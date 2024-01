Alle Mitglieder der neu formierten NRZ-Chefredaktion sind in der Region verwurzelt.

In eigener Sache

Neues NRZ-Führungstrio ist fest verwurzelt in der Region

Ralf Kubbernuß, Marc Hippler und Denise Ludwig bilden die neue Chefredaktion der NRZ. Wir stellen Ihnen das Dreier-Team vor.

Die „Neue Ruhr/Rhein Zeitung“ startet mit einer neu formierten Chefredaktion in das Jahr 2024. Manfred Lachniet übergab den Posten des Chefredakteurs an Ralf Kubbernuß, neuer stellvertretender Chefredakteur ist Mark Hippler. Das Führungstrio komplett macht Denise Ludwig als Leiterin der Titelredaktion.

Ralf Kubbernuß: Erst kam die Ausbildung zum Industriemechaniker

Eigentlich interessierte sich Ralf Kubbernuß (54) beruflich zunächst für handfeste Technik: Nach dem Abitur absolvierte er eine Ausbildung zum Industriemechaniker. Danach aber wechselte er in die Geisteswissenschaften, studierte in Bochum Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften, Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie Literaturwissenschaften.

Ralf Kubbernuß ist neuer NRZ-Chefredakteur. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Nach ersten journalistischen Erfahrungen beim lokalen Hörfunk führte ihn ein Aushang vor der Universitätsbibliothek zur NRZ, die freiberufliche Mitarbeiter suchte. Dort volontierte er nach Studienabschluss, baute dann die Projektredaktion für junge Leser auf, bevor er 2007 Redaktionsleiter in Dinslaken wurde. Seit 2016 war er Stellvertreter von NRZ-Chefredakteur Manfred Lachniet. Ralf Kubbernuß ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt im Duisburger Westen. In seiner Freizeit ist er gerne in der Natur unterwegs, laufend, wandernd, radfahrend und auch mal auf Ski.

Marc Hippler: Ausgewiesener Digitalexperte

Mit Marc Hippler (44) ist ein ausgewiesener Digitalexperte nun Stellvertreter des Chefredakteurs. Marc Hippler begann seine NRZ-Laufbahn in Oberhausen, er volontierte auch bei der NRZ. Nach Stationen bei der Rheinischen Post und bei der Stuttgarter Zeitung baute er die Funke-Onlineredaktion in Berlin mit auf. Bevor er im vergangenen Sommer wieder zur NRZ kam, war er Digital-Chef bei der Sächsischen Zeitung in Dresden.

Marc Hippler ist neuer Stellvertreter des Chefredakteurs. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Marc Hippler lebt im westlichen Ruhrgebiet, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Denise Ludwig: Erfahrung im Lokalen, im Sport und in der Politik

Denise Ludwig (45) ist seit ihrem Volontariat 2005 bei der NRZ angestellt, hat unter anderem die Sportredaktion in Kleve und die Lokalredaktion Oberhausen geleitet und in der Politikredaktion an der Seite von Jan Jessen gearbeitet.

Denise Ludwig ist Mitglied der Chefredaktion und leitet die Titelredaktion. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Sie hat Sportwissenschaft und Germanistik studiert, wohnt am Rande des NRZ-Erscheinungsgebiets und ist verheiratet. Denise Ludwig ist Mitglied der Chefredaktion und leitet als solches die Titelredaktion der NRZ.

