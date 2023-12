Essen Kurz vor Weihnachten mal das Schöne sehen: Hier haben wir die positiven Nachrichten der Woche am Niederrhein gesammelt.

Gute Nachrichten und Geschichten, die Hoffnung machen. Nicht nur in der Adventszeit tut es gut, davon zu lesen. Und auch wir Journlistinnen und Journalisten berichten gerne über Entwicklungen zum Besseren. Hier kommt eine Auswahl von Nachrichten, die gute Laune machen

Dinslakenerin mit Handicap ist im Finale von Miss Germany 2024

Christina Modrzejewski aus Dinslaken kann mit Hilfe von Orthesen stehen. Sie ist in die Top10 bei der Wahl zur Miss Germany 2024 eingezogen. Foto: Privat

Vor zweieinhalb Jahren veränderte sich das Leben der damals 25-Jährigen Christina Modrzejewski aus Dinslaken schlagartig. Sie erkrankte am Guillain-Barré-Syndrom (GBS) – einer seltenen Erkrankung der Nerven. Erst kribbelten die Füße, dann folgte die Taubheit in den Beinen. Ein halbes Jahr lag Christina im Krankenhaus, kämpfte sich in der Reha Stück für Stück zurück ins Leben. Bis heute sind die Beine der jungen Frau gelähmt, die Feinmotorik in den Händen ist eingeschränkt. Mit Orthesen und Rollator kann Christina stehen und einige Schritte laufen. Und: sie steht jetzt im Finale von Miss Germany 2024. Was das für sie bedeutet und wie sie mit negativen Sprüchen umgeht, hat sie unserer Kollegin Jasmin Ohneszeit erzählt.

Grünes Licht für Bike- und Skateanlage am Auesee in Wesel

Große Sprünge mit dem Fahrrad kann man bald auch in Wesel machen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Das Geld ist knapp, die Angebote für Jugendliche in vielen Städten am Niederrhein rar. Doch in dieser Woche gab es eine gute Nachricht in Wesel: Die lange geplante Skate- und Bikeanlage am Auesee ist in trockenen Tüchern. Der Stadtrat stimmte dem Bau der Anlage trotz höherer Kosten einstimmig zu.

Voerder gewinnt deutschen Musikpreis - in 18 Kategorien

Jarden Jargo aus Voerde hat beim Deutschen Rock & Pop Preis 2023 richtig abgeräumt. Foto: Privat / NRZ

Gitarrist und Sänger Jarden Jargo aus Voerde hat die Jury des Deutschen Rock & Pop Preises 2023 gleich mehrfach überzeugt. Wofür es Preise gibt, steht hier.

Vier-Tage-Woche überzeugt Pflegekräfte in Moers

Im Bethanien-Krankenhaus in Moers ist die Vier-Tage-Woche im Pflegedienst möglich (v.l.): Aldona Krause (Pflegedienstleitung), Fatma Tunc (Stationsleitung), Daniela Vogt (Gesundheits- und Krankenpflegerin) und Angelika Linkner (Pflegedirektorin). Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Viel zu wenige Menschen arbeiten in der Pflege. Am Bethanien-Krankenhaus in Moers geht man deshalb nun neue Wege. Welche Effekte die Einführung der Vier-Tage-Woche bislang hat.

Erfolgreiches Crowdfunding in Rees: Die Springerin bekommt einen festen Platz

Die Springerin bleibt nicht nur auf einen Sprung in Rees. Foto: Stadt Rees / Pressestelle

Der Erwerb der Alltagsmenschen-Skulptur Springerin in Rees hat genug Unterstützer gefunden. Hier wird die sportliche Dame jetzt angefertigt.

Weihnachtstrecker sind mit einem „Funken Hoffnung“ am Niederrhein unterwegs

Geschmückte und beleuchtete Trecker sind wieder am Niederrhein unterwegs, am Samstag zum Beispiel in Wesel und Umgebung. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ sind aktuell wieder Weihnachtstrecker am Niederrhein unterwegs. Wo sie am Samstag in Wesel und Umgebung fahren.

Reeser sammeln für das WDR-Weihnachtswunder

Holger Friedrich (r.) und Mario Schaffeld hoffen, dass viele Spenden am Samstag in Rees zusammenkommen. Foto: Kleinwegen / NRZ

Ein Reeser Duo hat eine Aktion auf die Beine gestellt, deren Erlös für den guten Zweck ist. Was am Samstag zum Kauf auf dem Markt angeboten wird.

Lindenhof in Kranenburg hat neue Chefinnen und ein Spa

Carina Kernder und Saskia van den Berg-de Lorijn haben das Hotel Lindenhof in Kranenburg übernommen. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Saskia van den Borg-de Lorijn (30) und Carina Kernder (24) haben den Lindenhof in Kranenburg übernommen. Ganz neu ist das Spa. Reporterin Sara Schurmann hat die beiden besucht.

Millionengewinn: Weseler haben Glück bei Lotterie

Vom Glück, die richtige Postleitzahl zu haben: Moderator Felix Uhlig übergibt am Samstag in Wesel symbolisch die Geldgewinne. Foto: Deutsche Postcode Lotterie

Bei der Deutschen Postcode-Lotterie wurde eine Weseler Postleitzahl gezogen. 1,4 Millionen Euro werden an die bislang größte Gewinnergruppe verteilt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein