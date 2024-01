Gemeindemanager sollen evangelische Pfarrer entlasten

Ungefähr so: Mit „Kasualagenturen“ will die Evangelische Kirche vor allem in Großstädten unabhängig von Gemeindestrukturen Kontaktangebote machen. Unser Bild zeigt die Gemeinde in Duisburg-Neudorf-West, die allerdings eher aus der Gebäudenot heraus ihren Weihnachtsgottesdienst im öffentlichen Raum hielt.

Düsseldorf Weniger Geld, weniger Gläubige – aber immer noch jede Menge Verwaltungsaufgaben. Das will die Evangelische Kirche im Rheinland jetzt ändern.

Was wollen die Menschen von der Kirche? Platt gesagt: den Segen. Zur Taufe, zur Konfirmation, zur Trauung und zur Beerdigung. Darauf will die Evangelische Kirche im Rheinland jetzt reagieren. „Wir wollen uns stärker an unseren Mitgliedern orientieren und Menschen in ihrer Biografie geistlich begleiten“, so formuliert es Präses Thorsten Latzel.

Dazu soll es beispielsweise „Kasualagenturen“ vor allem in größeren Städten geben: Niederschwellige Kontaktangebote, in denen Menschen sich über Taufe, Trauung, Beisetzung im kirchlichen Rahmen informieren können. Einige Landeskirchen haben vor wenigen Jahren mit diesen gemeindeübergreifenden Kontaktstellen erste Erfahrungen gesammelt.

Ganz Düsseldorf wird eine Gemeinde

Um diese Begleitungen an entscheidenden Lebensstationen häufiger und stärker möglich zu machen und um unabhängig von klassischen Gemeindestrukturen Kontakte zur Evangelischen Kirche zu schaffen, müssen die Pfarrerinnen und Pfarrer und Presbyter an anderer Stelle entlastet werden.

Latzel plädierte für die Einsetzung von „Gemeindemanagern“, die sich künftig um Verwaltungsfragen und Gebäudemanagement kümmern sollen, damit Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auch Ehrenamtliche, die Presbyter vor allem, sich mehr um Kommunikation, geistliche und strategische Fragen kümmern können.

Die Evangelische Kirche im Rheinland will auch „mit weniger Menschen und Mitteln gut Kirche sein“, so Latzel und ergänzt: „Das wird nicht in den bisherigen Formen gelingen, weil es uns überfordern und erschöpfen würde, einfach nur weiter Gemeinden zu fusionieren und sonst weitgehend alles beim Alten zu lassen.“

„MIt weniger Menschen und Mitteln gut Kirche sein" – das ist die Mission von Thorsten Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland

Um hinreichend Ressourcen für neue Formen christlichen Lebens und entsprechender sozialer Impulse zu haben, werde beispielsweise überlegt, aus den noch 17 Gemeinden der Stadt Düsseldorf eine einzige Großgemeinde zu machen. „Ziel ist, weniger Zeit in Gremien und mit Verwaltung zu verbringen und mehr Zeit für Kontakt zu den Menschen zu haben“, so Latzel.

Gerade die jüngeren Pfarrerinnen und Pfarrer legten zudem deutlich mehr Wert darauf, nicht mehr einsamer Einzelkämpfer im Namen Gottes zu sein, sondern im Team arbeiten zu können. Konkrete Beschlüsse zur organisatorischen Gestalt der Zukunft in der Rheinischen Landeskirche soll es auf der Synode 2025 geben. Das Jahr 2024soll nach den Impulsen und Workshops auf der aktuellen Synode genutzt werden, um bis dahin beschlussreife Vorlagen zu entwickeln.

