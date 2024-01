Essener Bischof: Hass nicht mehr schweigend hinnehmen

Mülheim an der Ruhr. Hass und Hetze nehmen zu. Was tun? Bischof Overbeck sprach mit der NRW-Landtagsvizepräsidentin Berivan Aymaz und Konfliktforscher Andreas Zick.

Er wird „sichtbarer und hörbarer“, sagt Berivan Aymaz. „Er wird unbarmherziger und schärfer“, findet Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck. Die Rede ist von Hass und Hetze, die sich immer häufiger und heftiger wie ein zersetzendes Gift in sogenannten „sozialen Medien“ breit machen, aber für handelnde Personen auch persönlich bedrohlich werden.

„Es fängt an, dass besonders meine Wahlplakate beschädigt werden, es geht weiter in den sozialen Medien“, berichtet Berivan Aymaz, Vizepräsidentin des NRW-Landtags. Als Grünen-Politikerin mit kurdischen Wurzeln gerät sie gleich mehrfach zur Projektionsfläche von Hassrede, sei es von rechtsgerichteten, türkischen Organisationen oder, sogar im Parlament, von halblauten Äußerungen der AfD-Opposition, berichtete sie.

Landtags-Vizepräsidentin: Öffentliche Verkehrsmittel zu riskant

Sie sei sehr froh, dass sie Anspruch auf einen Fahrer habe. Sonst nutze sie gern das Taxi, denn öffentliche Verkehrsmittel seien für sie riskant, erzählte sie bei der Diskussionsrunde „Die aufgehetzte Gesellschaft. Wie ist dem Hass zu begegnen?“ in der Katholischen Akademie „Die Wolfsburg“ in Mülheim.

Zunehmenden Hass auch gegenüber der Institution Landtag beklagt Vizepräsidentin Berivan Aymaz (Grüne). Foto: Alexandra Roth / Bistum Essen

„Menschen mit Feuerzeugen wollten mich anzünden“, berichtete Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck. Derartige Drohungen habe er erstmals erhalten, als er sich in der ersten Flüchtlingskrise 2015/16 für die Menschen aus Syrien einsetzte.

Als Militärbischof habe er ebenfalls mehrfach den Schutz der Polizei in Anspruch nehmen müssen und mittlerweile bekomme er, der als eher progressiver Bischof gilt, auch im Rahmen der innerkirchlichen Reformdebatten Drohungen. „Ich bin erschrocken über den religiösen Extremismus auch in meiner eigenen Kirche“, so Overbeck. Er werde zudem immer dann beschimpft, „wenn ich politische Positionen beziehe, die mit Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu tun haben.“

„Der Hass gewinnt an Geschwindigkeit“

Genau an diesem Punkt sieht der Leiter des Bielefelder Instituts für Konflikt- und Gewaltforschung, Prof. Dr. Andreas Zick, die großen Gefahren. „Der Hass gewinnt an Geschwindigkeit.“ Die alle zwei Jahre aufgelegte Studie über die gesellschaftliche Mitte zeige, dass viele Menschen in ihrer Einstellung von eher unentschieden nach weiter rechts rücken. Dass die Demokratie die beste Staatsform sei, werde zunehmend ein Lippenbekenntnis, so Zick.

Das Lob für die Demokratie wird zunehmend zum Lippenbekenntnis, so Konfliktforscher Andreas Zick. Foto: Alexandra Roth / Bistum Essen

Vor allem Populisten von rechts machten sich diese Entwicklung zu nutzen. Anders als früher gebe es nicht mehr Demos von Rechtsextremen, sondern Rechtsextreme mischten sich unter ohnehin stattfindende Demos und orchestrierten diese gezielt – wie aktuell bei den Landwirten. „Extremisten versuchen, der Mitte einzureden, die Regierung und die Institutionen hätten die Kontrolle verloren.“ Zunehmend würden nicht nur Menschen, sondern auch Institutionen angegriffen. Das genau geschehe, wenn Berivan Aymaz angegriffen werde in ihrem Amt als Vizepräsidentin eines frei gewählten Parlaments.

Aymaz: „AfD hat hochkarätige Zugänge“

Aymaz betonte auch, was jetzt das Treffen von AfD-Vertretern, Geldgebern und Rechtsextremen in Potsdam offenkundig macht: „Die AfD hat hochkarätige Zugänge in die Wirtschaft, in die Medien, auch in Kirchen und Verbände.“ So werde versucht, die Institutionen der Demokratie selbst zu diskreditieren und zu attackieren.

Konfliktforscher und Psychologe Zick stimmte ihr zu und versucht, Handlungsoptionen aufzuzeigen: „Wir dürfen das nicht ertragen, wir müssen widersprechen.“ Der Demokratie sei derzeit die Utopie einer besseren Gesellschaft abhandengekommen, es gelte dafür neue Ideen und neue Orte des gesellschaftlichen Miteinanders zu etablieren.

