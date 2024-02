Benzin und Diesel: Ist Tanken in den Niederlanden billiger?

Lohnt sich Tanktourismus in die Niederlande überhaupt noch?

Aus der Grenzregion. Unterschiedliche Spritpreise bleiben Thema: Ist Diesel in den Niederlanden noch günstiger als in NRW - und lohnt sich Tanken jenseits der Grenze?

Über einen längeren Zeitraum war Diesel in den Niederlanden günstiger als auf der deutschen Seite der Grenze. Aktuell ist das wieder umgekehrt. Allerdings ist der Unterschied mal mehr, mal weniger einschlägig – je nach Quelle und Erhebungszeitraum.

Der niederländische Verkehrsclub ANWB meldete zuletzt (9. Februar) einen durchschnittlichen Dieselpreis von 1,89 Euro in den Niederlanden und 1,71 Euro für Deutschland.

Beim Bezin sieht es aktuell so aus: Hier fällt laut ANWB-Erhebung (9. Februar) der Preis in den Niederlanden mit 2,01 Euro ebenfalls höher als in Deutschland aus (1,72 Euro).

Eine extra Fahrt aus NRW zum Diesel- oder Benzin-Tanken in die Niederlanden lohnt sich derzeit also nicht mehr. Doch selbst, wenn sich der Trend wieder umkehren sollte: „Wir raten immer, sich zu fragen, bevor man losfährt: Lohnt sich das wirklich?“, sagt Thomas Müther vom ADAC Nordrhein. „Selbst für alle in Grenznähe.“ (mh)

