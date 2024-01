Energiepolitik: Grüner Stahl wird erstmal blau

Um „grünen“ Stahl zu produzieren, verlangen die Stahlkonzerne Geld vom Staat. Ein heikles Thema. Dennoch scheinen alle begeistert.

Haben Sie schon in der Nähe der Stahlwerke von Thyssenkrupp oder Arcelor-Mittal Windräder entdeckt? Natürlich nicht. Genau diese sind aber nötig, wenn in den Hochöfen „grüner“ Stahl hergestellt werden soll. „Grün“ wird Stahl nämlich nur, wenn Kokskohle als Brennstoff entfällt: Zugunsten von Wasserstoff, wenn dieser aus regenerativen Energien erzeugt wird. Weil das alles sehr teuer ist, verlangen die Stahlkonzerne nun Geld vom Staat. Sie verhalten sich damit nicht anders als alle anderen Lobbyisten in unserem Land.

Für die Politik sind Subventionen stets heikel. Doch beim grünen Stahl scheinen alle begeistert: Schwarz-Grün in NRW findet ihn gut, die Ampel in Berlin auch, ebenso die Union. Also alles gut?

Man sollte zumindest einmal erinnern, dass das Rhein-Ruhr-Gebiet Stahlstandort Nummer 1 wurde, weil hier die Hochöfen gleich neben der Energieerzeugung standen: direkt bei den Zechen. Zur Wahrheit gehört, dass jene auch stets Milliarden an Subventionen verschlangen. Von daher wären Staatshilfen für eine klimafreundlichere Stahlindustrie eine Fortsetzung der subventionierten Industriepolitik.

Zumal die Chinesen, die USA und andere ebenfalls Unsummen in klimaneutrale Industrien stecken.

Einziger Wermutstropfen ist die lange Zeit, bis wirklich Stahl aus grünem Wasserstoff entsteht. Weil es (noch) nicht genügend Windräder gibt, soll übergangsweise Gas als Brennstoff herhalten. Dieses ist leider ziemlich teuer, um damit „blauen“ Stahl zu erzeugen. Bei Voerde soll solch ein Kraftwerk in einigen Jahren entstehen. Immerhin.

Wirklich „grüner“ Stahl hätte für die Auto- oder Haushaltsgeräteproduktion sicher einen guten Markt. Die Politik hat also noch viel zu gestalten – und die Industrie darf nicht nur die Hand aufhalten. Sie kann die Sicherung guter Arbeitsplätze nicht allein dem Staat aufbürden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein