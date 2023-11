Niederlande Wahl 2023: Kopf-an-Kopf-Rennen zeichnet sich ab

In den Niederlanden stehen vorgezogene Parlamentswahlen an. Die Parteien sind bereit.

Aus den Niederlanden. Morgen wählen die Niederlande ein neues Parlament. Mit unserem Newsticker halten wir Sie vor, am und nach dem Wahltag auf dem Laufenden.

Nachdem die Mitte-Rechts-Regierung des noch amtierenden niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte im Sommer über der Migrationsdebatte zerbrochen war, wählt das Nachbarland kommenden Mittwoch ein neues Parlament in Den Haag. Die Wahl beschäftigt nicht nur die Menschen im Nachbarland, sondern auch in NRW.

Jüngste Umfragen prognostizieren bei den vorgezogenen Neuwahlen ein Kopf-an-Kopfrennen zwischen der rechtsliberalen Regierungspartei VVD, der konservativen Parteineugründung NSC, Geert Wilders rechtspopulistische PVV sowie der linken Liste aus Sozialdemokraten und Grün-Linken. Wir halten Sie in diesem Wahl-Blog auf dem Laufenden über die neusten Entwicklungen im Nachbarland:

Dienstag, 21. November

18.04 Uhr: Die Niederländerinnen und Niederländer wählen morgen ab 07.30 Uhr ein neues Parlament. Rund 13,3 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, die 150 Abgeordneten der ausschlaggebenden Zweiten Kammer neu zu bestimmen. Wie die aktuellen Umfragen aussehen, können Sie hier nachlesen.

16.22 Uhr: Rund 70 Prozent der niederländischen Wählerinnen und Wähler mit Migrationshintergrund fühlen sich mit ihren Belangen von den Parteien im Parlament nicht gut genug vertreten. Das geht aus einem Artikel des öffentlich-rechtlichen Senders NOS hervor, der sich auf eine nationale Umfrage bezieht. Die "Nationaal Kiezers Onderzoek" wird demnach seit 1971 in Zusammenarbeit mir mehreren Universitäten im Nachbarland erhoben.

13.58 Uhr: Die rechtsliberale VVD-Spitzenkandidatin Dilan Yesilgöz hat im niederländischen Fernsehen gesagt, dass sie eine Koalition mit Geert Wilders als Ministerpräsidenten nicht eingehen würde. Eine Koalition mit Wilders als Juniorpartner hatte sie zuvor allerdings nicht ausgeschlossen. Aktuellen Umfrageergebnissen zufolge liegt der bekannte Rechtspopulist mit seiner Partei PVV nun fast gleichauf mit der VVD.

10.47 Uhr: Zwei Tage vor der niederländischen Parlamentswahl ist der Rechtspopulist Thierry Baudet tätlich angegriffen worden. In einer Gaststätte in Groningen sei er von einem jungen Mann mit einer Flasche oder einem Glas auf den Kopf geschlagen worden, teilte Baudets Partei Forum für Demokratie am Montag mit. Der Politiker sei im Krankenhaus behandelt worden. „Alles scheint gutzugehen“, so die Partei. Die Polizei teilte mit, der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden.

Politiker der großen Parteien reagierten geschockt. Ministerpräsident Mark Rutte sprach von einer „total unakzeptablen“ Tat. Baudet sollte an einer Wahlkampfveranstaltung teilnehmen. Baudet wurde bereits häufiger bedroht und war erst im Oktober in Belgien von einem Mann mit einem Regenschirm geschlagen worden. Seine Partei hatte danach erklärt, schärfere Sicherheitsmaßnahmen zu erwägen.

09.55 Uhr: Für die niederländischen Parteien ist heute der letzte offizielle Kampagnentag, der mit einer Schlussdabatten im öffentlich-rechtlichen Sender NOS ab 19 Uhr endet. Am morgigen Wahltag öffnen die Wahlbüros dann ab 07.30 Uhr.

08.58 Uhr: Laut den jüngsten Umfragen des Meinungsforschungsinstitutes I&O Research (20. November), liegen die rechtsliberale Regierungspartei VVD (27 prognostizierte Sitze im Parlament) , das linke Bündnis aus Sozialdemokraten und der Partei Groen/Links (27 Sitze) sowie die Partei des bekannten niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders (26 Sitze) fast gleichauf. Der Konservative Pieter Omtzigt, der mit seiner neu gegründeten Partei zeitweise an der Spitze lag, ist demnach auf Platz vier abgerutscht (21 Sitze).

Auch in den Berechnungen des sogenannten "Peiligwijzers" (20. November) hat Geert Wilders, der zuvor konstant hinter Pieter Omzigts NSC lag, aufgeholt. Er liegt mit 14 bis 18 Prozent auf dem weiten Platz hinter der VVD (17 bis 19 Prozent). Auf Platz drei kommt das linke Bündnis PvdA/GroenLinks (14 bis 16 Prozent), dahinter der NSC (12 bis 15 Prozent). Die neugegründete Partei lag in den vergangenen Wochen zeitweise auf Platz 1.

Montag, 20. November

16.10 Uhr: Die letzten Wahlen der Tweede Kamer (Zweite Kammer) des niederländischen Parlaments fanden am 17. März 2021 noch unter Corona-Vorzeichen statt. Die Wahlen finden alle vier Jahre statt, es sei denn, es müssen durch den Fall eines Kabinetts Neuwahlen stattfinden. Das ist am 22. November der Fall.

Die Tweede Kamer bildet zusammen mit der Eerste Kamer (Erste Kammer) das niederländische Parlament. Die Zweite Kammer besteht aus 150 Abgeordneten. Ihre wichtigsten Aufgaben sind das Kontrollieren und Verabschieden neuer Gesetze.

Das Kabinett aus Ministerpräsident oder Präsidentin, Ministerinnen und Ministern, sowie Staatssekretärinnen und Sekretären wird nicht gewählt. Nach der Wahl der Zweiten Kammer wird das Kabinett durch eine Koalition gebildet, die eine Mehrheit im Parlament hat. Die Regierungskoalition wird von den Parteien verhandelt.

15 Uhr: Wer in den Niederlanden an einem anderen Ort als dem Wohnsitz wählen will, muss einen sogenannten „Kiezerspas“, einen „Wählerpass“, beantragen. Mündlich geht das sogar noch am Vortag der Wahl bis 12 Uhr. Mit dem Pass und einem Ausweisdokument ist es dann möglich, überall in den Niederlanden abzustimmen.

14.30 Uhr: Der „Kiesraad“ hat den genauen Ablauf der Wahlen sowie deren Vor- und Nachbereitung bereits veröffentlicht: Nachdem am 13. Oktober offizielle die Kandidatenlisten eingereicht und am 27. Oktober die Wahlkampagnen gestartet waren, dürfen am 22. November zwischen 07.30 Uhr und 21 Uhr Stimmen in den Wahllokalen abgegeben werden.

Nachdem im laufe der nächsten Tage und Wochen die Stimmen final ausgezählt und die Kandidaten auf ihre Eignung für das Parlament überprüft werden, kann am 1. Dezember der finale Wahlausgang veröffentlicht werden. Bereits zuvor werden die Ergebnisse der Auszählung bekannt gemacht. Am 5. Dezember wird der letzte Tag des alten Parlaments sein. Am 6. Dezember wird das neue Parlament installiert.

14.10 Uhr: Die Niederlande wählen in zwei Tagen ein neues Parlament, wie gewohnt an einem Mittwoch – aber warum eigentlich? Nach Angaben des sogenannten „Kiesraad“, der für die Wahlen im Nachbarland zuständig ist, soll der Tag es möglichst vielen Menschen ermöglichen, wählen zu gehen.

Zwar müssen Erwerbstätige meist unter der Woche arbeiten, doch wegen „religiöser Gründe“ werden Freitag, Samstag und Sonntag als Wahltage ausgeschlossen. Zudem würden Grundschulen, in denen traditionell viele Wahllokale eingerichtet werden, so am wenigsten belastet.

Eine Ausnahme macht laut „Kiesraad“ der Tag der Wahl des Europäischen Parlaments. Dieses wird in den Niederlanden an einem Donnerstag gewählt. (red./dpa)

