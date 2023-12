Kleve Hochwasser hat den Klever Ortsteil Schenkenschanz zur Insel gemacht. Wie Bewohner damit umgehen und wie der Fährverkehr funktioniert.

Maximilian Rintelen steuert das Boot zwischen Bäumen hindurch über den Rhein. Nach zwei bis drei Minuten ist die Fähre auf der anderen Seite angekommen und Kollege Norbert Holtermans kümmert sich um das Anlegen des Boots sowie Ein- und Aussteigen der Passagiere. Die beiden Männer sind Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) und kümmern sich darum, Passagiere zwischen den Klever Ortsteilen Düffelward und Schenkenschanz über das Wasser zu transportieren.

Der Rhein steht zu diesem Zeitpunkt bei einer Höhe von 7,85 Meter. Ab 7,20 Meter werde von der Stadt Kleve die Brücke in Richtung Schenkenschanz gesperrt und die Fähre des THW angefordert, erklärt Klaus Heimanns, Sprecher des THW-Ortsverbandes Kleve.

THW bringt teilweise mehr als 200 Personen über den Rhein

Rintelen und Holtermans hätten in ihrer Schicht von 6 bis 14 Uhr 123 Personen über den Rhein gebracht, berichtet Heimanns. „Ich denke, dass wir am Tag auf 200 bis 250 Überfahrten kommen, das ist schon eine respektable Zahl“, findet der Sprecher. Das THW arbeitet rund um die Uhr in drei Schichten, jeweils zwei Mitarbeiter kümmern sich um die Fährüberfahrten. „Unser Material ist grundsätzlich immer einsatzbereit. Wir achten darauf, dass das Boot immer im Dienst bleiben kann und dann läuft das schon. Es ist geübte Routine. Jeder weiß, was zu tun ist. Für den ein oder anderen ist es etwas unbequem, aber es ist alles gut machbar“, meint Heimanns.

Ein Vater nutzt mit seinen beiden Kindern bei einer Fahrradtour die Fähre zum Überqueren des Rheins. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

„Die Leute kommen hin und zurück, wir kriegen unseren Kram bewältigt und unsere Helfer sind versorgt. Wenn alle Hand in Hand arbeiten, dann klappt das schon.“ Die Anwohner in Schenkenschanz sind trotz des vielen Wassers fast vor ihrer Haustür ziemlich entspannt. „Das ist ein Wässerchen. Wenn sie die Menschen in Niedersachsen und Thüringen sehen, die Wasser in ihren Häusern haben und um ihre Existenz kämpfen, dagegen haben wir es hier gut“, sagt Heinrich Maaßen, der in Schenkenschanz geboren ist und sein ganzes Leben dort verbracht hat. 1993 und 1995 sei die Lage bedrohlich gewesen, „weniger von außerhalb, sondern, weil wir damit rechnen mussten, dass das Wasser die Steine hier hochdrückt“, berichtet Maaßen mit einem Blick auf die Straße.

Neue Hochwasserschutzmauer lässt die Bewohner von Schenkenschanz sicher fühlen

Nachbar Carsten Becker ergänzt zum „Jahrhundert-Hochwasser“ 1995: „Damals war nur eine dicke Betonwand drumherum, da stand das Wasser direkt gegen und man hat kein Land mehr gesehen. Wir waren eine echte Insel. Mittlerweile ist unsere Schanz durch die auch weit eingelassene Mauer dicht und wenn das Wasser wirklich so hoch kommen sollte, machen wir die Tore zu und fühlen uns hier sicher“, sagt Becker.

Im August 2000 wurde die bis zu 14 Meter in den Boden eingelassene neue Anlage in Betrieb genommen, informiert die Webseite des Heimatvereins Schenkenschanz. „Das einzige Problem ist, dass wir hier gerade mit dem Auto nicht wegkommen, ansonsten leben wir hier sehr schön und besinnlich“, findet der Anwohner.

Maximilian Rintelen und Norbert Holtermans (in den blauen Jacken) bringen Passagiere mit der Fähre von Düffelward nach Schenkenschanz und umgekehrt. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Die Autofähre nach Schenkenschanz gibt es nicht mehr

Ärgerlich sei, dass von der Politik die früher bestehende Fähre, die auch Autos transportieren konnte, abgeschafft wurde und man so bei Wind und Wetter und ohne Unterstand, den es auf der alten Fähre noch gab, übersetzen müsse, hadert Maaßen. Allerdings seien das jetzt drei bis vier Tage „und dann gehen wir wieder trockenen Fußes hier rüber“. Becker meint, die Arbeitswege seien in der aktuellen Situation etwas lästig, aber ansonsten sei es toll, auf Schenkenschanz zu wohnen und durch die moderne Schutzmauer machen sie sich wegen des Hochwassers keine Sorgen.

THW-Sprecher Heimanns rechnet damit, dass die Fähre noch bis zum 30. Dezember im Einsatz sein wird. „Das ist aber vollkommen unverbindlich. Je nachdem, wie das Wasser kommt und geht, haben wir mehr oder weniger zu tun.“ Am Donnerstagmorgen sei mit 8,10 Meter Wasserstand der Scheitelpunkt erwartet, danach solle es sich wieder zurückziehen, sagt Heimanns. „In der Hoffnung, dass nicht allzu viel an Regen noch nachkommt und sich die Welle durch die Zuflüsse nicht noch unnötig verlängert.“

Kritisch werde es, wenn auf Schenkenschanz die Tore zugemacht werden müssten, das Boot könnte allerdings auch bei einem Wasserstand von zehn oder elf Metern fahren, erklärt Heimanns. Eine Markierung am Ortseingang erinnert an verschiedene Hochwasser in Schenkenschanz, dabei ist das Hochwasser von 1995 mit 9,56 Meter Rekord.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein