Ein Turm und süße Tiere: 11 gute Nachrichten vom Niederrhein

Das Sprengteam um Sprengmeisterin Ulrike Matthes (2.v.l.). Sie brachte den Kühlturm in Voerde erfolgreich zu Fall.

Essen Krisen gibt es viele. Aber es ist nicht alles schlecht. Hier sind elf Nachrichten, über die wir uns in dieser Woche freuen konnten.

Man vergisst das ja manchmal, aber es ist tatsächlich nicht alles schlecht. Zwischen all den Krisen (nicht umsonst ist Krisenmodus das Wort des Jahres 2023) gibt es noch das Schöne und Gelungene. Hier sammeln wir Nachrichten, die in dieser Woche gute Laune gemacht haben.

Kühlturm in Voerde erfolgreich gesprengt

Der Kühlturm vom Kraftwerk ist am 3. Dezember in Voerde-Moellen gesprengt worden. Foto: Arnulf Stoffel / Dinslaken

Am Sonntag (3. Dezember 2023) ist der gigantische Kühlturm des ehemaligen Kohlekraftwerks in Voerde nicht ganz geräuschlos, aber vollkommen problemlos in sich zu zusammengefallen. 240 Kilo Sprengstoff brachten den Kühlturm zu Fall. Sprengmeisterin Ulrike Matthes sprach von einer „Punktlandung“.

Nikolausumzug und Hüttenzauber in Wesel

Viele Besucher gab es am 6. Dezember 2023 beim ersten Nikolausumzug vom Großen Markt zum Weihnachtsmarkt „Budenzauber“ im Heubergpark in Wesel. Foto: Karl Banski / Wesel

In Wesel gab es in dieser Woche zwei Premieren: Erstmals zog der Nikolaus hoch zu Ross durch Wesel. Und neu ist auch der Weihnachtsmarkt im Heubergpark. In unserer Fotostrecke zeigen wir die besten Bilder der vorweihnachtlichen Ereignisse.

Mitschüler sammeln in Kleve für schwerkranke Kathi und Rosa

Das Video zur Spendenaktion

Zwei Mädchen aus Kleve sind schwer an Long Covid erkrankt. Mitschüler wollen ihnen eine teure Therapie ermöglichen. Sie haben eine Spendenaktion gestartet.

Hamminkeln stellt erste Solarbank vor

Die Solarbank vor dem Hamminkelner ist von Bürgermeister Bernd Romanski und Klimaschutzmanagerin Mandy Panoscha vorgestellt worden. Foto: Gerd Hermann / Wesel

Auf dem Hamminkelner Rathausvorplatz ist jetzt das Aufladen mobiler Geräte per USB-Kabel und sogar über kabellose Ladesysteme möglich. Der Strom dafür kommt aus einer Sitzbank, die Energie aus Sonnenlicht erzeugt.

Tiergarten in Kleve freut sich über Lama-Fohlen

Im Tiergarten Kleve wurde ein Lamafohlen geboren. Foto: Tiergarten Kleve

Lange Ohren, schwarzes Fell und Kulleraugen: Im Tiergarten Kleve gibt es Nachwuchs bei den Lamas. Warum die Geburt auch für die Tierpfleger eine Überraschung war erklären wir hier.

Haldern Pop 2024: Die ersten Bands sind bestätigt

Bis zum Haldern Pop 2024 dauert es zwar noch etwas. Die ersten Bands stehen aber schon fest. Foto: Stefan Daub / Haldern Pop

Die NRZ präsentiert das 41. Haldern Pop Festival vom 8. bis zum 10. August 2024. Und es gibt erste Bestätigungen: Diese Musiker werden dabei sein.

Wie man einsamen Menschen in Moers zu Weihnachten helfen kann

Alte Menschen sind an Weihnachten leider oft einsam. Eine Aktion in Moers will helfen. Foto: Oliver Berg / dpa-tmn

Eine Moerser Seniorenresidenz beteiligt sich an einer Weihnachtsaktion, mit der einsamen Senioren eine Freude bereitet werden soll. So geht‘s.

„Stadt, Land, Fuß“. Kreis Wesel wieder auf dem ersten Platz

Öfter mal zu Fuß gehen - im Kreis Wesel klappt das oft schon ganz gut. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Bei der bundesweiten Gesundheitsaktion müssen Kommunen und Landkreise so viele Kilometer zu Fuß zurücklegen, wie‘s nur geht. Der Kreis Wesel ist gut dabei.

Stadt Neukirchen-Vluyn fördert Solaranlagen

Wer sich in Neukirchen-Vluyn eine Solaranlage anschafft, kann dafür eine Förderung bekommen. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Die Stadt Neukirchen-Vluyn fördert die Anschaffung von Photovoltaikanlagen und Solarmodulen. Wann die Förderung endet und wie man sie bekommt.

Die Alpakas vom Möwenweg: Neuer Hofladen in Blumenkamp eröffnet

Mirjana Quindeau mit einem Alpaka an seinem neuen Zuhause in Wesel. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Volker und Mirjana Quindeau haben 2020 eine Alpakazucht in Wesel-Blumenkamp gegründet. Nun eröffnen sie einen Hofladen mit Alpaka-Produkten.

XXL-Weihnachtsbaum leuchtet auf der A40-Rheinbrücke

Als Tannenbaum beleuchtete ehemalige A40 Brücke in Duisburg. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Er ist 50 Meter hoch und weithin sichtbar: Auf der alten A40-Brücke leuchtet der wohl höchste Weihnachtsbaum Deutschlands. Was dahinter steckt.

