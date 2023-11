Niederrheinerin gewinnt beim Wettbewerb „Wortfinder“

Sabine Cremers wohnt in Krefeld und arbeitet in den Caritas Werkstätten in Rheinberg.

Rheinberg Sabine Cremers arbeitet in den Caritas Werkstätten in Rheinberg als Autorin. Doch sie tippt nicht mit den Händen, sondern mit dem Kopf.

Sabine Cremers arbeitet mit dem Kopf. Das mag zunächst nicht weiter verwunderlich sein, immerhin spielt sich bei einer Autorin vieles genau dort ab. Doch auch für den nächsten Schritt, das Aufschreiben ihrer Gedanken, nutzt sie nicht etwa ihre Hände... Wie das geht? Am besten macht sie es gleich mal vor! Gruppenleiterin Sabrina Brucks schiebt sie in ihrem Rollstuhl vor den Computer, legt noch eine Plastikhülle mit Einkerbungen auf die Tastatur und dann kann es auch schon losgehen. Langsam beugt sich die 61-Jährige nach vorne, um mit dem Stab an ihrem Helm die richtige Öffnung zu finden und die entsprechende Taste herunterzudrücken. Langsam, Buchstabe für Buchstabe, entstehen so ihre Texte. Und mit einem hat sie nun sogar einen Preis bei dem Literaturwettbewerb des Vereins „Die Wortfinder“ gewonnen.

Herzlichen Glückwunsch! „Danke“, antwortet Sabine Cremers. Nee, damit gerechnet hat sie nicht. Immerhin schreibt sie eigentlich schon immer, am liebsten „Reime“, wie sie sagt. Doch in dem Ordner, in dem die Gruppenleiterin ihre Texte sammelt, finden sich auch autobiografische Erzählungen wieder. „Auf den Rollstuhl bin ich zeitlebens angewiesen“, heißt es da. „Meine Körperbehinderung nennt sich Tetraspastik.“ Das bedeutet, dass seit ihrer Geburt ihre Arme und Beine gelähmt sind. „Ich lebe mit acht Leuten in einer Wohngruppe. Die Wohnanlage für Körper- und Mehrfachbehinderte ist in Krefeld-Traar. Dort fühle ich mich zuhause.“ Das Thema „Heimat“ beschäftigt sie oft, so schreibt sie in einem anderen Text: „Ich fühle mich dort so richtig wohl, weil wir selbstbestimmt leben können.“

Mal lustig, mal ernst

Seit 32 Jahren wohnt die gebürtige Duisburgerin in Krefeld, seit 39 Jahren arbeitet sie bei den Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein (CWWN) in Rheinberg. Und hier, in ihrer Arbeitsgruppe, hat sich schnell ihre Leidenschaft fürs Schreiben gezeigt. Damit sie jedoch auch selbstständig tippen kann, haben die Mitarbeitenden den speziellen Helm mit Stab entwickelt. Mit der Konstruktion kommt sie so gut zurecht, dass sie jeden Tag am Computer sitzt und schreibt. Mal sind es kurze Sätze, bei denen jedes Wort mit dem gleichen Buchstaben beginnt. „Das ist immer lustig“, sagt Gruppenleiterin Sabrina Brucks. Mal aber sind es auch längere Passagen, die durch ihre Ehrlichkeit direkt ans Herz gehen. Dazu gehört unter anderem ihre Antwort auf die Frage „Was bedeutet für mich die Fremde?“

Mit ihrer Spezialanfertigung kann Sabine Cremers auch ohne ihre Hände die Tastatur benutzen. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

„Als (ich) vier Wochen alleine in der Kur für Behinderte war“, schreibt Sabine Cremers. „Keiner hat meine komische Aussprache verstanden. Das Schlimmste war für mich, dass die Leute mich erstmal als geistig behindert eingestuft hatten!“ Und vielleicht ist genau das der Grund, weshalb sie immer weiter schreibt und schreibt und schreibt: Sie hat so viele Gedanken, die nur mühsam aus ihrem Mund wollen – die aber flüssig aufs Papier kommen. Dann verstehen plötzlich auch alljene, die sie noch nicht so gut kennen, wie humorvoll sie eigentlich ist... „In meinem Zimmer herrscht schon mal Chaos. Dies ist mir so was von piep egal.“ Das schreibt sie, nur um kurz darauf auch ihre ernste, tiefgründe Seite zu zeigen: „Ich finde es wichtiger, mit dem Leben fertig zu werden. Lieber möchte ich schöne Augenblicke genießen auf Erden.“

Heraus mit den Sprachen!

Mit „Chaos“ hat Sabine Cremers im vergangenen Jahr zum ersten Mal beim Literaturwettbewerb gewonnen, den der Verein „Die Wortfinder“ für Menschen mit Behinderung organisiert. Das Buch, in dem der Text erschienen ist, kann die Gruppenleiterin natürlich sofort hervorholen. „Heraus mit den Sprachen“ lautet der Titel. Und klar, darauf ist die Autorin mächtig stolz! Umso schöner, dass es in diesem Jahr erneut geklappt hat und sie die Jury auch mit ihrem Text „Mein Dreirad“ überzeugen konnte. „Mit vier Jahren hatte ich zu Weihnachten mein erstes Dreirad bekommen. Oh, ich freute mich wie verrückt darüber!“ So beginnt sie, bevor sie von den Armmanschetten erzählt, die ihr „ganz und gar nicht“ gefielen. Am Ende aber, das beschreibt sie voller Euphorie, überwog das Gefühl der Freiheit.

„Der Wind bläst auch ins Glück“ Der gemeinnützige Verein „Die Wortfinder“ fördert das Kreative Schreiben von besonderen Menschen, der Schwerpunkt liegt bei Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung. An diesen Personenkreis richtet sich auch der seit 2011 jährlich veranstalteter Literaturwettbewerb. 2023 konnten zudem Menschen mit einer demenziellen Erkrankung teilnehmen. Das Thema des diesjährigen Wettbewerbs war „Gefühlsachterbahn & Gedankenkarussell – Über das Fühlen und über das Denken“. Mehr als 750 Autorinnen und Autoren haben sich beteiligt. Eine fünfköpfige Jury wählte aus den rund 1250 eingereichten Beiträgen die Preisträgerinnen und Preisträger aus. Die Texte erscheinen in einem literarischen Wandkalender für das Jahr 2024. Der Kalender mit dem Titel „Der Wind bläst auch ins Glück“ hat DinA4-Hochformat und enthält pro Woche ein Blatt mit einem oder mehreren Texten. Zeichnungen und Schriftbilder bereichern den Kalender. Der Kalender kostet 18 Euro (zzgl. Versandkosten) und ist erhältlich unter 0521/560 950 30 oder an diewortfinder@t-online.de. Weitere Informationen: www.diewortfinder.com

„Strahlend kam ich wieder nach Hause. Ich war, natürlich, stolz wie Oskar!!!! Ihr könnt euch das sicher vorstellen, oder?“ Na klar. Und nun? Weiß sie schon, worüber sie als nächstes schreibt? Sabine Cremers schüttelt langsam den Kopf. Nein. Das kommt bei ihr alles spontan, wenn sie vor ihrem Computer sitzt und lostippt. Buchstabe für Buchstabe.

