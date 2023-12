Moerser schreibt ein Buch über „Nur gute Seiten“

Moers Alfred Habersack hat ein Freitagebuch geschrieben. Im Gespräch verrät der Moerser, was das ist und wieso „Nur gute Seiten“ drinstecken.

Alfred Habersack heißt eigentlich nicht Alfred Habersack, „aber den richtigen Namen braucht man auch nicht“, sagt er selbst. Andere Fakten über ihn sind viel interessanter – dass er in einem „Keller in Moers“ lebt, beispielsweise, dass er einst Lehrer in Dinslaken war und dass er sich nun den „Herausforderungen des Rentnerdaseins stellt“. Was das bedeutet? Nunja, „man muss etwas Neues anfangen“, erklärt er. Sonst wird‘s auf Dauer langweilig! Und weil er selbst gerne Tagebücher liest, von Peter Rühmkorf oder auch Peter Sloterdijk, dachte er sich: Das kann ich auch! Also setzte er sich in seinen Keller, drehte die Musik auf und fing an zu schreiben. Von ganz ungefähr kam seine Leidenschaft für Literatur jedoch nicht, immerhin hatte er nicht nur Deutsch unterrichtet, sondern auch viele Musicals für seine Schule getextet. Und doch, seine Erlebnisse aus dem Alltag, seine Gedanken der Woche hatte er vorher noch nie schriftlich festgehalten. Deshalb hätte er auch kaum damit gerechnet, dass daraus mal ein ganzes Buch, genauer gesagt ein „Freitagebuch“ entstehen würde. Der Titel: „Nur gute Seiten“.

Aber was genau ist denn überhaupt ein Freitagebuch? Bevor der 66-Jährige darauf antwortet, hält er kurz inne und lächelt in sich hinein. „Wenn das Leben eine Woche wäre“, sagt er dann, „wäre ich am Freitag angekommen.“ Das Beste kommt noch, davon ist er überzeugt! Neben der tiefgründigen, ja fast schon philosophischen Erklärung gibt‘s auch eine humoristische, vielleicht nicht ganz ernst gemeinte Variante: „Damit habe ich direkt die Titel der nächsten sechs Bücher...“ Und dann ist da noch die praktische, eher schon nüchterne Fassung: „Meistens habe ich mich freitags an die Texte gesetzt, um daran zu feilen.“ Denn im Laufe der Woche hat er all das aufgeschrieben, was ihn beschäftigt hat. Mal sind es Situationen, die ihn zum Schmunzeln gebracht haben, wie die im Restaurant: „Am Nebentisch ein junges Pärchen, man versteht jedes Wort. Als der Kellner das Essen bringt, hält er einen Teller halbhoch über den Tisch und fragt: ‚Die Pute?‘ Die Frau hebt schnell die Hand. ‚Das bin ich.‘“ Mal sind es Stichpunkte, die er zwischendurch einwirft, wie: „Süßigkeit der Woche: Pfefferminzbruch.“ Es kann aber auch mal die Trüffelpraline sein...

Quasselmappe in rotzigem Plauderton

Drei schwarze, ledergebundene Kladden hat Alfred Habersack zwischen dem 9. August 2019 und dem 28. Oktober 2022 vollgeschrieben. Nicht jeder Text hat es am Ende ins Buch geschafft, aber, das erklärt er wieder mit einem schelmischen Augenzwinkern, „so vermessen bin ich zu sagen, dass es nur die guten Seiten geworden sind.“ Im literarischen, aber auch im inhaltlichen Sinne. Denn, das ist ihm ebenfalls wichtig zu betonen, „die Notizen strahlen alle einen gewissen Optimismus aus.“ Gerade den älteren Menschen, zu denen er sich selbst zählt, möchte er zurufen: „Leute, das Glas ist halbvoll!“ Positiv auf die Welt zu schauen, das ist ihm selbst noch nie schwer gefallen. Was auch an seinen Freunden, seiner Familie und vor allem an seiner Frau liegt... „Manchmal ärgere ich mich schon, dass meine Frau witziger ist als ich“, sagt er und lacht. Im Prinzip musste er nur warten, bis er mal wieder eine Anekdote wie diese aufschreiben konnte: „Auf der Runde zu verschiedenen Ecken auf dem Markt fällt meiner Frau der Grabschmuck an einem Stand auf. ‚Allein solche Grabgestecke sind ein Grund, warum man nicht sterben möchte.“

Doch beim Durchblättern der „Quasselmappe in rotzigem Plauderton“, wie es im Klappentext heißt, fällt auf: Zwischen lustigen Erlebnissen und gewitzter Lyrik taucht auch der ein oder andere ernste Text auf. Wenn Alfred Habersack über seinen Vater schreibt, der sich „seinen eigenen, bierseligen Kopf“ gönnte, dann wird es auf einmal sehr persönlich und alles andere als fröhlich. Naja, er zuckt mit den Schultern, „das gehört auch dazu, man kann ja nicht nur albern sein.“ Aber, das schiebt er direkt hinterher, „man kann dem Schicksal immer zuzwinkern.“ Tatsächlich gibt er einiges aus seinem Leben preis, gleichzeitig aber verschwimmt das biografische Ich mit dem lyrischen Ich, sodass die Notizen über die Idee des Tagebuchs hinausgehen. „Schreiben ist für mich das rote Cabrio durch den Alltag“, sagt er. „Und wer mein Buch liest, soll sich als Beifahrer neben mich setzen und darüber nachdenken, ob er ähnlicher oder anderer Meinung ist.“ Ob das irgendwann auch beim „Samstagebuch“ der „Sonntagebuch“ möglich sein wird? Er schüttelt den Kopf. „Das ist abgeschlossen.“ Zwar schreibt er weiter, auch wieder in eine schwarze Kladde, aber an einem Freitag des Lebens hat er noch andere Pläne oder, wie er es formuliert, muss er sich den „Abenteuern der vermehrten Freizeit“ stellen.

