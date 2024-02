Good News Liebesgeschichten, Geburt an Rosenmontag: 7 gute Nachrichten

Niederrhein Eine Standesbeamtin und ihre liebsten Liebesgeschichten und ein Baby mit besonderem Geburtsort. Diese sieben Nachrichten machen gute Laune.

In diesen Nachrichten steckt ganz viel Liebe, ein niedliches Baby und ein Traumberuf über Umweg. Viel Spaß mit unserem guten Nachrichten.

Standesbeamtin erzählt von ihren emotionalsten Hochzeiten

Gespräch mit Standesbeamtin Lavinia Ehrhardt zum Valentinstag. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services Foto: Markus Joosten / Dinslaken

Ihr Arbeitsleben besteht aus den Liebesgeschichten anderer Leute. Lavinia Ehrhardt ist Standesbeamtin in Dinslaken. Für sie ein absoluter Traumjob. Meiner Kollegin Nina Meise erzählt sie von ihren liebsten Momenten und einer Trauung während der Hochphase der Corona-Pandemie, die sie fast zu Tränen gerührt hat. Obwohl sie - so erzählt sie es zumindest - sich normalerweise immer gut unter Kontrolle hat.

Mit 42 in die Ausbildung - Traumjob über Umwege

Nicole Bauer ist nun Filialleiterin einer Bäckerei in Düsseldorf. Foto: Anna Schlichting / NRZ

Eigentlich wollte sie schon als junge Frau eine Ausbildung als Bäckereifachangestellte machen. Doch ein persönlicher Schicksalsschlag stellte ihr Leben mit Anfang 20 auf den Kopf. So kam für Nicole Bauer der Traumberuf schließlich mit Verspätung. Mit 42 Jahren absolvierte sie eine Ausbildung. Heute ist sie Filialleiterin in einer Düsseldorfer Bäckerei. Sie sagt: „Bei der Arbeit geht es ja auch nicht unbedingt darum, was im Zeugnis steht, es geht darum, dass man seinen Job liebt und ihn mit Leidenschaft macht.“ Die ganze Geschichte hat sie meiner Kollegin Anna Schlichting erzählt.

Top-Restaurants am Niederrhein - hier gibt es sie

Das Landhotel Voshövel in Schermbeck wird für sein gutes Essen gelobt. Foto: Voshövel / Wesel

Richtig leckeres Essen - und wo man es bekommt. Darum geht es dem Gastro-Magazin „Der Feinschmecker“. Die anonymen Tester haben deutschlandweit wieder ihre Lieblinge unter den Restaurants gekürt. Dabei haben auch Restaurants am Niederrhein überzeugt. Zum Beispiel das Landhotel Voshövel in Schermbeck und das Landhaus Köpp in Xanten. Na dann: guten Appetit!

Nehmen und gehen - erster Supermarkt ganz ohne Kasse

In Düsseldorf eröffnet Rewe seinen ersten kassenlosen Supermarkt. Symbolbild. Foto: REWE / Düsseldorf

Das hier ist eine gute Nachricht für alle Menschen, die nie wieder an einer Supermarktkasse stehen möchten (und natürlich immer an der garantiert langsamsten Kasse unterwegs sind). In Düsseldorf eröffnet nun der erste Rewe-Supermarkt ganz ohne Kasse. Auch ohne Selbst-Scankasse. Die Kundinnen und Kunden nehmen einfach ihre Ware, packen sie selbst ein und gehen. Wie das ganze funktioniert, erklärt meine Kollegin Jasmin Ohneszeit.

Gemeinsam gegen Hetze - Bündnis für Demokratie bildet sich

Bürger demonstrierten im Januar für Demokratie und gegen Rechts in Neukirchen-Vluyn. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services Foto: Oleksandr Voskresenskyi / Moers

Nach der Correctiv-Recherche über Deportationspläne von AfD-Politikern sind hunderttausende Menschen bereits auf die Straße gegangen, um für die Demokratie einzustehen. Lokal sind dadurch nun auch immer mehr Initiativen gewachsen, die sich vernetzten wollen und gemeinsam nach Wegen suchen, um die Demokratie zu stärken. So auch in Neukirchen-Vluyn. Dort hat sich jetzt ein Bündnis für Demokratie gebildet. Was die Initiatoren vorhaben und wie man Mitglied wird, steht hier.

Gratis Deutschlandticket im Kreis Kleve

Wer seinen Führerschein abgibt, kann im Kreis Kleve ein Jahr gratis das Deutschlandticket erhalten. Foto: Boris Roessler/dpa Foto: Boris Roessler / dpa

Tausche Führerschein gegen Deutschlandticket. Der Kreis Kleve spendiert Bürgerinnen und Bürger ein Jahr lang das Deutschland Ticket, wenn diese freiwillig ihren Führerschein zurückgeben. Damit möchte die Kreisverwaltung laut eigenen Angaben einen Anreiz für Menschen schaffen, die beispielsweise aus Altersgründen oder um einen Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten, über die Abgabe ihres Führerscheins nachdenken. Andere Kommunen hätten damit bereits gute Erfahrungen gemacht. Die Infos gibt es hier.

Geburt im Rettungswagen - der kleinen Star geht es gut

Die Geburt im RTW überstand Baby Star-Valentina Marianne sehr gut. Foto: Anke Gellert-Helpenstein / NRZ

Für die Familie aus Kleve war auch schon vorher klar, dass dieses Baby ihr ganz persönlicher Stern wird. Dann wurde auch die Geburt für Baby Star ziemlich besonders. An Rosenmontag. Im Rettungswagen auf dem Weg ins Klever Krankenhaus. Genau genommen müsste es unter „Geburtsort“ heißen: „Kreisverkehr Kleve-Kellen Höhe Mc Donalds“. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

