„KI-Hype“: Wie die Suche nach Plagiaten schwieriger wird

Plagiatsvorwürfe können die Betroffenen politische Ämter kosten. Doch falsche Quellenangaben könnten bald seltener auffallen, meint ein Experte.

Wer es bei seiner Abschlussarbeit mit den Quellenangaben nicht ganz so genau nimmt, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. So kann der angestrebte oder vielleicht schon erworbene Doktortitel bald Geschichte sein. Die Liste von prominenten Plagiatsfällen ist lang. Unter anderem Karl-Theodor zu Guttenberg (2011), Annette Schavan (2012/13) und Franziska Giffey (2021) stehen darauf. Ihnen kosteten die Vorwürfe nicht nur den Doktortitel, sondern auch das politische Amt.

KI macht es Plagiatoren einfacher

In Zukunft könnte es allerdings schwerer werden, Plagiate zu erkennen, schätzt Dr. Norman Meuschke von der Uni Göttingen. Er hat sich im Rahmen seiner Masterarbeit und Promotion mit dem Thema Plagiatssuche beschäftigt und mit einem Forschungsteam eine Erkennungssoftware entwickelt. Vor seiner Tätigkeit in Göttingen (seit Mai 2022) hat er dreieinhalb Jahre an der Bergischen Universität Wuppertal gearbeitet.

„Es wird in Zukunft kaum noch jemand auf diese Weise plagiieren“, meint Meuschke. Wenn Plagiatserkennungssoftware beibehalten werden soll, dann müsse sie auch KI-generierte Texte erkennen, betont der Experte. Durch KI hätten Plagiatoren eine „gute Methode“ in die Hände bekommen, die „sehr schwer rechtssicher nachzuweisen“ sei.

Plagiatssuche sei „Katz- und Maus-Spiel“

Meuschke, der sich seit über zehn Jahren mit dem Thema Plagiatssuche beschäftigt und schon einige wissenschaftliche Bücher darüber veröffentlicht hat, erklärt: „Ich bin an dem Thema drangeblieben. Was mich fasziniert ist, dass es sehr vielschichtig ist. Es ist ein Katz- und Maus-Spiel zwischen dem Menschen und dem Erkennungsalgorithmus. Der Mensch versucht, etwas zu verschleiern, und die Technologie muss nachziehen.“

Die Arbeit an der Erkennungssoftware „HyPlag“ habe sich „durch den ganzen KI-Hype signifikant geändert“. Das Programm sei darauf ausgelegt gewesen, „klassisches Plagiieren“ zu erkennen, auch wenn die Quellen nur teilweise übernommen oder verändert wurden. Durch KI habe sich das Ganze mehr oder weniger erledigt.

Der Fall Guttenberg hat für eine Sensibilisierung gesorgt

Dass es im Fall Schavan über 30 Jahre gedauert hat, bis das Plagiat entdeckt wurde, erklärt sich Meuschke folgendermaßen: „Erst einmal braucht es jemanden, der überhaupt danach sucht. Dazu kommt, dass es bei den älteren Arbeiten keine digitale Version gibt. Außerdem hatte bis zum Fall Guttenberg kaum eine Uni eine Plagiatserkennungssoftware“.

Viele Unis in Deutschland hätten bis heute keine, meint Meuschke. Meistens seien die Programme aus Sicht der Universitäten nicht Datenschutz-konform.

Dass gerade bekannte Politiker häufiger mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert werden, sieht der Forscher auch darin begründet, dass eventuell Konkurrenten der jeweiligen Personen Plagiatssucher mit dem Gedanken ansprechen könnten: „Es wäre ,nett‘, wenn du da was findest.“ Außerdem liege der Verdacht nahe, dass bei den aufgedeckten Fällen „eher der Titel als die wissenschaftliche Leistung im Vordergrund stand“.

Entscheidend sind die Quellenangaben

Entscheidend bei der Plagiatssuche sei nicht die Erkennungssoftware, sondern die Daten. „Sie brauchen vor allem relevante Quellen.“ Wenn die Arbeit und die Quellen digital vorlägen, sei es nur eine Frage der Rechenleistung. Es hänge ein bisschen vom Anbieter des Tools ab.

„Außerdem braucht es eine aufwendige manuelle Arbeit. Sie wissen ja nie, ob sie wirklich alles gefunden haben“, sagt Meuschke. „Ein Plagiat vollständig nachzuweisen, ist quasi unmöglich.“

Ulf Eysel von der Ruhr-Universität Bochum (RUB) meint, Plagiate würden oft direkt entdeckt, wenn die Arbeit eingereicht wird. „Dann wird die Arbeit abgelehnt und der Verstoß gegen die gute wissenschaftliche Praxis entsprechend sanktioniert“, so der Sprecher des RUB-Ombudsgremiums.

„Wird das Plagiat nach der Veröffentlichung entdeckt, wird entsprechend sanktioniert und die betreffende Arbeit sollte zurückgezogen werden“, erklärt Eysel.

Warum es Jahre dauern kann, ehe das Plagiat auffällt

Manchmal könne es Jahre dauern, bis ein Plagiat entdeckt werde – zum Beispiel, wenn später Studierende oder Wissenschaftler bei der Vorbereitung eigener Arbeiten während der Literaturrecherche darauf stoßen.

„Es ist insgesamt nicht selten, dass Plagiate in älteren Abschlussarbeiten rückwirkend entdeckt wurden, wenn diese in der Zeit vor 2011 geschrieben wurden, ehe eine breitere Sensibilisierung durch die Plagiatsfälle zu Guttenberg und Schavan erfolgt war“, betont Eysel.

Hinzu komme, dass mit zunehmender Verfügbarkeit von Plagiatssoftware, neuerdings nicht nur für Texte, sondern auch für Bildmaterial, ebenfalls mehr Plagiate entdeckt würden, sagt der Ombudsmann.

KI sorgt für neue Herausforderungen

Grundsätzlich könnte kein Programm Plagiate direkt erkennen, sondern „nur“ Menschen auf Ähnlichkeiten hinweisen. Die Beurteilung, ob eine Arbeit in Ordnung sei, müsse ohnehin ein Mensch machen. KI-generierte Arbeiten sieht Meuschke als „Riesenproblem für die Plagiatserkennung.“

Es gebe nicht mehr die Sicherheit, „dass wir klar auf die Quelle zeigen können und sagen: ‚Hier stammt es her‘.“ Die Regularien müssten angepasst werden, um eine Handhabe zu haben, bei der man sagen könne: „Ab diesem Punkt ist es nicht mehr zulässig“, sagt Meuschke.

So viele Plagiatsfälle werden an der RUB gemeldet

An der RUB sei in den vergangenen zehn Jahren pro Jahr ein Fall gemeldet worden. Allerdings erhalte die Ombudsstelle nicht von allen Fällen Kenntnis, betont Eysel. In der Mehrheit der Fälle waren die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften und die Medizin betroffen.

Dabei vorwiegend Abschlussarbeiten, insbesondere Promotionen, aber auch Veröffentlichungen und Bewerbungsunterlagen, schildert Eysel. „Die Mehrheit der Vorwürfe hielt einer strengen Prüfung nicht stand. In zwei Fällen wurden Doktortitel aberkannt.“ In der Zukunft wird die Überprüfung wohl noch komplexer und schwieriger werden.

