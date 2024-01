Missbrauch: Studie ermittelt nur einen Bruchteil der Fälle

Hannover/Düsseldorf. Präsentation der lang erwarteten Studie zum Missbrauch in der evangelischen Kirche: Forscher beklagen fehlende Mitarbeit der Landeskirchen.

Detlev Zander, Sprecher der von sexuellem MIssbrauch Betroffenen im Beteiligungsforum der Evangelischen Kirche in Deutschland, fand deutliche Worte: „Das ist ein rabenschwarzer Tag für die EKD und die Diakonie, eigentlich sollten die Glocken läuten und die Fahnen auf Halbmast gesetzt werden.“

Denn eine von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) beauftragte Studie zur Untersuchung von Missbrauchsfällen hat, da waren die Wissenschaftler auf der Pressekonferenz erstaunlich deutlich, nur eine stark eingeschränkte Zahl der Fälle erfassen können. Weil 19 von 20 Landeskirchen nicht in der Lage waren, zeitgerecht alle Personalakten bereitzustellen.

„Spitze der Spitze des Eisbergs“

So sei allenfalls „die Spitze der Spitze des Eisbergs“ aufgearbeitet worden, sagte Studienmacher Martin Wazlawik am Donnerstag bei der Präsentation in Hannover. Aus den Akten ergibt sich eine Zahl von 1259 Beschuldigten im Bereich von evangelischer Kirche und Diakonie sowie eine Zahl von 2225 Missbrauchsfällen. Einer vorsichtigen Hochrechnung folgend, müsse man eher von 3500 Tätern unter den Pfarrern ausgehen (99,8 Prozent der Täter sind männlich, zwei Drittel verheiratet) und rund 9355 Opfern.

Missbrauchsopfer Katharine Kracht wurde weitaus deutlicher: Sie warf den Landeskirchen eine bewusste Verweigerung vor. Hilfe und sachorientierte Aufarbeitung erwarte sie nicht mehr von „ihrer“ Kirche, sondern von staatlichen Stellen. „Die Landeskirchen verhindern Aufarbeitung“.

Katharina Kracht, Mitglied im Beirat des Forschungsverbundes, übte deutliche Kritik an der Aufarbeitung des Missbrauchs in der Evangelischen Kirche. Foto: Jens Schulze / epd

Kracht kritisierte insbesondere auch den früheren EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm aus Bayern. Dieser habe die Aufarbeitung immer wieder verschleppt und erst 2021 kurz vor Ende seiner Amtszeit auf die Agenda gesetzt – dabei sei das Phänomen durch den katholischen Missbrauchsskandal seit 2010 bekannt gewesen.

Thorsten Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, kündigt eine gründliche Analyse und weitere Schritte an. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Für die Rheinische Landeskirche kündigte Präses Thorsten Latzel an: „Wir werden die Ergebnisse gründlich analysieren und ihnen weiter nachgehen – ohne jedes Ansehen von Personen oder Institution.“ Die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt sei in der rheinischen Kirche ein steter Lernprozess. „Wir müssen vor allem den Betroffenen gut zuhören, um das erlittene Unrecht in seiner ganzen Dimension begreifen zu können“, sagte der Präses.

Unliebsame Pfarrer versetzt

Vizepräses Christoph Pistorius würdigte vor allem die „erhellenden Aufschlüsse über kirchliche Strukturen“. So ist es offenbar auch unter Landeskirchen, etwa analog zu den katholischen Bistümern, üblich gewesen, „auffällig“ gewordene Pfarrer in andere Landeskirchen zu versetzen, ohne dass diese über die im Raum stehenden Vorwürfe informiert wurden.

Die föderale Landschaft mit 20 Landeskirchen mache es extrem schwierig, gemeinsame Standards für Erfassung, Aufarbeitung und Entschädigung der Opfer von Missbrauchstaten zu etablieren, so die Studienautoren. In NRW erfolgt die spezifische Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt in der regionalen Aufarbeitungskommission, gemeinsam mit der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe (RWL) und den Landeskirchen von Westfalen und Lippe.

Studienautor Professor Harald Dreßing bewertete die Aufarbeitung in der evangelischen Kirche als schlechter als die immer wieder kritisierte Aufarbeitung in der katholischen Kirche, an der er als Studienautor bei der MHG-Studie 2018 mitwirkte..

„Wenn man die Schwesterkirchen vergleicht, das hat die EKD schlechter hinbekommen“, sagte er. Dabei sei eine umfassende Lieferung von Akten vertraglich vereinbart gewesen. Durch die „schleppende Zuarbeit“ der Landeskirchen sei das Forschungsvorhaben zum Missbrauch aber nicht vollständig umzusetzen gewesen.

Gemeinsame Standards fehlen

Die EKD-Ratsvorsitzende, die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs, sagte, trotz der Kritik an der Unvollständigkeit bringe die Studie der evangelische Kirche wichtige Erkenntnisse für die weitere Aufarbeitung. So zeige sich, dass das föderale System der evangelischen Kirche dazu führe, dass oftmals keine Verantwortung übernommen werde. Außerdem fehlten Standards für die Dokumentation von Missbrauch – das seien „absolut wichtige Rückmeldungen“.

Ein unabhängiger Forschungsverbund unter dem Dach der Hochschule Hannover hatte in den vergangenen Jahren in mehreren Teilstudien unter anderem die Erfahrungen von Betroffenen, den Umgang mit sexualisierter Gewalt in der Kirche und die Häufigkeit solcher Fälle untersucht.

Die Missbrauchsstudie war im Jahr 2020 durch einstimmigen Beschluss der 20 Landeskirchen auf den Weg gebracht worden. Dabei waren nicht nur Pfarrer im Blick, sondern auch andere haupt- und nebenberufliche Mitarbeitende sowie Ehrenamtliche. Die Kosten der Untersuchung beliefen sich auf rund 3,6 Millionen Euro.

