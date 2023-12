Nach dem Fest: Wie werde ich mein Geschenk wieder los?

So manches Geschenk stößt nicht auf die erhoffte Freude beim Beschenkten. Wie man sie am besten wieder „loswird“.

Gerade noch hat man unterm Weihnachtsbaum das Geschenk aus dem bunten Papier befreit, da setzt die Enttäuschung ein. So manch lieb gemeintes Geschenk ist ein Griff daneben. Und wenn der Pullover nicht passt, das Buch jetzt doppelt ist oder man keine Verwendung für einen Digitalwecker hat, drängt sich noch an Heiligabend schnell die Frage auf: Was tun mit dem Präsent?

Sozialkaufhäuser nehmen Sachspenden (fast) aller Art

Nun könnte man ein Geschenk zwar umtauschen. Doch dafür braucht man üblicherweise die Quittung, die ja der Käufer hat. Wer seine Liebsten aber nicht kränken möchte, sucht deswegen wohl eher nach heimlicheren Wegen, ein Geschenk „verschwinden zu lassen“. Dabei könnte man noch etwas Profit herausschlagen und es verkaufen oder man spendet es für wohltätige Zwecke.

Letzteres ist bei der Diakonie Duisburg möglich. Man freue sich über Spenden aller Art, wie Gabriele Schmiedchen sagt, die unter anderem für die Sozialkaufhäuser „KadeDi“ der Diakonie zuständig ist. Willkommen sind Kleidung für Groß und Klein, Heimtextilien, Hausrat, Deko oder Spielzeug. Nur Lebensmittel nehme man nicht an. „Alles, was keine Verwendung mehr findet, aber gut erhalten und somit für andere noch zu gebrauchen ist, nehmen wir gerne an und verkaufen es zu kleinen Preisen in den Sozialkaufhäusern“, sagt Schmiedchen.

Wohin damit? Wer nach einer Einrichtung in seiner Nähe sucht, die Sachspenden annimmt, wird auf der Internet-Seite „Wohin damit“ fündig. Hier sind deutschlandweit Hunderte Stellen auf einer Karte markiert, wo nicht mehr gebrauchte Gegenstände abgegeben werden können. Auch an Rhein und Ruhr finden sich zahlreiche Möglichkeiten. Der Betreiber beschreibt die Plattform als kostenlosen, nicht profitorientierten Service. Selbst nehme man aber keine Spenden an, heißt es auf der Seite. Zudem gibt es eine Übersicht der Einrichtungen als Liste, sortiert nach Kommunen.

Nach Weihnachten sei das Spendenaufkommen in der Regel sehr hoch, „was aber auch dadurch zu erklären ist, dass viele die freie Zeit zwischen den Jahren nutzen, um mal wieder aufzuräumen oder auszumisten“, erklärt sie und ergänzt: „Generell verzeichnen wir einen Anstieg der Spenden, wenn durch Feiertage oder Ferien Zeit ist, mal durch die Schränke zu gehen und zu schauen, was nicht mehr benötigt wird.“

Spendenaufkommen in Düsseldorf nicht höher als sonst

Auch Kinderspielzeug, Gesellschaftsspiele oder Sportgeräte nehme man an. „Häufig werden gerade solche Geschenke nur für kurze Zeit benutzt oder bespielt und landen dann im Keller oder auf dem Speicher“, weiß Schmiedchen. Zwischen den Jahren haben die „KadeDis“ der Diakonie aber geschlossen und öffnen erst am 2. Januar wieder. Neben Standorten in den Stadtteilen Hochfeld, Neumühl und Rheinhausen gibt es auch „KadeDis“ in Dinslaken, Voerde, Wesel und Kamp-Lintfort.

Auch das Kaufhaus „Wertvoll“ der Düsseldorfer Caritas nimmt gerne die verschiedensten Sachspenden an. „Von neuen oder gebrauchten Möbeln, Kleidung und Haushaltswaren bis hin zu Spielen, Spielzeug oder auch Schuhen. Wichtig ist, dass sie funktionstüchtig, sauber und gut erhalten sind“, erklärt Sprechern Nina Louis. Auf der Internetseite des Kaufhauses informiert die Caritas auch darüber, wann und wie Spenden abgegeben werden können.

Besonders viele Spenden nach Weihnachten habe man aber bisher nicht beobachtet, sagt Louis. „In der Nach-Weihnachtszeit werden dort in etwa so viele Spenden abgegeben wie sonst auch.“

Nutzer verkaufen auf „Ebay“ ihre Geschenke noch an Heiligabend

Wer sein Geschenk lieber verkaufen möchte, kann dies auf Online-Portalen tun. Eines der größten ist „Ebay“, das schon direkt nach der Bescherung stärkere Aktivitäten auf seiner Plattform beobachtet, wie eine Sprecherin auf Anfrage berichtet. Zwar registriere man, dass an Heiligabend ab dem späten Nachmittag die Aktivität kurzfristig sinke. „Aber bereits ab etwa 20 Uhr – also nach der Bescherung – steigt das Aktivitätslevel deutlich an.“ Der Grund dafür sei vor allem, dass viele Leute Geld geschenkt bekommen und dann online shoppen.

„Aber viele Nutzer verkaufen auch Geschenke, die ihnen nicht gefallen, die sie doppelt bekommen haben oder in einer falschen Größe.“ Das zeige sich auch in den Tagen zwischen den Jahren, wenn viele noch Urlaub haben, so die Sprecherin. „Oft werden nach Weihnachten die Produkte am meisten verkauft, die im Vorweihnachtsgeschäft noch Bestseller waren, wie Smartphones, Schmuck oder Parfüm. Dazu kommen auch Produkte, die doppelt verschenkt wurden, wie aktuelle Romane.“

Privater Verkauf auf unzähligen Portalen

Neben „Ebay“ kann man seine Weihnachtsgeschenke auch auf anderen Portalen verkaufen. Die Plattform „Kleinanzeigen“, die „Ebay“ 2021 an das norwegische Unternehmen „Adevinta“ verkaufte, ist eine Möglichkeit, um Sachen schnell abholen zu lassen und so zu Geld zu machen. Gebrauchte Bücher wird man zudem bei Anbietern wie „Momox“ oder „Rebuy“ los, Kleidung findet bei „Vinted“ und „Mädchenflohmarkt“ neue Besitzer.

Mittlerweile gibt es unzählige Verkaufs-Portale, bei denen man auch Luxusartikel, Selbstgemachtes oder Autos verkaufen kann. Wer nur hin und wieder etwas verkauft, muss darauf übrigens auch keine Steuern zahlen. Ob man das unpassende Weihnachtsgeschenk nun also spendet oder verkauft: Man wird es definitiv schnell los und es gibt immer jemanden, der sich darüber freut.

