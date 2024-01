Handball: Gäste sind von Atmosphäre in Köln-Arena begeistert

Köln In der Kölner Lanxess-Arena herrscht bei der Handball-EM ausgelassene Stimmung. Was sich ein Essener Verein von der Euphorie erhofft.

Als der Abpfiff ertönt, ist die Stimmung ausgelassen, fremde Menschen lächeln sich an, klatschen in die Hände und jubeln mit der Mannschaft. Deutschland hat zwar gerade sein abschließendes Hauptrundenspiel gegen Kroatien verloren, doch die Handballer von Trainer Alfred Gislason ziehen ins Halbfinale der Europameisterschaft ein. 19.750 Zuschauer in der ausverkauften Lanxess-Arena in Köln sorgen für ein Handball-Fest mit einer großartigen Atmosphäre. Auch die Fans der Gäste-Nationen sind begeistert.

In der Region hoffen Vereine von der neugewonnen Handball-Begeisterung zu profitieren. So erwartet der Kettwiger SV weiteren Zulauf an Kindern und Jugendlichen für die Nachwuchsmannschaften.

Extra aus Österreich angereist – trotz Ausscheiden Spaß gehabt

„Es ist sehr mitreißend, richtig spannend. Die Fans der unterschiedlichen Nationen sind super nett und es macht sehr viel Spaß, hier zu sein“, sagt eine Österreicherin, die mit ihrem Partner aus Vorarlberg angereist ist.

Das Ausscheiden der österreichischen Mannschaft sei „sehr schade, es wäre mehr drin gewesen, aber dass wir überhaupt so weit gekommen sind, ist schon ein Wintermärchen.“ Die Region Vorarlberg sei sehr handballbegeistert, sie persönlich gehe nicht so oft zum Handball, aber die EM sei eine tolle Erfahrung.

Familie von Alfred Gislason drückt für zwei Länder die Daumen

Die Familie von Alfred Gislason ist auch in der Arena zu finden. Seine beiden Brüder sowie sein Onkel unterstützen das isländische Team, aber auch die Deutschen. Der Onkel des Nationaltrainers, Hrafnkell Tulinius, trägt ein Deutschland-Trikot mit der Unterschrift seines Neffen, ist aber im Gesicht und auf seinem kahlen Kopf mit der Island-Flagge bemalt. Er ist zum ersten Mal in der Lanxess-Arena. „Ich finde es fantastisch. Ich bereue, dass ich nicht schon vorher hier war.“

Hjortur Gislason war schon rund zehnmal in der Lanxess-Arena, meistens beim Final Four der Champions League, als sein Bruder noch Trainer beim THW Kiel war. „Es ist wie ein Festival rund um das Turnier.“

Mit der Leistung des isländischen Teams, die die Hauptrunde auf Platz fünf abschlossen, sind die beiden nicht ganz zufrieden. „Sie waren in Ordnung. Wir haben gute Einzelspieler, aber sie passen als Team nicht zusammen“, meint Tulinius. Sie hoffen, dass Alfred mit dem deutschen Team ins Finale einzieht, aber es werde sehr schwer gegen Dänemark.

Französisch-deutsche Familie ist zum ersten Mal beim Handball und begeistert

Beim Spiel Frankreich gegen Ungarn ist von einer Gruppe, die ihre Plätze in der obersten Reihe hat, immer wieder „Allez les bleus“ zu hören. Es handelt sich um eine Familie mit einem deutschen Vater, einer französischen Mutter, einer Tochter und einem Sohn, der seine Freundin mitgebracht hat. Sie seien zum ersten Mal beim Handball, die Karten seien ein Geburtstagsgeschenk des Vaters gewesen, sagt die Tochter. Dieser habe früher selber Handball gespielt.

„Die Atmosphäre ist ziemlich geil, das ganze Stadion rastet komplett aus. Eine deutsche Familie hat immer zu uns hochgeguckt und sich mit uns gefreut, wenn Frankreich ein Tor gemacht hat“, berichtet der Sohn begeistert. „Die Stimmung ist einfach super schön“, stimmt seine Schwester zu.

„Handball ist ein wunderschöner Sport und ich kann mir schon vorstellen, jetzt öfter zu Spielen zu gehen“, fügt sie hinzu. Ihr Bruder wolle sich, wenn sie wieder zu Hause in Münster sind, „direkt nach einem Verein umschauen“, meint er lachend. Wenn Frankreich und Deutschland im Finale aufeinanderträfen, „können wir nur gewinnen“.

Die Lanxess-Arena in Köln-Deutz ist Haupt-Spielort der diesjährigen Handball-EM. Hier findet am Sonntag auch das Finale statt. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Essener Handball-Verein erwartet Schub durch die EM

Die Handballerinnen und Handballer des Kettwiger SV werden sich das Halbfinale gegen Dänemark in der eigenen Halle anschauen. B-Jugendtrainer Sven Eumann rechnet mit 30 bis 40 Personen. „Dänemark war schon vor dem Turnier für mich der Top-Favorit, das wird ein sehr schweres Spiel“. Doch durch das erfolgreiche Abschneiden der deutschen Mannschaft bei dem Turnier merke der Verein einen Schub, meint Abteilungsleiter Werner Doernenburg.

Insbesondere bei der E- und F-Jugend hätten sich schon einige Kinder zum Probetraining angemeldet. Nach dem WM-Titel 2007 habe der Verein auch schon einen Aufschwung verspürt. „Da sind die Jugendlichen in Kettwig weniger zum Fußball gegangen, sondern wir hatten einen Zulauf.“ Eumann sei mit seiner Mannschaft beim Eröffnungsspiel in Düsseldorf gewesen. „Wir tun schon einiges und wir hoffen, dass sich das bei den Kindern widerspiegelt“, sagt Doernenburg. Aktuell habe der Verein rund 140 Mitglieder in der Handballabteilung, davon seien knapp 100 Kinder und Jugendliche.

Große Halle ist am Abend komplett ausgelastet

Eumann rechnet nach der EM mit „ordentlich Zusagen“ für den KSV. Dabei seien, wie bei vielen anderen Vereinen auch, die Kapazitäten begrenzt. „Wir haben nur eine große Halle, die für den Handball infrage kommt. Die ist unter der Woche ab 18 Uhr komplett ausgelastet. Wir kommen jetzt mit unseren Mannschaften gerade hin“, meint der Coach. Den größten Bedarf an Spielerinnen und Spielern gibt es im Bereich A- bis C-Jugend. Dieser könnte im besten Fall nach der EM gedeckt sein. Vor allem, wenn Deutschland den Titel holen sollte.

