Kommentar Islamismus an Schulen: Missstände nicht versteckt halten

Niederrhein Schüler, die geschlechtergetrennten Unterricht fordern. Ein gefundenes Fressen für die AfD. Das hätten die Behörden verhindern können.

Ob es inzwischen mehr junge Menschen gibt, die in den Schulen für Islamismus werben oder gar für die Gesetze der Scharia, wird landesweit nicht erhoben. Klar ist jedoch, dass solche Fälle gerade in diesen aufgeregten Zeiten für noch mehr Erregung sorgen: besonders in den Boulevardmedien und im Internet.

Behörden sollten Fälle selbst an die Öffentlichkeit bringen

Und dass die AfD den Fall der vier jungen Männer, die an einer Neusser Schule geschlechter-getrennte Klassen verlangten, in den Düsseldorfer Landtag brachte, war so legitim wie vorauszusehen. Klar, denn die jungen Menschen stammen aus Migrantenfamilien.

Besser wäre es also, wenn die Behörden (besonders das Schul- und das Innenministerium) von sich aus gravierende Fälle an die Öffentlichkeit bringen. Denn es hilft nicht, wenn man Unangenehmes und Missstände unter der Decke hält.

Ganz im Gegenteil. Wenn der Staat offen und transparent über solche Auswüchse berichtet und zugleich Lösungswege aufzeigt, dann schafft das Vertrauen und es zeigt, dass unsere Behörden funktionieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein