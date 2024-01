Neuer NRZ-Chefredakteur: Perspektive der Leser einnehmen

An Rhein und Ruhr Ralf Kubbernuß ist Nachfolger von Manfred Lachniet als Chefredakteur der NRZ. Ein Gespräch über Demokratie und Medien zur Staffelübergabe.

Neues Jahr, neue Führung. Ralf Kubbernuß (54) ist nun Chefredakteur der NRZ, er löst Manfred Lachniet (64) ab, der diese Position mehr als zehn Jahre lang innehatte. Bei der NRZ lernten sich die beiden vor gut 25 Jahren kennen, arbeiteten in unterschiedlichen Funktionen immer wieder zusammen, zuletzt mehr als sieben Jahre gemeinsam in der Chefredaktion. Zum Führungswechsel sprechen sie hier über Medien.

Ralf Kubbernuß: In der Chefredaktion sind die Aufgaben ja vielfältig. Man ist eher Manager als Journalist. Welche Aufgaben haben Dir am meisten Spaß gemacht?

Manfred Lachniet: Neben dem Schreiben von Leitartikeln, was ich ja weiterhin tun werde, sind mir die Leserbriefe am liebsten. Jeden Tag schaue ich sie durch und lerne sehr viel: Wie Menschen über Politik denken, über die Krisen der Welt, übers Klima, Fußball, Rente und vieles mehr. Leserbriefe sind eine Art Seismograph, allerdings einer, der häufig auf die negative Seite pendelt.

Kubbernuß: Kritik an den Zuständen in der Welt und der Gesellschaft ist doch zumeist berechtigt …

Lachniet: Klar. Zugleich sind die Zustände bei uns im Lande längst nicht so schlimm, wie es oft dargestellt wird: von Lesern wie von Medien. Der Ton ist rauer und unversöhnlicher geworden. Dass es einem einigermaßen gut geht, schreibt kaum jemand. Das ist schade, weil Normalität und das Gute ja auch zu unserem Leben gehören.

Kubbernuß: Na ja, wir leben nicht gerade in normalen Zeiten. Wenn man sich zum Beispiel den Erfolg der AfD in den Umfragen anschaut.

Lachniet: Das ist in einigen Leserbriefen zu spüren. Manche sind derart gehässig oder faktisch falsch, dass wir sie nicht bringen. Oft haben sie ihre vermeintlichen Informationen von irgendwelchen Internet-Seiten. Ich bin immer wieder fassungslos, was im Netz alles geglaubt wird. Doch zum Glück gibt es auch viele Leserinnen und Leser, die sich klug und kritisch mit der Politik und anderen Themen auseinandersetzen. Ich weiß, dass diese Leserbriefe intensiv gelesen werden, übrigens auch von Politikern.

Kubbernuß: Zugleich gibt es viele, die sich von uns seriösen Medien abwenden. Das sehe ich als größte Herausforderung: Den Menschen zeigen, dass sie bei uns fundierte Nachrichten und Berichte lesen können. Doch manche kann man kaum noch überzeugen. Wie kam das?

Lachniet: Das Internet spielt da sicher eine Rolle, viele informieren sich nur noch dort. Dazu Facebook und Co., wo viel gehetzt und verdreht wird. Das ist kaum noch einzufangen. Doch auch wir Journalisten tragen mitunter dazu bei: Etwa mit Artikeln, die übertreiben und nicht differenzieren. „Immer mehr Gewalt, immer mehr Insolvenzen“, „Drohende Blackouts“, „Land am Abgrund“ oder „Versagen der Politik“. So etwas wirkt hochnervös und skandalisierend. Vielen Menschen macht das Angst. Und Angst ist genau das, was Populisten und Extremisten in die Hände spielt. Kein Missverständnis: Journalisten müssen aufdecken, immer kritisch hinterfragen, aber sie dürfen nicht das Geschäft der Demokratieverächter betreiben. Es gibt eben nicht „die Politiker“ oder „die Eliten“, sondern es gibt uns alle, die Verantwortung tragen für den Erhalt unseres freiheitlich-demokratischen Gemeinwesens. Journalisten haben dabei eine besondere Rolle als kritische Wächter und zugleich als Mittler für gute und konstruktive Ideen. Das kommt leider oft zu kurz.

Kubbernuß: Also mehr Engagement für unsere Demokratie: von uns Journalisten als auch von den Leserinnen und Lesern?

Lachniet: In diesen aufgeregten Zeiten ist Besonnenheit ganz wichtig. Und anstatt zu klagen oder anzuprangern ist das Mittun in Parteien oder Initiativen ein gutes Mittel, um etwas zu bewegen. Oder zumindest wählen zu gehen. Nicht zuletzt ist politische Bildung entscheidend: Man kann mit den Kindern, Enkeln oder mit Nachbarn und Kollegen diskutieren. Und natürlich regelmäßig Zeitung lesen, gern unsere NRZ.

Kubbernuß: Junge Menschen lesen aber kaum noch eine gedruckte Zeitung oder das E-Paper.

Lachniet: Das ist seit Jahren so. Welche Idee hast Du, um mehr junge Leute zu Lesern zu machen?

Kubbernuß: Junge Leute sind ja schon Leser. Sie lesen im Internet, in Netzwerken oder per Whatsapp auf dem Handy. Das sind die Wege, über die wir mit unseren Nachrichten, Hintergründen oder unterhaltsamen Geschichten Jüngere erreichen und begeistern können. Sie müssen einfach wissen, dass sie – egal wo – von der NRZ sachlich, sorgfältig und gut informiert wie auch unterhalten werden. Und dass sie uns vertrauen können.

Lachniet: Glaubwürdigkeit ist unser höchstes Gut, daran müssen seriöse Medien immer wieder arbeiten. Zumal es mehr denn je Medien gibt, bei denen jeder ungeprüft einfach irgendwas behaupten kann. Da lassen sich Fakten, Lügen, Propaganda und Werbung kaum auseinanderhalten.

Kubbernuß: Da ist es gut, dass es den NRZ-Kompass gibt, der kritische Distanz zu allen Mächtigen fordert. Diese Haltung müssen wir hochhalten. Ganz egal, ob es um die gedruckte Zeitung oder um die NRZ im Internet geht.

Lachniet: Ist im Digitalen denn auch Platz für Politik, die uns bei der NRZ ja besonders wichtig ist?

Kubbernuß: Die Frage ist nicht, OB wir über Politik berichten, sondern WIE. Es muss für Jüngere interessant sein. Wir wollen unseren Leserinnen und Lesern zeigen, welche konkreten Auswirkungen politische Entscheidungen auf ihr Leben haben. Wenn Kindergartenbeiträge steigen, müssen wir zeigen, wie teuer das für die Eltern wird. Diese Information ist nützlich und interessant. Und auch, warum die Beiträge erhöht werden, wer das politisch verantwortet und wie es eigentlich in den Nachbarstädten an Rhein und Ruhr aussieht. Nur wenn wir die Perspektive unserer Leserinnen und Leser einnehmen, können wir die Fragen beantworten, die sie sich stellen.





Journalismus ist kein Selbstzweck, er muss etwas bringen, muss schlauer machen, zur Meinungsbildung und Demokratie beitragen, nützliche Tipps geben oder einfach gut unterhalten.

Lachniet: Wie liest Du denn eigentlich selbst die NRZ?

Kubbernuß: Morgens als gedruckte Zeitung! Schon wegen meiner Frau, sie braucht ihre Papierausgabe auf dem Frühstückstisch. Aber ich lese meist das E-Paper schon am Vorabend. Da kann ich auch alle Lokalteile sehen; und sie mit in den Urlaub nehmen. Und Du?

Lachniet: Ich lese die NRZ und andere Zeitungen als E-Paper. Und ich war ganz stolz, als meine Mutter mit 85 Jahren anfing, ihre NRZ ebenfalls auf dem Tablet zu lesen. Das hat also nichts mit dem Alter zu tun.

