellte die Geschäftsführerin von Care Österreich, Andrea Barschdorf-Hager, fest. So dauerten die Krisen meist schon lange an und spielten sich aus westlicher Sicht weit entfernt ab.

Für die Medien sei die Berichterstattung aus Afrika zudem sehr teuer, beobachtete die Care-Direktorin Humanitäre Hilfe, Deepmala Mahla. Auch seien die Arbeitsbedingungen für Journalisten dort oft unsicher. Hier seien die afrikanischen Regierungen gefordert, den Medien sicheren Zugang zu den Krisenregionen zu ermöglichen. (mit dpa)