Musik für Menschen mit Demenz - dank der Konzertgeragogin

Duisburg Herzmusik – unter diesem Titel bieten die Duisburger Philharmoniker Konzerterlebnisse für Menschen mit demenziellen Veränderungen an.

Anja Renczikowski ist Konzertgeragogin – sie organisiert diese besonderen Angebote (unter anderem) – und sie kümmert sich um „ihre“ älteren Konzertbesucherinnen und -besucher. Gern und oft auch mit Kaffee und Plätzchen vor Konzertbeginn…

Tach Frau Renczikowski, wie wird man denn Konzertgeragogin?

Ich bin Musikjournalistin und habe für den WDR gearbeitet, u.a. auch für die Sendung „Lieblingsstücke“. Da bin ich viel mit älteren Leuten ins Gespräch gekommen und mich hat beeindruckt, was für Gefühle und Erinnerungen Musik auslösen kann. Und es ist doch traurig, dass man gerade für Menschen mit demenziellen Veränderungen kaum etwas anbietet. Gerade Musik kann doch so viel bewirken. Ich habe dann Weiterbildungen gemacht und seit über zehn Jahren bieten wir bei den Duisburger Philharmonikern mit „klasse.klassik senior“ und inzwischen auch in der Philharmonie Essen mit „Komm mit ins Konzert“ Musikvermittlungsprojekte für ältere Menschen an. Das macht unglaublich viel Freude.

Das heißt, es gibt spezielle Musikformate, die sich an den Bedürfnissen Ihres besonderen Publikums orientiert?

Ja. Mir ist wichtig, dass niemand sich von Konzerten ausgeschlossen fühlt. Musik kann bei Menschen mit einer demenziellen Veränderung eine wichtige Schlüsselfunktion einnehmen. Sie findet genau da einen Zugang, wo Sprache es nicht mehr vermag. Musik kann Erinnerungen wachrufen und spricht die Emotionen aller Menschen an.

Herzmusik. Die Duisburger Philharmoniker bieten u.a. Konzerte für Ältere und für Menschen mit Demenz an Foto: Marie Laforge / Duisburger Philharmoniker

Das Projekt „Herzmusik“ in Duisburg ist ein Konzertangebot für Menschen mit Demenz und ihre Begleiter.

Entstanden ist die Idee im Rahmen einer Weiterbildung, ein Projekt des Instituts für Bildung und Kultur und der Fachhochschule Münster. Da wurde ein Pilotprojekt zur Kulturteilhabe von Menschen mit Demenz gestartet - mit neuen Ansätzen der Musikvermittlung und dem Titel „Auf Flügeln der Musik“. Bei den Duisburger Philharmonikern begannen wir mit einem begleiteten Konzertbesuch für kleinere Gruppen von bis zu 16 Personen.

Musik für Menschen mit Demenz

Dazu luden wir Menschen mit Demenz im Frühstadium und ihre Angehörigen in die Kammerkonzertreihe „Profile“ ein. Und wir haben dann überlegt, welche Rahmenbedingungen notwendig sind, damit sich diese spezielle Besuchergruppe wohlfühlt und weiterhin am kulturellen Leben der Stadt teilnehmen kann. Wir waren das erste Orchester in Deutschland, das so etwas gemacht hat.

Ältere Menschen trauen sich ja oft nicht mehr ins Theater, weil Konzertsäle oft nicht barrierefrei sind ...

… oder man nicht sicher ist, ohne Toilettenpause das Konzert zu überstehen. Oder fürchtet, dass der Mensch mit Erkrankung unruhig wird, herumläuft oder auch mal einen lauten Kommentar abgibt. Aber es ist meistens mucksmäuschenstill, und es ist ein tolles Gefühl zu sehen und zu spüren, wie diese Besuchergruppe in und mit der Musik aufgeht.

Was erwartet das Herzmusik-Publikum?

Musik spricht bei allen Menschen Emotionen ganz unmittelbar an und kann verbliebene Ressourcen wachrufen. Musik findet den Weg direkt zum Herzen der Zuhörer. Unser „Programm“ fängt schon beim Eingang an – wir wollen die Besuche für alle so angenehm wie möglich machen, man soll sich wohlfühlen. Es gibt Hilfestellungen beim Ankommen, wir begleiten die Gäste zu ihren Plätzen, die Musikstücke sind nicht ganz so lang, zwischendurch erzähle ich etwas zur Musik, je nach Angebot gibt es vor dem Konzert Plätzchen, Tee und Kaffee – es ist immer eine ganz besondere Atmosphäre.

Musik kann Erinnerungen wachrufen. Vergessenes wieder spürbar machen…?

Ich denke schon. Gefühle werden unmittelbar angesprochen. Nicht alle, die zu uns in diese speziellen Konzerte kommen, waren früher schon regelmäßige Konzertbesucherinnen oder -besucher. Manche entdecken die Musik wirklich auch ganz neu. Musik kann die Stimmung heben oder einfach nur das Gefühl geben, sich wohl und aufgehoben zu fühlen. Und sie kann verbliebene Ressourcen wachrufen, vorhandene Erfahrungen und Gefühle aus der Vergangenheit wecken und sogar eine Verbindung zur Gegenwart schaffen.

Musik erreicht unmittelbar die Seele

Manchmal kommen da plötzlich Erinnerungen an die erste große Liebe, an schöne aber auch an traurige Ereignisse. Und es gibt ja auch sichtbare Reaktionen. Da summt plötzlich jemand mit, die Füße wippen im Takt, manchmal fließen Tränen. Ich erinnere mich spontan an ein Streichquartett von Schostakowitsch. Heftige Musik, laut und sie klingt nicht manchmal richtig unangenehm. Ein älterer Herr, sehr still und zurückgezogen, war plötzlich in der Pause ganz wach, ganz rege – die rhythmischen Elemente haben irgendetwas aufgebrochen. Eine andere Betroffene hat mal gesagt: „Das Herz wird nie dement“.

Musik – ein Königsweg in der Demenz?

Ja. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen das ja auch. Wir möchten auch versuchen zu vermitteln, bei der Krankheit Demenz nicht nur zu sehen, was alles nicht mehr geht, sondern vor allem zu sehen, was noch möglich ist. Die Krankheit Demenz ist mit viel Angst behaftet. Es ist natürlich logistisch nicht einfach, wenn eine Einrichtung mit einer Gruppe im Kleinbus kommt oder auch der Ehepartner mit seinem an Demenz erkrankten Partner, seiner Partnerin. Ein Konzertbesuch im Theater hat eine besondere Anmutung - ist festlicher – und auch die Musiker*innen haben unglaublich viel Freude daran, stecken viel Zeit und Herzblut hinein.

Ein Herzmusik-Konzert dauert wie lange?

Etwa 45 bis 50 Minuten. Und am Ende wir immer gemeinsam gesungen. Herzmusik wird nachmittags angeboten, der nächste Termin ist der 29. Februar 2024 um 15 Uhr. Seit über zehn Jahren haben wir auch begleitete Musik im Programm, „Profile Plus“, die ist grundsätzlich offen für alle und besonders für Seniorinnen und Senioren, die mit Begleitung kommen.

Man muss sich vorher anmelden?

Unbedingt. Wir müssen ja wissen, wie viele Rollstühle und Rollatoren unterzubringen sind, zum Beispiel. Und wie viele Besucherinnen/Besucher kommen. Alle sollen sich wohlfühlen. Und wir haben auch noch etwas Neues: „Hör mal Kunst“, zweimal in der Saison, zusammen mit dem Lehmbruck-Museum. Und im Januar zum ersten Mal: „Hör mal ein Buch“ – in der Stadtbibliothek – Musikvermittlung für Jung und Alt.

