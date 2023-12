Gesundheit Mehr Keuchhusten-Fälle in NRW: Das sind die Gründe

An Rhein und Ruhr Die Fälle von Keuchhusten sind in NRW im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Der Appell von Medizinern ist eindeutig.

Keuchhusten ist insbesondere für Säuglinge gefährlich. Im schlimmsten Fall kann die Krankheit mit dem Tod enden. Doch auch viele Erwachsene haben damit zu kämpfen. Die gemeldeten Fälle von Keuchhusten in NRW sind laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts von 459 im vergangenen auf 736 in diesem Jahr gestiegen. Davon entfallen 362 Fälle auf Kinder und Jugendliche im Alter von null bis 19 Jahren, wobei mit 183 die meisten Fälle bei Kindern im Alter von null bis vier Jahren liegen.

Diese Statistik unterstützt folgende Aussage von Michael Achenbach, Pressesprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzt*innen für den Bezirk Westfalen-Lippe: „Das größte Risiko besteht bei Kindern im Alter von drei bis vier Monaten. Das ist genau die Zeit, in der die Impfung noch nicht zu 100 Prozent wirkt. Erst nach der zweiten Impfung mit vier Monaten kann die volle Wirkung da sein.“

Grundsätzlich hätten die meisten Kinder eigentlich einen guten Impfschutz, weil sie im Normalfall in den ersten beiden Lebensjahren dreimal geimpft würden und zur Einschulung sowie auf der weiterführenden Schule eine Auffrischung erhielten, meint Achenbach. Die Zahlen lassen allerdings vermuten, dass nicht alle Kinder geimpft sind oder die Erkrankung trotzdem durchgeschlagen ist.

Viele Erkrankungen wegen fehlender Impfung

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein mahnt die Wichtigkeit der Impfungen an: „Als Ärzteschaft rufen wir die Bürgerinnen und Bürger im Land generell und regelmäßig zur Inanspruchnahme der diversen verfügbaren Schutzimpfungen auf – die Impfung gegen Keuchhusten (Pertussis) ist eine davon. Der eigene Impfschutz ist zugleich auch Schutz der Mitmenschen.“

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung merkt auf ihrer Webseite an: „Die Durchimpfungsraten in der Bevölkerung sind oft zu niedrig. So bestehen bei Kindern Lücken insbesondere bei Masern, Mumps, Röteln, Keuchhusten und Hepatitis B. Erwachsene weisen vor allem bei den Auffrischimpfungen für Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten keinen ausreichenden Schutz auf. Auch gegen Masern sind viele junge Erwachsene nicht ausreichend geschützt.“

Achenbach bemängelt, dass viele Erwachsene auf die Auffrischungsimpfungen verzichten würden. „Gerade Erwachsene, die Umgang mit kleinen Kindern haben oder haben werden, sollten sich alle zehn Jahre gegen Keuchhusten auffrischen lassen“, erklärt der Kinder- und Jugendarzt, der eine Praxis im sauerländischen Plettenberg führt.

Werdende Eltern lassen sich zu selten impfen

Darüber hinaus würde Schwangeren bereits seit einigen Jahren von der Ständigen Impfkommission empfohlen, sich im letzten Drittel der Schwangerschaft impfen zu lassen, um das ungeborene Kind bereits zu schützen. Diese Empfehlung werde allerdings nur zum Teil umgesetzt, noch viel seltener würden sich werdende Väter impfen lassen, meint der Mediziner. Im Säuglingsalter sei Keuchhusten am gefährlichsten, weil dadurch im schlimmsten Fall Atemstillstand hervorgerufen werde, betont Achenbach.

Kinder- und Jugendarzt Michael Achenbach appelliert an Erwachsene, sich gegen Keuchhusten impfen zu lassen. Foto: Privat / NRW Desk

Die Krankheit hat einen unangenehmen und langwierigen Verlauf

Das Robert-Koch-Institut erklärt: „Die typische Erstinfektion bei Ungeimpften verläuft in drei Stadien.“ Die ersten ein bis zwei Wochen seien durch erkältungs­ähnliche Symptome, wie Schnupfen und leichten Husten, meist aber kein oder nur mäßiges Fieber gekennzeichnet. In den darauffolgenden vier bis sechs Wochen komme es zu schweren Hustenanfällen, die zahlreich und oft nachts auftreten können und teilweise sogar bis zum Erbrechen führen. Zuletzt folge ein wochenlanger Abklingprozess der Krankheit.

In den meisten Fällen wird Keuchhusten mit Antibiotika behandelt. Diese würden zwar die Ansteckung verhindern, aber nicht das Husten, merkt Achenbach allerdings an. Die Behandlung verkürze den Verlauf nur dann, wenn man sie ganz früh mache. Wenn die Bakterien bereits den „Giftstoff“ verteilt hätten, der die Hustenanfälle auslöst, könne man diese nicht mehr verhindern. Dennoch seien die Antibiotika wichtig, um die Bakterien abzutöten und so die Infektionskette zu unterbrechen, erläutert der Arzt.

Impfung ist die beste Maßnahme gegen steigende Fallzahlen

Die Notwendigkeit der Impfungen bei Erwachsenen sei „in den Köpfen der Bevölkerung nicht drin, dadurch entstehen Schutzlücken“, hadert Achenbach. „Die Verbesserung des Impfschutzes im Erwachsenenalter ist die Hauptmaßnahme, um die Zahlen wieder herunterzukriegen“, sagt Achenbach. Nach einer Keuchhusten-Erkrankung bestehe keine lebenslange Immunität, betont der Pressesprecher.

Krankenkasse warnt vor Gefahren

Die Krankenkasse Barmer ruft alle Erwachsenen in Nordrhein-Westfalen dazu auf, ihren Impfstatus gegen Keuchhusten zu überprüfen und gegebenenfalls Impflücken zu schließen. „Keuchhusten ist keine Kinderkrankheit und wird von vielen Erwachsenen unterschätzt“, warnt João Rodrigues, Landesgeschäftsführer der Barmer in NRW.

Zudem könnten Ungeimpfte ältere Menschen und Babys anstecken, bei denen es zu schweren Komplikationen und lebensbedrohlichen Zuständen kommen könne. Keuchhusten sei hochgradig ansteckend, warnt Rodrigues. Im Vergleich zu früher seien Behandlungen im Krankenhaus oder gar Todesfälle wegen Keuchhusten aber glücklicherweise seltener geworden, betont Michael Achenbach.

