Missbrauchsstudie: Evangelische Kirche wehrt sich

Düsseldorf. Die Macher der Großstudie zum Missbrauch werfen der evangelischen Kirche fehlende Unterstützung vor. Rheinische Landeskirche bestreitet das.

Die Vorwürfe wiegen schwer: Als am 18. Januar das Forscherteam die fast 900 Seiten umfassende „Forum-Studie“ zum sexualisierten Missbrauch in der Evangelischen Kirche vorlegten, kritisierten sie öffentlich die fehlende Kooperation der Landeskirchen: Bis auf eine Landeskirche hätten diese nicht, wie zuvor vereinbart, umfassenden Einblick in die Personalakten gewährt.

Gegen diesen Vorwurf setzt sich nun die Evangelische Kirche im Rheinland zur Wehr. „Auf der Basis des vom Forschungsverbund aufgeführten. Anforderungskataloges hat die Evangelische Kirche im Rheinland alle geforderten und uns zur Verfügung stehenden Daten und Akten geliefert.“

Fragen waren „zu katholisch“

Die Verzögerungen bei der rund drei Jahre währenden Studie seien auch durch die Forschenden selbst verursacht. Schon im ersten Schritt, einem mehr als 100 Seiten umfassenden Fragebogen an Landeskirche und Diakonie, seien umfangreiche Nacharbeiten erforderlich gewesen. Denn im Bogen standen „auch Fragen, die nicht zu unserer Landeskirche passten, weil sie von den Forschenden aus dem katholischen Kontext übernommen waren.“

Danach seien alle der Landeskirchen bekannten Fälle gemeldet worden. In einem zweiten Schritt seien die 161 vorliegenden Personalakten durchgesehen worden. Zudem sei ein „Aktenscreening“ bei 4733 Pfarrpersonen erfolgt, das sei erforderlich gewesen, „da bis in die 1980er Jahren oftmals keine separaten Disziplinarakten geführt worden sind.“

Man habe für die Forschenden den nötigen Rechtsrahmen zur Akteneinsicht geschaffen. „Es hat dann aber keinerlei Anfrage auf Akteneinsicht gegeben.“ Stattdessen habe es weitere Fragebögen zu Beschuldigten und Betroffenen gegeben, diese seien „innerhalb des gewünschten Zeitfensters für die uns bekannten Fälle sorgsam ausgefüllt“ und zusätzliche noch einmal von einem pensionierten Strafrichter geprüft worden.

„Nachfragen, Änderungswünschen oder der Bitte um Nachlieferung seitens der Wissenschaftler*innen sind nicht an uns herangetragen worden“, so die Landeskirche. In der Forum-Studie beklagen die Forscher zwar die mangelnde Kooperation bei 19 von 20 Landeskirchen, differenzieren aber nicht die Erfahrungen im Umgang mit einzelnen Landeskirchen während der Studie.

20 Landeskirchen, 20 Standards?

Sie machen allerdings klar: Die große Heterogenität der evangelischen Landeskirchen in Deutschland macht eine grundlegende Aufklärung, insbesondere des Dunkelfeldes, extrem schwierig. Die Evangelische Landeskirche hatte jüngst einen erheblichen Anstieg der Beratungsfälle registriert.

Die Evangelische Kirche im Rheinland hat unterdessen weitere Schritte zur Aufklärung angekündigt. So sollen nunmehr auch die in der Landeskirche zentral verwahrten Personalakten von Lehrkräften an evangelischen Schulen, von Kirchenbeamten und Beschäftigten im Landeskirchenamt vollständig überprüft werden. Für die Akten, die die jeweiligen Kirchenkreise vor Ort führen, soll ebenfalls ein Prüfverfahren entwickelt werden. Verantwortliche der Kirchenkreise Duisburg und Essen hatten sich über die Studienergebnisse erschüttert gezeigt.

Ende Februar soll eine Regionale Aufarbeitungskommission gemeinsam mit der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe sowie der Landeskirchen von Westfalen, deren Präses Annette Kurschus wegen des Verdachts der Vertuschung jüngst zurücktrat, und Lippe mit einer gemeinsamen Erklärung ihre Arbeit aufnehmen. In der Kommission sollen unabhängige Expert*innen aus Landeskirche, Wissenschaft, Praxis, Justiz und Verwaltung, ernannt von der Landesregierung, zusammenarbeiten.

Eine noch zu bildende Betroffenenvertretung soll ebenfalls Teilnehmer entsenden. Mehr als die Hälfte der Kommissionsmitglieder werden nicht in Kirche, Diakonie oder dazugehörigen Gremien beschäftigt sein, so die Evangelische Kirche.

Fallstudie auch aus Duisburg?

Zudem wird es, nach der im März 2023 vorgestellten lokalen Studie zum massiven sexuellen Missbrauch im Moerser Martinstift, auch weitere lokale Aufarbeitungsstudien geben. Eine entsprechende Vereinbarung sei bereits für einen Fall in Köln unterzeichnet worden, entsprechende Überlegungen gebe es auch u.a. für einen Fall in Duisburg.

