Düsseldorf: Diese Ziele will der Flughafen 2024 erreichen

Düsseldorf 2023 wuchs die Zahl der Passagiere um drei auf 19 Millionen Fluggäste. Die Geschäftsführung stellte nun vor, was für 2024 geplant ist.

Auch ein Flughafen kann gute Vorsätze fürs neue Jahr haben – dieser Eindruck drängte sich den 840 Gästen beim Neujahrsempfang des Düsseldorfer Airports auf. Das vor gut einem Jahr neu gestartete Geschäftsführer-Duo Lars Redeligx und Pradeep Pinakatt verkündete stolz: „Es macht wieder Spaß, von Düsseldorf aus zu starten.“

17 der 19 Millionen Fluggäste – ein Plus von drei Millionen gegenüber 2022 – hätten weniger als zehn Minuten vor Sicherheitskontrollen verbracht. Schneller sei es an keinem deutschen Flughafen gegangen. Europaweit sei da man von Platz 23 auf Platz 15 vorgerückt. Und will – was sonst – weiter nach oben und hofft auf weiter steigenden Passagierzahlen. Was (noch) fehlt, seien Langstreckenflüge, so die Geschäftsführer. Die US-Direktflüge nach Atlanta, freudestrahlend angekündigt, sind bereits wieder Geschichte.

Guter Dinge für 2024 nach dem ersten gemeinsamen und erfolgreichen Jahr als Geschäftsführer: Lars Redeligx (rechts) und Pradeep Pinakatt. Foto: fotografie giulio coscia / Flughafen Düsseldorf

2024 könnte allerdings ein stressiges Flughafenjahr werden – zumindest aus Passagiersicht. Auch die Fluggastabfertigungen haben schließlich unter Personalmangel zu leiden, zudem droht ein Arbeitskampf beim Bodenpersonal. Der Düsseldorfer Flughafen sieht sich jedoch gut gerüstet.

Am größten Flughafen NRWs seien drei Firmen mit Abfertigung der Flugzeuge beauftragt. Eine Lufthansa-Tochter ist nicht darunter. Im Fall von Streiks bei einem Anbieter werde versucht, die Auswirkungen zu kompensieren. Das sei 2023 gut gelungen, hieß es beim Neujahrsempfang des Flughafens.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geht am Dienstag in Verhandlungen mit dem Lufthansa-Bodenpersonal. Bislang so Verdi, gebe es kein verhandlungsfähiges Angebot. Streiks seien daher „nicht ausgeschlossen“.

Flugzeuge werden eher im Ausland stationiert

Im vergangenen Jahr 2023 hat man derlei Turbulenzen gut umfliegen können: Erstmals seit der Pandemie habe der Flughafen schwarze Zahlen geschrieben. Allerdings, so die Geschäftsführer, mache die hohe Steuerlast deutschen Flughäfen zu schaffen. Flugzeuge würden zunehmend im Ausland stationiert.

Noch mehr vor allem interkontinentale Ziele wünscht sich die Geschäftsführung auf der Abflugtafel des Düsseldorfer Flughafens. Foto: Thomas Banneyer / dpa

Wenn schon höhere Steuern, dann mögen diese zweckgebunden für einen nachhaltigeren Luftverkehr ausgegeben werden, so der Wunsch auch an NRWs Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne), die ebenfalls zum Neujahrsempfang gekommen war.

Schließlich wolle man vorbildlich nachhaltig werden, habe den CO 2 -Ausstoß im Vergleich zu 2010 bereits um 20 % gesenkt. Man wolle „smart“ wachsen, was vor allem bedeutet, beide Start- und Landepisten flexibler nutzen. „Unter Einhaltung des Angerlandvergleichs“ und der „äußerst strengen Nachtflugauflagen“, betonte die Geschäftsführung. Die deutlich erhöhte Pünktlichkeit des Flughafens zeige auch da segensreiche Wirkung: Die Zahl der nachts verspätet einfliegenden Maschinen sei deutlich zurückgegangen.

Weitere Ziele für das Jahr 2024

Dieses Jahr solle der Euref-Campus in Düsseldorf eröffnet werden. Ferner wolle man ein Konzept vorlegen, wie gemeinsam mit Airlines, Industrie und Politik das Thema nachhaltiges Kerosin (Sustainable Aviation Fuel – SAF) in Nordrhein-Westfalen verankert werden könne. Außerdem soll 2024 mit dem Bau einer weiteren Photovoltaik-Anlage nördlich der Nord-Startbahn begonnen werden.

Eine weitere Neuerung ist der Einbau von modernen CT- sowie Körper-Scannern an den Sicherheitskontrollen der Flugsteige A und B. „Dies bedeutet schnellere Prozesse, denn mit den neuen Geräten entfällt zunehmend das Herausholen von Flüssigkeiten und Laptops“, wie die Geschäftsführer mitteilten. Auch die Scan-Zeiten würden sich so verkürzen. Ein weiteres Projekt für 2024 sei außerdem die Digitalisierung des Parksystems.

