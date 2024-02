Ein Raum, eine Ärztin: So wird im Essener Arztmobil geholfen

Essen Das Arztmobil der GSE in Essen gibt es seit 1997. Menschen ohne festen Wohnsitz erhalten eine Grundversorgung. Was Ärztin Ursula Schürks erlebt.

Die Örtlichkeiten sind äußerst beengt, dafür ist sie in gewisser Weise ihr „eigener Boss“. Die Medizinerin Ursula Schürks arbeitet seit 2017 im Essener Arztmobil, der Anlaufstelle für wohnungs- und obdachlose Menschen mit gesundheitlichen Problemen. Verschiedene Standorte in der Stadt werden angesteuert. „Das sind ganz normale Menschen, die leider irgendwann im Leben Pech hatten“, erklärt Schürks.

Station am Diakoniezentrum Mitte, über 2400 Behandlungen pro Jahr

Unter anderem am Diakoniezentrum Mitte an der Lindenallee in der Essener Innenstadt, wo Betroffene die Möglichkeit einer postalischen Meldeanschrift nutzen können, steht hier ein niederschwelliges Hilfsangebot in Form eines blauen Kastenwagens bereit. „Wir verzeichnen etwa 900 Besuchende mit knapp 2400 Behandlungen pro Jahr.“

Arztmobil ist seit einem Vierteljahrhundert unterwegs Das Essener Arztmobil der GSE tourt seit 1996/97 täglich durch Essen und öffnet an bestimmten Stationen Menschen ohne festen Wohnsitz, Suchtkranken, Straßenkindern und anderen sozial schwächer gestellten Personen die Tür zu einer medizinischen Grundversorgung. Das Fahrzeug wurde eigens für diesen Zweck gebaut und durch die Alfred-Krupp- und Friedrich-Alfred-Krupp-Stiftung finanziert. Ärztin Ursula Schürks arbeitet mit der Medizinischen Fachangestellten Steffi Löhr auf engstem Raum. Auf dem GSE-Gelände an der Grabenstraße wird das Arztmobil täglich neu mit Medikamenten, Verbandsmaterialien und medizinischen Instrumenten bestückt. Neben der medizinischen Versorgung kommt es vor, dass Rezeptgebühren übernommen oder Essens-Gutscheine ausgegeben werden. Oder dass ein Krankenzimmer zur Verfügung gestellt wird, damit ein Patient ein paar Tage Ruhe finden kann. cw

Diese Zahlen unterstreichen, dass das Arztmobil benötigt wird. „Unsere Leute fühlen sich in einem Wartezimmer nicht wohl, weil sie vielleicht dort auch von anderen blöd angeschaut werden.“ Dieses gesellschaftliche Stigma gegenüber Wohnungslosen, Suchtkranken und Zugewanderten mache ihre Arbeit wichtig. Etwa drei Viertel der Hilfesuchenden verfügen über eine Krankenversicherung, ein Viertel dagegen nicht. Es sind oft zugewanderte Menschen aus osteuropäischen Ländern, Bulgarien oder Rumänien, die keine andere Anlaufstelle haben.

Viele chronische Erkrankungen – Epilepsie durch Alkoholmissbrauch

In medizinischer Hinsicht begegnen Schürks und der Medizinischen Fachangestellten Steffi Löhr viele chronische Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, Asthma, Bronchitis. „Durch Alkoholmissbrauch leiden viele der Patienten auch an Epilepsie“, führt die Ärztin an. „Das Problem ist dabei, dass sie nicht regelmäßig ihre Medikamente einnehmen.“

Aufgrund der Umstände, wenn Menschen unter einer Brücke oder etwa in einem Abbruchhaus schlafen, können selbst kleinere Wunden schon problematisch werden, wenn sie nicht entsprechend versorgt werden. „Ich sehe oft Schäden an der trockenen Haut, die sich beispielsweise entzünden.“

Das Arztmobil ist aufgrund seiner markanten Farbe leicht zu erkennen. Foto: Ulrich Hufnagel / FUNKE Foto Services

Etwa 80 Prozent der Hilfesuchenden im Arztmobil sind Männer, oft spielen Suchterkrankungen eine Rolle. „Ich sitze nicht mit dem erhobenen Zeigefinger hier. Das sind meine Patienten, jedem höre ich zu, jeder bekommt die Zeit, die er benötigt.“

Hunderttausende ohne Versicherungsschutz Wie viele Menschen in Nordrhein-Westfalen beziehungsweise ganz Deutschland keinen (oder keinen vollständigen) Versicherungsschutz genießen, ist nicht bekannt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts, basierend auf Ergebnissen des jüngsten Mikrozensus, waren 2019 in Deutschland hochgerechnet rund 61.000 Personen nicht krankenversichert und besaßen auch keinen sonstigen Anspruch auf Krankenversorgung. Schätzungen, etwa der Organisation „Ärzte der Welt“, gehen aber eher von mehreren hunderttausend Personen aus, da gerade wohnungslose Menschen in den Mikrozensus-Befragungen unterrepräsentiert sind. Ärzte der Welt nennt vier Gruppen, die besonders häufig Schwierigkeiten haben, Zugang zu Gesundheitsversorgung zu erhalten. Das sind „Menschen ohne Krankenversicherung oder mit Beitragsschulden“, „Migrantinnen und Migranten aus EU-Mitgliedsstaaten“, „Menschen, die im Asylverfahren sind oder mit einer Duldung in Deutschland leben“ sowie „Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus“.

Schürks selbst hat vor ihrer Anstellung beim Arztmobil neben Medizin auch „Humanitäre Hilfe“ studiert und eine Facharztausbildung zur Anästhesistin gemacht. Dann wechselte sie in die Palliativmedizin und war auch im Ausland tätig, zum Beispiel in Peru, Tansania und Liberia. Sie kümmerte sich um Geflüchtete, war vor Ort in Lagern in Griechenland. 2017 „übernahm“ sie das Arztmobil, nachdem Dr. Hans-Jürgen Pielsticker unerwartet gestorben war. „Mir macht die Arbeit hier Spaß. Ich kann hier selbst für mich tätig sein und Menschen helfen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein