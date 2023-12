Moderner ÖPNV: Attraktivität durch Fortschritt

Bei der Mobilitätswende gibt es viele Baustellen. Eine wertvolle Ergänzung im Verkehrssystem können in Zukunft autonome Busse sein.

Verspätete Züge und ausfallende Busse bieten derzeit nur wenig Anreize dafür, vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen. Dass möglichst viele Menschen auf den Privatwagen verzichten, muss aber weiterhin das Ziel für eine Mobilität der Zukunft sein. Nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes. Auch ließe sich in so manch überfüllter Großstadt einiges an Platz sparen, wenn nicht mehr jeder ein Auto benötigte. Allein die Parkflächen beanspruchen viel öffentlichen Raum.

Ein solcher Wandel muss jedoch mit den Menschen gemacht werden und nicht gegen sie. Verbote bringen uns hier nicht weiter, weil sie den ÖPNV nicht attraktiver machen. Und attraktiv wird er nur, wenn er pünktlich und unkompliziert ist. Dass dafür an mehreren Baustellen gearbeitet werden muss, ist klar. Dazu gehören Investitionen in die Infrastruktur, aber auch in neuartige Technik. Und eine gewisse Offenheit gegenüber neuen Technologien.

Vor diesem Hintergrund ist es nur zu begrüßen, dass selbstfahrende Busse in Monheim so erprobt wurden, dass die Menschen sich selbst von ihnen überzeugen konnten. Je weiter die Technik ausreift, desto eher kommen vielleicht auch andere Kommunen zu dem Schluss, sie einzusetzen. Auch wenn es eine Kostenfrage ist und sich eine Kommune, wie Monheim es leisten kann, seinen ÖPNV teils sogar kostenfrei anzubieten. Dort, wo sich ein herkömmlicher, großer Bus nicht lohnt, könnten in einigen Jahren aber selbstfahrende Busse auch in den Kreisen Wesel und Kleve oder einigen Ruhrgebietsstädten eingesetzt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein