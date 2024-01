Heiraten im Wald? Die Evangelische Kirche macht es möglich

Düsseldorf Auch die Kirchen in Deutschland haben genau geregelt, wer wo was darf. Die Evangelische Kirche im Rheinland wird da jetzt deutlich offener.

Das ist für manches Brautpaar gewiss (auch) eine frohe Botschaft: Die Evangelische Kirche im Rheinland gibt ihren Segen künftig auch für Trauungen außerhalb von Kirchengebäuden. Eine Trauung im Wald wird damit genauso möglich wie eine Kindstaufe am Fluss oder eine Trauerfeier am Lieblingsort des Verstorbenen. Das macht eine Neuregelung der sogenannten „Lebensordnung“ möglich, die bis gestern noch deutlich strenger „Lebensordnungsgesetz“ hieß.

Die Synode der Rheinischen Landeskirche, das Kirchenparlament der rund 2,2 Millionen evangelischen Christen zwischen Kleve und Saarbrücken, beschloss diese Neuregelungen. Entscheidender Punkt dabei: Der jeweilige Gottesdienst muss an einem öffentlichen Ort stattfinden. Für Taufen, Trauungen, Trauerfeiern, die die Betreffenden nicht in der örtlich zuständigen Gemeinde feiern wollen, brauchen sie künftig keine Extra-Genehmigung mehr.

Auch Kinder kirchenferner Eltern werden getauft

Kontrovers diskutiert, aber letztlich ebenfalls Zustimmung fand der Beschluss, dass künftig auch Kinder getauft werden können, deren Eltern nicht Kirchenmitglied sind. Dann muss jedoch sichergestellt werden, durch die Patinnen und Paten beispielsweise, dass der Täufling vom christlichen Glauben und Leben erfährt.

Fünf Tage lang diskutierten die 198 Mitglieder des Kirchenparlaments in Düsseldorf. 2025 wird die Synode der Rheinischen Landeskirche in Bonn stattfinden. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Die deutliche Liberalisierung der Regeln ist getragen vom „Willen zur Veränderung“, den Präses Thorsten Latzel während der seit Sonntag andauernden Synode ausgemacht hat. Man wolle „Kirche neu gestalten, um an der Basis für den Menschen da sein zu können“. Dazu gehört, dass Gemeindemanager die Pfarrerinnen und Pfarrer entlasten sollen von Bürokratie und Gremienarbeit. Denn die Pfarrstellen werden bis 2040 deutlich weniger.

Von einst 1500 Pfarrstellen der Evangelischen Kirche im Rheinland bleiben dann noch rund die Hälfte. „700 plus x“ lautet die Formel, auf die sich die Synode verständigt hat. Wie und wo diese „700 plus x“ dann arbeiten werden, ist auch noch offen: Vom starren Verteilschlüssel nach Mitgliedern im Kirchenkreis will man weg zu einer eher aufgabenorientierten Verteilung. Ein genaues Konzept dazu soll die Synode 2026 beschließen.

Präses: AfD für evangelische Christen nicht wählbar

Geschuldet ist der Stellenabbau genauso wie der geplante Verzicht auf weitere Immobilien – so reduziert die Kirchenleitung in Düsseldorf ihre Bürofläche um rund zwei Drittel – unter anderem der schwindenden Finanzkraft: In 2023 war das Minus bei den Kirchensteuereinnahmen mit 54 Millionen noch deutlich größer als im Dezember vorhergesagt, für 2024 rechnet die Evangelische Kirche im Rheinland mit einem weitere Rückgang der Kirchensteuermittel um weitere zwei Prozent.

Das wäre dann ein Rückgang von 764 auf rund 700 Millionen Euro „Wir haben da den Kipppunkt erreicht“, so Henning Boecker, Finanzchef der Evangelischen Kirche im Rheinland. Der deutliche Rückgang sei der Rezession ebenso geschuldet wie der Austrittswelle und der Altersstruktur der Mitglieder.

Präses Thorsten Latzel bekräftigte zum Abschluss der Synode noch einmal die Ablehnung der AfD und ihrer politischen Ziele: „Diese sind nicht mit der evangelischen Kirche vereinbar. Wir wollen eine Kirche sein, in der man ohne Angst verschieden sein kann.“ Man wolle im Dialog sein, AfD-Mitglieder nicht per se ausschließen, aber Hass und Intoleranz klar widersprechen. Mit Blick auf die Europawahl betonte Latzel: „Wir rufen klar dazu auf, die AfD nicht zu wählen. Diese Partei ist nicht europakritisch, sondern europa- und demokratiefeindlich.“

